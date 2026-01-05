Αγρότες: Τα νέα δεδομένα και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που πλέον ισχύουν

Τώρα στο ρεύμα προς Αθήνα, τα οχήματα εκτρέπονται από τον κόμβο του Μαρτίνου, ενώ στο ρεύμα προς Λαμία, από τον κόμβο της Ριτσώνας

Αγρότες: Τα νέα δεδομένα και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που πλέον ισχύουν
05 Ιαν. 2026 18:20
Pelop News

Νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τέθηκαν σε ισχύ επί του αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε., λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων.

Πέθανε η σπουδαία δημοσιογράφος Λήδα Μοσχονά

Ειδικότερα, λόγω συγκέντρωσης ατόμων και στάθμευσης τρακτέρ επί του οδοστρώματος, τόσο στην 89,835η χ/θ (Α/Κ Θηβών), όσο και στην 114,815η χ/θ (Α/Κ Κάστρου) του Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε. στη Βοιωτία, πραγματοποιείται εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων ως ακολούθως:

Στο ρεύμα πορείας προς Αθήνα, τα οχήματα εκτρέπονται από την 125,770η χ/θ (Α/Κ Μαρτίνου) έως την 75,500η χ/θ (Α/Κ Ριτσώνας), μέσω παράδρομου Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε., Επ.Ο. Κάστρου – Λιβαδειάς, Λιβαδειάς – Θηβών, Θηβών – Χαλκίδας.

Στο ρεύμα πορείας προς Λαμία, τα οχήματα εκτρέπονται από την 75,500η χ/θ (Α/Κ Ριτσώνας) έως την 203,065η χ/θ (Α/Κ Μπράλου), μέσω Ε.Ο. Θηβών – Χαλκίδας, Λιβαδειάς – Θηβών και Π.Ε.Ο. Λιβαδειάς – Λαμίας.

Σημειώνεται ότι, όσο θα βρίσκονται σε εξέλιξη οι ανωτέρω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, από ώρες 07:00 έως 21:00, τα I.X και τα λεωφορεία που κινούνται προς Λαμία, θα ακολουθούν την προαναφερόμενη διαδρομή έως την 71,700η χ/θ της Π.Ε.Ο. Λαμίας – Λιβαδειάς και ακολούθως μέσω Ε.Ο. Λιβαδειάς – Αταλάντης και Αταλάντης – Σκάλας Αταλάντης, θα εισέρχονται εκ νέου στον Αυτοκινητόδρομο Α.Θ.Ε. μέσω του Α/Κ Αταλάντης (145,325η χ/θ).

Αταλάντη Φθιώτιδας, 145,325 χ/θ Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε. (Α/Κ Αταλάντης).

Όλα τα οχήματα κινούνται κανονικά, μέσω του Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε., και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Λαμία Φθιώτιδας, 203,065 χ/θ Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε. (Α/Κ Μπράλου).

Πραγματοποιείται εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων επί τόπου από τις εξόδους και εισόδους του Α/Κ Μπράλου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:49 Τροχαίο με παράσυρση και εγκατάλειψη πεζού! ΒΙΝΤΕΟ
20:39 «Γελάω με αυτούς που λένε ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει την Euroleague στο ΟΑΚΑ», νέο «χτύπημα» Γιαννακόπουλου
20:28 «Θα μείνει για πάντα μέσα στην καρδιά μας», η Μενεγάκη για τον Γιώργο Παπαδάκη, ΒΙΝΤΕΟ
20:11 Πάτρα: «Ανθρωποκτονία και συμπλοκή»! Εκδίδονται εντάλματα σύλληψης από τον ανακριτή για τον θάνατο Μπασιλάρη
20:00 Ελλάδα: Ζήτησε πλήρη σεβασμό του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ, του διεθνούς Δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
19:49 Υπόθεση Μουρτζούκου: Το ντοκουμέντο από τον Κορυδαλλό, που ίσως αλλάξει πολλά!
19:40 Ευθεία επίθεση της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας
19:31 Στη Βενεζουέλα δόθηκε διαταγή να συλλαμβάνεται όποιος στήριξε την ένοπλη επίθεση των ΗΠΑ με στόχο τον Μαδούρο
19:21 Αγρότες: Σκληραίνουν τη στάση τους για να πάνε σε διάλογο, έχουν προαναγγείλει 48ωρο μπλακάουτ στους δρόμους, ΒΙΝΤΕΟ
19:10 Μαδούρο: Ναρκωτικά, απαγωγές, δολοφονίες, βαρύ κατηγορητήριο για τον ίδιο και τη σύζυγό του
19:00 Είναι μόνο ο Τραμπ; Μάλλον όχι
18:49 Πάτρα-Θάνατος Κώστα Μπασιλάρη: Ποινή φυλάκισης χωρίς αναστολή στον έναν ιδιοκτήτη του νυχτερινού κέντρου, αλλά αφέθηκε ελεύθερος
18:40 Ανάρτηση Γεωργιάδη: Η δημόσια θέση που πήρε ο Μητσοτάκης για τη Βενεζουέλα εξυπηρετεί πλήρως το εθνικό συμφέρον
18:30 Ολυμπιακός: Η συμφωνία απουσίας του Ταϊρίκ Τζόουνς στο παιχνίδι με την Παρτίζαν στο Βελιγράδι
18:20 Αγρότες: Τα νέα δεδομένα και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που πλέον ισχύουν
18:10 Παναιγιάλειος: Ενίσχυση στην άμυνα με παίκτη με θητεία στη Β’ Εθνική
18:00 Δήμος Αιγιάλειας: Εφτασε η ώρα για το νέο σχήμα – Έρχονται αλλαγές στους αντιδημάρχους
17:55 Πέθανε η σπουδαία δημοσιογράφος Λήδα Μοσχονά
17:47 Τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής «δείχνουν» απόπειρα αυτοκτονίας για τον 45χρονο που αγνοούνταν και βρέθηκε νεκρός
17:38 Έρχεται μεγάλη κακοκαιρία: Πελοπόννησος, Ήπειρος, Ιόνιο, Μακεδονία και Θράκη σε «Red Code»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 05/01/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ