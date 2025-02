Πάτρα: Οι Καλλιπάτειρες δίδαξαν για μία ακόμα χρονιά με το «Αχαιών Αγάπης Γεύμα» ΦΩΤΟ

Το Πανεπιστήμιο Πατρών, ο εθελοντισμός και η αθλητική αριστεία ήταν στο επίκεντρο της φωτεινής βραδιάς που διοργάνωσε το Πανελλήνιο Αθλητικό Σωματείο Γυναικών «ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ» το βράδυ του περασμένου Σαββάτου στο πλαίσιο του καταξιωμένου πλέον θεσμού «Αχαιών Αγάπης Γεύμα».

Οι εκατοντάδες προσκεκλημένοι οι οποίοι κατέκλυσαν με τη συμμετοχή τους τη φιλόξενη αίθουσα του «Privilege», απόλαυσαν μία βραδιά γεμάτη φωτεινούς ανθρώπους οι οποίοι μάχονται για την πρόοδο και την ανάπτυξη του τόπου τους και την ανάδειξή του στα υψηλότερα βάθρα της αριστείας και της διάκρισης. Άνθρωποι οι οποίοι μάχονται για τη στήριξη των πασχόντων και για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών.

Σε όλους αυτούς βρίσκεται έμπρακτα δίπλα τους η «ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ», όπως υπογράμμισε η εμπνευσμένη και ακατάβλητη Πρόεδρος, κ. Κατερίνα Ναυπλιώτη Παναγοπούλου η οποία ηγείται του Σωματείου 20 χρόνια. Άλλωστε αυτή είναι που δίνει το σύνθημα και εμπνέει όλες τις Καλλιπάτειρες σε όλα τα παραρτήματα της χώρας ώστε να αγωνίζονται για τον άνθρωπο και την πρόοδο.

Ανάμεσα σε αυτές, η εκπρόσωπος του παραρτήματος Αχαΐας Μαρία Μανουσάκη – Μαλλιώρη η οποία και φέτος επιφύλαξε μια άρτια και γεμάτη διοργάνωση με πολλαπλά μηνύματα.

Μεταξύ των μηνυμάτων που εξέπεμψαν ήταν η βράβευση του πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, καθηγητή Χρήστου Μπούρα για το έργο του και τη διαρκή προσπάθειά του να αναδείξει το ακαδημαϊκό ίδρυμα της Πάτρας στην κορυφή των πανεπιστημίων της χώρας καθώς και η βράβευση της κορυφαίας και σεμνής πατρινής αθλήτριας και φοιτήτριας του Πανεπιστημίου Πατρών, Νόρας Δράκου.

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος το «Αχαιών Αγάπης Γεύμα» θα στηρίξει μία ιδιαίτερα ευαίσθητη κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών, ήτοι τη Ψυχιατρική Κλινική με επικεφαλής τον καθηγητή και διευθυντή της Πάνο Αλεξόπουλο. Η «Καλλιπάτειρα» ανέλαβε να ανακαινίσει τους χώρους της Κλινικής σύμφωνα με τις ανάγκες που ανέδειξε ο κ. Αλεξόπουλος και η διοίκηση του Νοσοκομείου.

Επίσης η «Καλλιπάτειρα» θα προβεί στην αγορά στολών δασοπυρόσβεσης για τους εθελοντές του παραρτήματος Αχαΐας της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης. Το μέλος του Δ.Σ. της «Καλλιπάτειρας» και ιατρός Δρ. Ζηναΐς Κοντούλη και ιδρύτρια του «Athens Pain Care» παρέδωσε χρηματικό ποσό σε φοιτητές εκπροσώπους της ομάδας «Will you… Marrow me?» η οποία στην περιοχή δρα για το Κέντρο Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών «Χάρισε Ζωή» του Πανεπιστημίου Πατρών.

Η Αχαΐα είπε «ευχαριστώ» στην κ. Παναγοπούλου με την προσφορά ιδιαίτερων δώρων. Ο εκδότης της «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» και πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας, Θεόδωρος Λουλούδης της προσέφερε ένα πρωτότυπο φύλλο της ιστορικής εφημερίδας που αποτύπωνε μία πολύ σημαντική ημερομηνία από την ζωή της. Η κ. Παναγοπούλου εξέφρασε τη βαθιά της συγκίνηση δηλώνοντας ότι αισθάνεται κομμάτι της Πάτρας. Εκ μέρους της Περιφέρειας, ο Αντιπεριφερειάρχης τουριστικής ανάπτυξης Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος της προσέφερε μία τσάντα με το υλικό της OLYMPIA LANT για την τουριστική προβολή της Δυτικής Ελλάδας μαζί με προϊόντα τοπικής προέλευσης όπως λεύκωμα από το Επιμελητήριο Αχαΐας καθώς και καρφίτσες, μάσκες χειροποίητες από την κ. Άντζελα Λιόνα και γούρια για το νέο έτος χειροποίητα από την κ. Εύη Σακελλάρη, καθώς και ένα ιδιαίτερα εντυπωσιακό χειροποίητο δάφνινο στεφάνι από την κ. Μάρυ Ζωγοπούλου – Ανδρουτσέλη.

Για το «Αχαιών Αγάπης Γεύμα» ταξίδεψαν στην Πάτρα «Καλλιπάτειρες» από διάφορα μέρη της Ελλάδας. Με την κ.Παναγοπούλου ήρθαν από την Αθήνα, οι κυρίες Ιωάννα Καρυοφύλλη, Ζηναΐς Κοντούλη, Νάνσυ Νικολακοπούλου, η γνωστή δημοσιογράφος Μάγδα Λιβέρη, η γνωστή σχεδιάστρια μόδας Έλενα Κουλαουζίδου και η γραμματέας του Σωματείου, Καίτη Καρυδά. Από την Κρήτη ήρθε η συντονίστρια του παραρτήματος Ηρακλείου, Μαρία Αντωνακάκη μαζί με άλλα μέλη του.

Οι παρευρισκόμενοι απόλαυσαν μοναδικές γεύσεις με προϊόντα της Αχαϊκής γης και με την επιμέλεια του κ. Κώστα Νικολόπουλου. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης κόπηκε και η βασιλόπιτα του Σωματείου – δημιουργία του βιολογικού φούρνου «ΣΕΙΡΙΟΣ», την οποία ευλόγησε ο Αρχιμανδρίτης π. Αμβρόσιος Γκουρβέλος. Τα φλουριά αντιστοιχούσαν σε πολύτιμα δώρα. Ένα ταξίδι Πάτρα – Ιταλία από το γνωστό πρακτορείο της κ. Μαρίας Φιλοπούλου και ένα κόσμημα από το γνωστό κοσμηματοπωλείο «ΜΕΝΤΗΣ». Επίσης για τους σκοπούς της εκδήλωσης το GKEKAS ANTIQUES χάρισε δύο κολιέ από Lapis Lazuli και μαργαριτάρια που μπήκαν σε δημοπρασία. Στους παρευρισκόμενους μοιράστηκαν πλούσια δώρα από το Φαρμακείο ΤΕΚΟΣ.

Το κύριο σύνθημα για να ανάψει το κέφι έδωσε η διακεκριμένη τραγουδίστρια Κωνσταντίνα η οποία πλαισίωσε μουσικά τη βραδιά με τη μπάντα της.

Η συγκεκριμένη διοργάνωση δεν θα ήταν εφικτή χωρίς την πολύτιμη στήριξη φορέων και χορηγών. Ανάμεσα σε αυτούς η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας την οποία εκπροσώπησε ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Χαράλαμπος Μπονάνος, το Επιμελητήριο Αχαΐας του οποίου ήταν παρούσα σχεδόν σύσσωμη η διοίκηση με επικεφαλής τον κ. Λουλούδη, τον Α΄ Αντιπρόεδρο Αντώνη Κουνάβη και τον Β΄Αντιπρόεδρο Τάκη Βασιλείου, ο Δικηγορικός Σύλλογος Πατρών με επικεφαλής τον Πρόεδρό του Αθανάσιο Ζούπα, καθώς και η Εθνική Τράπεζα, ALPHA BANK, ΕΣΠΦΑΠ, KREOSYS, PRIVILEGE EVENT HOUSE, ΑΝΕΚ LINES, SUPERFAST FERRIES ,ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΤΕΚΟΣ, ΚΟΤΡΟΤΣΟΣ, ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ, LA VIE EN ROSE, ACHAIA CLAUSS, AEGEAN, Kolokithas, MARYZOGOPOULOU, ΑΝΘΟΠΩΛΕΙΟ ΘΕΟΦΙΛΗ, ROMANTIKA, SAVVAS, ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΣ, ΒΙΕΜΕΤΑΛ, ΕΝΕLIXIS, MY WAY HOTEL, LaVita, ΧΙΩΝ, ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΑΡΤΑΣ, ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ, BOX HOME, ekoyzina, BLUE LAND, ΛΟΥΞ, TOYL΄S ,το παραμύθι, yialo-yialo, DR PRINOU, Ευθύμιος Χονδραλής ΔΙΗΧΟ, Λυσίας LAW FIRM AND ASSOCIATES και πολλοί άλλοι.

Ανάμεσα στους παρευρισκομένους ήταν η πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών και αντιπεριφερειάρχης Άννα Μαστοράκου, οι αντιπρυτάνεις Διονύσης Μαντζαβίνος, Ελένη Αλμπάνη, Ιωάννης Βενέτης και Γιώργος Παναγιωτόπουλος. Επίσης τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πάνος Λούκας (διευθύνων σύμβουλος της ΓΕΦΥΡΑΣ Α.Ε.) και Χριστίνα Καλογεροπούλου (καθηγήτρια ακτινολογίας), η ομότιμη καθηγήτρια Ψυχιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών Μένη Μαλλιώρη, ο εκδότης της εφημερίδας «ΓΝΩΜΗ» Γιάννης Χριστόπουλος καθώς και μέλη της ακαδημαϊκής, ιατρικής και εκπαιδευτικής κοινότητας της Πάτρας.

Έντονη ήταν η παρουσία των εθελοντικών συλλόγων της περιοχής όπως: «ΦΛΟΓΑ», «Άλμα Ζωής», «ΑγκαλιάΖω», «ΕΛΕΑΝΑ», «Ελληνική Ένωση για την Αντιμετώπιση της Σκλήρυνσης Κατά Πλάκας», Σύλλογος Φίλων Κλινικής Αποκατάστασης «Δημητρίου και Βέρρας Σφήκα», «ΗΦΑΙΣΤΟΣ», «Inner Wheel» και «ΜΑΧΗΤΕΣ».

Την εκδήλωση παρουσίασε η δημοσιογράφος Άντυ Μαγνησαλή.

