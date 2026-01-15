Πάτρα: «ΟΙ ΓΙΑΝΝΙΑΔΕΣ» κόβουν την πίτα τους την Κυριακή

Το απόγευμα της Κυριακής 18/01/2026, η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας, από τον Σύλλογο «ΟΙ ΓΙΑΝΝΙΑΔΕΣ», στην Πάτρα.

15 Ιαν. 2026 11:00
Pelop News

Για την Κυριακή 18/01/2026, έχει προγραμματιστεί η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας από τον Σύλλογο «ΟΙ ΓΙΑΝΝΙΑΔΕΣ», στην Πάτρα.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 6.30 το απόγευμα στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο Πατρών, στην αίθουσα «Αλέκα Σιούλη».

