Πάτρα: Ο βασιλιάς του τίποτα – Stand-Up Comedy με τον Θοδωρή Αδαμάκο!

Το θέατρο act φιλοξενεί τον ανερχόμενο κωμικό Θοδωρή Αδαμάκο σε μια ξεκαρδιστική βραδιά στα πλαίσια της περιοδείας του!

Ο ίδιος μας λέει:

«Αυτή είναι μια παράσταση για τις αντιθέσεις, τις ηθικές γκρίζες ζώνες, το πως είναι να σε τραβάνε δυνάμεις από δύο αντίθετες κατευθύνσεις προς το μέρος τους.

Και πιστεύω ότι είναι πολύ αστεία.

Είμαι πολύ περήφανος για αυτά τα κείμενα. Ελπίζω να έρθετε και να πάρετε από αυτή την παράσταση ότι χρειάζεστε, τέλος πάντων.

Το 2023 βιντεοσκόπησα το πρώτο μου stand up comedy special με τίτλο “ΕΚΤΟΣ ΥΛΗΣ” όπου βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο YouTube με πάνω 250k προβολές.

Παράλληλα, παρουσιάζω το podcast “ΡΟΚΣΤΑΡΙΛΙΚΙΑ” μαζί με το Χρήστο Πέτρου στο κανάλι μου στο YouTube που έχει πάνω από 17k συνδρομητές.

Το podcast μετρά συνολικά πάνω από 560k views αυτή τη στιγμή.»

Links:

Instagram – www.instagram.com/thodoris.adamakos/

TikTok – www.tiktok.com/@thodoris.adamakos

Youtube – https://www.youtube.com/channel/UC_RqEwqFyaOtnPM4tTllICQ

Info :

Πέμπτη 13/11 στις 21.30

Στο Θέατρο Act (Σκάλες Γεροκωστοπούλου, Πάτρα)

Διάρκεια: 60′ (χωρίς διάλειμμα)

Εισιτήρια: 12€

Πληροφορίες-κρατήσεις: 2610272037 – 6936122263

Προαγορά εισιτηρίων: https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/th-adamakos-basilias-tou-tipota-on-tour/

