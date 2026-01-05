Πάτρα: Οι αγρότες προχωρούν σε αποκλεισμούς κομβικών σημείων Πέμπτη και Παρασκευή

Αποφάσισαν να προχωρήσουν στην υλοποίηση της πανελλαδικής γραμμής κινητοποιήσεων, όπως αυτή γνωστοποιήθηκε μετά τη χθεσινή σύσκεψη στα Μάλγαρα

Πάτρα: Οι αγρότες προχωρούν σε αποκλεισμούς κομβικών σημείων Πέμπτη και Παρασκευή
05 Ιαν. 2026 21:39
Pelop News

Στην Πάτρα στο μπλόκο στην Περιμετρική Οδό της Πάτρας, στο ύψος της Εγλυκάδας, οι αγρότες αποφάσισαν να προχωρήσουν στην υλοποίηση της πανελλαδικής γραμμής κινητοποιήσεων, όπως αυτή γνωστοποιήθηκε μετά τη χθεσινή σύσκεψη στα Μάλγαρα.

Αγρότες: Σκληραίνουν τη στάση τους για να πάνε σε διάλογο, έχουν προαναγγείλει 48ωρο μπλακάουτ στους δρόμους, ΒΙΝΤΕΟ

Θυμίζουμε ότι η συγκεκριμένη γραμμή προβλέπει συντονισμένους αποκλεισμούς βασικών οδικών αξόνων και κομβικών σημείων σε ολόκληρη τη χώρα, με στόχο την άσκηση αυξημένης πίεσης προς την κυβέρνηση.

Πλέον οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να προχωρήσουν σε δυναμική κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις δράσεις που έχουν προγραμματιστεί για την Πέμπτη και την Παρασκευή. Μάλιστα όπως τονίζουν, τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα παραμένουν οξυμένα, ενώ τα μέτρα στήριξης που έχουν ανακοινωθεί μέχρι σήμερα δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες της αγροτικής παραγωγής.

Από την πλευρά της η κυβέρνηση γνωστοποίησε ότι την Τετάρτη θα παρουσιαστεί η εξειδίκευση των μέτρων που αφορούν τον αγροτικό τομέα, επισημαίνοντας πως η διαδικασία θα προχωρήσει ανεξαρτήτως της συμμετοχής των αγροτών στον διάλογο. Πλέον η εξέλιξη αυτή εντείνει το κλίμα αντιπαράθεσης, με τις επόμενες ημέρες να θεωρούνται κρίσιμες για την πορεία των κινητοποιήσεων και τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες.

