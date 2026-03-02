Πάτρα: Οι μαθητές του ΕΝΕΕΓΥ-Λ δημιουργούν ντοκιμαντέρ με τη στήριξη της ΓΕΦΥΡΑ ΑΕ
Η ΓΕΦΥΡΑ ΑΕ και ο Διευθύνων Σύμβουλος Πάνος Λούκας στηρίζουν το κινηματογραφικό έργο των μαθητών του ΕΝΕΕΓΥ-Λ Πάτρας.
Σε μια κίνηση υψηλού συμβολισμού και ουσιαστικής κοινωνικής ευθύνης, η διοίκηση της «Γέφυρας Α.Ε.» στάθηκε στο πλευρό των μαθητών του ΕΝΕΕΓΥ-Λ Πάτρας, στηρίζοντας έμπρακτα τη δημιουργία του κινηματογραφικού τους ντοκιμαντέρ με τίτλο: «Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου: Όταν η θάλασσα γίνεται δρόμος».
Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Πολιτιστικού Προγράμματος του σχολείου και της συμμετοχής του στον 8ο Μαθητικό Διαγωνισμό Οπτικοακουστικής και Ψηφιακής Δημιουργίας: «Η ιστορία σου, είναι η ιστορία της πόλης σου».
Η συμβολή του Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Πάνου Λούκα, στην υλοποίηση του έργου.
Κατά την εκπαιδευτική επίσκεψη των μαθητών την Πέμπτη 26/02/2026 στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, κ. Πάνος Λούκας, επεφύλασσε στους μαθητές μια υποδοχή που υπερέβη τον θεσμικό του ρόλο. Αφιερώνοντας προσωπικό χρόνο, ο κ. Λούκας:
• Ξενάγησε τους μαθητές στο μοντέλο κατασκευής του έργου.
• Καθοδήγησε την ομάδα με υπομονή στις τεχνικές λεπτομέρειες.
• Συμμετείχε ενεργά στα γυρίσματα, ενισχύοντας την αυτοπεποίθηση των παιδιών να εκφραστούν ως ισότιμοι δημιουργοί.
Έμπρακτη στήριξη στη διαφορετικότητα
Καθοριστική για την επιτυχία της δράσης ήταν η συμβολή της κ. Νίκης Σίψα (Συντονίστρια Εταιρικής Επικοινωνίας και Αειφόρου Ανάπτυξης), η οποία συντόνισε την προσπάθεια με ιδιαίτερη ευαισθησία, διασφαλίζοντας ένα περιβάλλον οικειότητας και αποδοχής για κάθε μαθητή.
Επιπλέον, η ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. προχώρησε στην ευγενική παραχώρηση αρχειακού υλικού, προσφέροντας στους μαθητές πολύτιμα τεκμήρια για την αρτιότητα και την εγκυρότητα του περιεχομένου του ντοκιμαντέρ τους. Αυτή η επένδυση χρόνου και το ειλικρινές ενδιαφέρον της ηγεσίας ενός μεγάλου οργανισμού για τη φωνή των μαθητών, αναδεικνύει την αξία της κοινωνικής ευθύνης και τον έμπρακτο σεβασμό στη συμπερίληψη.
Ευχαριστήριο
Η Διεύθυνση του ΕΝΕΕΓΥ-Λ. Πάτρας και η εκπαιδευτική ομάδα του προγράμματος εκφράζουν τις θερμότερες ευχαριστίες τους στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε., κ. Πάνο Λούκα και την κ. Νίκη Σίψα (Συντονίστρια Εταιρικής Επικοινωνίας και Αειφόρου Ανάπτυξης). Η γενναιοδωρία, η απλότητα και το αληθινό τους ενδιαφέρον μετέτρεψαν τη δημιουργία αυτού του έργου σε μια αξέχαστη εμπειρία ζωής για τους μαθητές, αποδεικνύοντας ότι:
«Οι αληθινές “γέφυρες” είναι αυτές που ανοίγουν δρόμους για τα όνειρα και τις προσδοκίες όλων των παιδιών και, η Γέφυρα Ρίου- Αντιρρίου εμφορείται από αυτή τη φιλοσοφία».
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News