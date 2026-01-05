Αγρότες: Σκληραίνουν τη στάση τους για να πάνε σε διάλογο, έχουν προαναγγείλει 48ωρο μπλακάουτ στους δρόμους, ΒΙΝΤΕΟ

Κάθοδο στην Αθήνα προετοιμάζουν αγροτοσυνδικαλιστές – όχι με τα τρακτέρ, όπως σχεδίαζαν οι «σκληροί» των μπλόκων, αλλά για διάλογο με την κυβέρνηση. Παράλληλα, στέλνουν μηνύματα ότι δεν θα σπεύσουν πριν από τις προγραμματισμένες εξαγγελίες για το πρωί της Τετάρτης, όπως θα επιθυμούσε η κυβέρνηση, αλλά θα απαντήσουν αν θα πάνε σε διάλογο μετά από αυτές.

Αγρότες: Τα νέα δεδομένα και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που πλέον ισχύουν

Το παιχνίδι των εντυπώσεων είναι διπλό – οι μεν αγροτοσυνδικαλιστές έχουν προαναγγείλει 48ωρο μπλακάουτ στους δρόμους, ενώ από την πλευρά της κυβέρνησης υπερτονίζεται ότι σε περίπτωση που επιμείνουν σε τέτοιες τακτικές, θα εφαρμοστούν οι νόμοι για την παρακώλυση των συγκοινωνιών.

Δεν θα στείλουμε τα ΜΑΤ, αλλά…

«Οι πόρτες μας είναι ανοιχτές για διάλογο, αν όμως δεν έρθει κανείς δεν μπορεί η κυβέρνηση να μείνει με σταυρωμένα χέρια, ούτε να παριστάνει τον τροχονόμο σε μια μπλοκαρισμένη χώρα», είπε στον Σκάι ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. «Δεν λέω ότι θα στείλουμε τα ΜΑΤ. Υπάρχουν νόμοι και πρόστιμα που αναφέρονται σε παρακώλυση συγκοινωνιών. Δεν είμαι εδώ να απειλήσω κανέναν. Υπήρξαμε ανεκτικοί αλλά με ξεπερνά όταν ο πρωθυπουργός καλεί σε διάλογο και δεν προσέρχεται κανείς. Μου συμβαίνει πρώτη φορά».

Χαρακτηριστικό του κλίματος που έχει δημιουργηθεί τις τελευταίες ώρες είναι οι δηλώσεις του Σωκράτη Αλειφτήρα, αγροτοσυνδικαλιστή στο μπλόκο Νίκαιας, ο οποίος έβγαλε τη «γραμμή» ότι θα υπάρξει απάντηση μετά από τις αναλυτικές κυβερνητικές εξαγγελίες της Τετάρτης. Σημειώνεται ότι ο κ. Αλειφτήρας είναι υπεύθυνος Αγροτικού της Πλεύσης Ελευθερίας, ενώ τον έλεγχο του συγκεκριμένου μπλόκου έχει το ΚΚΕ, παρά την μεγάλη συμμετοχή αγροτών – ψηφοφόρων της ΝΔ.

Δείτε τις δηλώσεις του κ. Αλειφτήρα:

Σύμφωνα με πληροφορίες, αρκετοί «γαλάζιοι» αγροτοσυνδικαλιστές φέρονται πλέον έτοιμοι να συμμετάσχουν σε διάλογο με την κυβέρνηση, ακόμα και χωρίς τη συμμετοχή των υπολοίπων – κάτι που σε καμία περίπτωση δεν θέλουν οι συνδικαλιστές των κομμάτων της Αριστεράς.

Κατά το δοκούν ή με διάλογο;

Στις δηλώσεις τους μετά την ολοκλήρωση της πανελλαδικής σύσκεψης, οι εκπρόσωποι των μπλόκων της Νίκαιας και της Καρδίτσας, κ.κ. Ρίζος Μαρούδας και Κώστας Τζέλλας ( και οι δύο από το ΚΚΕ) επανέλαβαν το επιχείρημα ότι η κυβέρνηση δεν έχει δώσει σαφές πλαίσιο για την ικανοποίηση των αιτημάτων τους. Από την άλλη πλευρά, στελέχη του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης αντέτειναν ήδη από τις προηγούμενες ημέρες ότι δεν είναι δυνατόν να γίνει εξειδίκευση χωρίς να προηγηθεί διάλογος. Για παράδειγμα, ανέφεραν ότι από τους ελέγχους έχουν εξασφαλιστεί 160 εκατ. ευρώ. «Πώς να γίνει η κατανομή; Να το κάνουμε κατά το δοκούν ή έπειτα από διάλογο;», έλεγαν χαρακτηριστικά.

Στο Μαξίμου έγινε ήδη μια άτυπη σύσκεψη μετά τις αποφάσεις των Μαλγάρων, ενώ προγραμματίζεται αναλυτική παρουσίαση των μέτρων για το αγροτικό, το πρωί της Τετάρτης. Υπενθυμίζεται ότι την Πέμπτη, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας μεταβαίνει στις Βρυξέλλες όπου θα τεθεί ξανά η συμφωνία ελεύθερου εμπορίου με τις χώρες της Λατινικής Αμερικής, η Mercοsur. Οι συνέπειες της συμφωνίας είναι σημαντικές και για τους Έλληνες αγρότες και κτηνοτρόφους και η στάση που θα τηρήσει η χώρα μας θα συζητηθεί στη σύσκεψη για τα αγροτικά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η χώρα μας τείνει να συνταχθεί με τη Γαλλία και την Ιταλία που θέτουν μια σειρά όρων για την υπογραφή της συμφωνίας, κάτι που οδήγησε άλλωστε και στην αναβολή της υπογραφής στα μέσα του προηγούμενου μήνα παρά τη θερμή υποστήριξη από χώρες όπως η Γερμανία και η Ισπανία. Η προστασία από τις συνέπειες της Mercosur περιλαμβάνεται στα αιτήματα των αγροτών και ενδεχομένως το πλαίσιο που θα τεθεί να λειτουργήσει ως βαλβίδα αποσυμπίεσης της κατάστασης.

Οι αγρότες, πάντως, επιμένουν ότι βασικά αιτήματα πρέπει να απαντηθούν με σαφήνεια από την κυβέρνηση προκειμένου να καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου. Στην ιεράρχηση εξακολουθούν να βάζουν στις πρώτες θέσεις τη μείωση του ρεύματος στα 7 λεπτά, ωστόσο όλα δείχνουν ότι θα είναι ευχαριστημένοι αν πάει στα 8 από τα 9 λεπτά σήμερα.

Επιμένουν ότι η εξαγγελία για το αφορολόγητο πετρέλαιο είναι ασαφής και εξακολουθούν να θέτουν το ζήτημα των τιμών ασφάλειας στα προϊόντα, επικαλούμενοι το σχετικό αίτημα που έχει υποβάλει στην Ε.Ε. η Ιταλία (χωρίς ωστόσο να έχει απαντηθεί). Ζητούν επίσης και κατάργηση των «αγροτοδικείων». Παράλληλα, διατείνονται ότι, εκτός από πρόταση για διάλογο, άκουσαν και για τραμπούκους, αλλά και για μπλόκα ενάντια στην κοινωνία. Οι πιο έμπειροι στα μπλόκα και τις κινητοποιήσεις, πάντως, κρατούν ανοιχτή γραμμή και φαίνεται να σχεδιάζουν την επόμενη μέρα και τον απεγκλωβισμό. Σε αυτό το πλαίσιο, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης τις προηγούμενες ημέρες επαναλάμβανε ότι ο διάλογος δεν είναι υποχώρηση, αλλά δημοκρατικό καθήκον. Ορισμένοι μάλιστα έχουν λάβει τόσο αυτό το μήνυμα, όσο και εκείνο της κόπωσης αρκετών που βρίσκονται στον δρόμο από την πρώτη μέρα.

