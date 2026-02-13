Πάτρα: Oι γιατροί που εφημερεύουν το Σαββατοκύριακο 14 και 15 Φεβρουαρίου

Οι εφημερεύοντες ιατροί για τις 14 και 15 Φεβρουαρίου από 7 π.μ. Σαββάτου έως 7 π.μ. Δευτέρας σύμφωνα με ανακοίνωση του Ιατρικού Συλλόγου.

ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙ:

Αλεξανδρόπουλος Δημήτριος

Μαιζώνος 20-22, 26223, Πάτρα

ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΙ:

Τριλίβας Ιωάννης

Μαιζώνος 48, 1ος όροφος, 262 21 Πάτρα

Τηλέφωνο:2613023088

ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΙ:

Ζαφειροπούλου Χρυσή

Γούναρη 21-23, 262 21 Πάτρα

Τηλέφωνο: 6939243304

ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ:

Γιαννακόπουλος Πέτρος

Κορίνθου 251, 262 21 Πάτρα

Τηλέφωνα: 2610270141, 6944990566

Φιλιώτη Γεωργία

Αγίου Ιωάννη Πράτσικα,26332,Πάτρα

Τηλέφωνα:6974724921

ΟΥΡΟΛΟΓΟΙ :

Κωστόπουλος Αλκιβιάδης

Ακρωτηρίου 10, 263 32 Πάτρα

Τηλέφωνα: 6977246422

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΙ:

Μαυρομμάτης Συμεών

Πατρέως 58-62, 262 21 Πάτρα

Τηλέφωνα: 6932380505

ΝΕΦΡΟΛΟΓΟΙ:

Τρίγκα Κωνσταντίνα

Κορίνθου 275,26221 Πάτρα

Τηλέφωνο:6974192118

ΠΥΡΗΝΙΚΟΙ ΙΑΤΡΟΙ:

Βιορμονική – Μαστοράκου Άννα

Κορίνθου 210,212,26221, Πάτρα

Τηλέφωνα:2610275556

«Ανοικτό μόνο ΣΑΒΒΑΤΟ 10 π.μ. – 2 μ.μ.»

