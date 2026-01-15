Πάτρα: «ΟΙ ΓΙΑΝΝΙΑΔΕΣ» κόβουν την πίτα τους την Κυριακή
Το απόγευμα της Κυριακής 18/01/2026, η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας, από τον Σύλλογο «ΟΙ ΓΙΑΝΝΙΑΔΕΣ», στην Πάτρα.
Για την Κυριακή 18/01/2026, έχει προγραμματιστεί η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας από τον Σύλλογο «ΟΙ ΓΙΑΝΝΙΑΔΕΣ», στην Πάτρα.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 6.30 το απόγευμα στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο Πατρών, στην αίθουσα «Αλέκα Σιούλη».
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News