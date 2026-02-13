Πάτρα: Oι γιατροί που εφημερεύουν το Σαββατοκύριακο 14 και 15 Φεβρουαρίου

Η ανακοίνωση του Ιατρικού Συλλόγου Πάτρας για τις εφημερίες των ιατρών το Σαββατοκύριακο 14 και 15 Φεβρουαρίου

 

γιατροί-εφημερία
13 Φεβ. 2026 11:13
Pelop News

Οι εφημερεύοντες ιατροί για τις 14 και 15 Φεβρουαρίου από 7 π.μ. Σαββάτου έως 7 π.μ. Δευτέρας σύμφωνα με ανακοίνωση του Ιατρικού Συλλόγου.

ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙ:

Αλεξανδρόπουλος Δημήτριος
Μαιζώνος 20-22, 26223, Πάτρα

ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΙ:

Τριλίβας Ιωάννης
Μαιζώνος 48, 1ος όροφος, 262 21 Πάτρα
Τηλέφωνο:2613023088

ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΙ:

Ζαφειροπούλου Χρυσή
Γούναρη 21-23, 262 21 Πάτρα
Τηλέφωνο: 6939243304

ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ:

Γιαννακόπουλος Πέτρος 
Κορίνθου 251, 262 21 Πάτρα
Τηλέφωνα: 2610270141, 6944990566

Φιλιώτη Γεωργία
Αγίου Ιωάννη Πράτσικα,26332,Πάτρα
Τηλέφωνα:6974724921

ΟΥΡΟΛΟΓΟΙ:

Κωστόπουλος Αλκιβιάδης
Ακρωτηρίου 10, 263 32 Πάτρα
Τηλέφωνα: 6977246422

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΙ:

Μαυρομμάτης Συμεών
Πατρέως 58-62, 262 21 Πάτρα
Τηλέφωνα: 6932380505

ΝΕΦΡΟΛΟΓΟΙ:

Τρίγκα Κωνσταντίνα
Κορίνθου 275,26221 Πάτρα
Τηλέφωνο:6974192118

ΠΥΡΗΝΙΚΟΙ ΙΑΤΡΟΙ:

Βιορμονική – Μαστοράκου Άννα
Κορίνθου 210,212,26221, Πάτρα
Τηλέφωνα:2610275556
«Ανοικτό μόνο ΣΑΒΒΑΤΟ 10 π.μ. – 2 μ.μ.»

