Πάτρα: «ΟΙ ΓΙΑΝΝΙΑΔΕΣ» κόβουν την πίτα τους την Κυριακή

Για την Κυριακή 18/01/2026, έχει προγραμματιστεί η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας από τον Σύλλογο «ΟΙ ΓΙΑΝΝΙΑΔΕΣ», στην Πάτρα.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 6.30 το απόγευμα στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο Πατρών, στην αίθουσα «Αλέκα Σιούλη».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



