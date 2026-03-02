Πάτρα: Οι μαθητές του ΕΝΕΕΓΥ-Λ δημιουργούν ντοκιμαντέρ με τη στήριξη της ΓΕΦΥΡΑ ΑΕ

Η ΓΕΦΥΡΑ ΑΕ και ο Διευθύνων Σύμβουλος Πάνος Λούκας στηρίζουν το κινηματογραφικό έργο των μαθητών του ΕΝΕΕΓΥ-Λ Πάτρας.

02 Μαρ. 2026 10:59
Pelop News

Σε μια κίνηση υψηλού συμβολισμού και ουσιαστικής κοινωνικής ευθύνης, η διοίκηση της «Γέφυρας Α.Ε.» στάθηκε στο πλευρό των μαθητών του ΕΝΕΕΓΥ-Λ Πάτρας, στηρίζοντας έμπρακτα τη δημιουργία του κινηματογραφικού τους ντοκιμαντέρ με τίτλο: «Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου: Όταν η θάλασσα γίνεται δρόμος».

Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Πολιτιστικού Προγράμματος του σχολείου και της συμμετοχής του στον 8ο Μαθητικό Διαγωνισμό Οπτικοακουστικής και Ψηφιακής Δημιουργίας: «Η ιστορία σου, είναι η ιστορία της πόλης σου».

Η συμβολή του Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Πάνου Λούκα, στην υλοποίηση του έργου.

Κατά την εκπαιδευτική επίσκεψη των μαθητών την Πέμπτη 26/02/2026 στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, κ. Πάνος Λούκας, επεφύλασσε στους μαθητές μια υποδοχή που υπερέβη τον θεσμικό του ρόλο. Αφιερώνοντας προσωπικό χρόνο, ο κ. Λούκας:

• Ξενάγησε τους μαθητές στο μοντέλο κατασκευής του έργου.

Καθοδήγησε την ομάδα με υπομονή στις τεχνικές λεπτομέρειες.

Συμμετείχε ενεργά στα γυρίσματα, ενισχύοντας την αυτοπεποίθηση των παιδιών να εκφραστούν ως ισότιμοι δημιουργοί.

Έμπρακτη στήριξη στη διαφορετικότητα

Καθοριστική για την επιτυχία της δράσης ήταν η συμβολή της κ. Νίκης Σίψα (Συντονίστρια Εταιρικής Επικοινωνίας και Αειφόρου Ανάπτυξης), η οποία συντόνισε την προσπάθεια με ιδιαίτερη ευαισθησία, διασφαλίζοντας ένα περιβάλλον οικειότητας και αποδοχής για κάθε μαθητή.

Επιπλέον, η ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. προχώρησε στην ευγενική παραχώρηση αρχειακού υλικού, προσφέροντας στους μαθητές πολύτιμα τεκμήρια για την αρτιότητα και την εγκυρότητα του περιεχομένου του ντοκιμαντέρ τους. Αυτή η επένδυση χρόνου και το ειλικρινές ενδιαφέρον της ηγεσίας ενός μεγάλου οργανισμού για τη φωνή των μαθητών, αναδεικνύει την αξία της κοινωνικής ευθύνης και τον έμπρακτο σεβασμό στη συμπερίληψη.
Ευχαριστήριο

Η Διεύθυνση του ΕΝΕΕΓΥ-Λ. Πάτρας και η εκπαιδευτική ομάδα του προγράμματος εκφράζουν τις θερμότερες ευχαριστίες τους στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε., κ. Πάνο Λούκα και την κ. Νίκη Σίψα (Συντονίστρια Εταιρικής Επικοινωνίας και Αειφόρου Ανάπτυξης). Η γενναιοδωρία, η απλότητα και το αληθινό τους ενδιαφέρον μετέτρεψαν τη δημιουργία αυτού του έργου σε μια αξέχαστη εμπειρία ζωής για τους μαθητές, αποδεικνύοντας ότι:

«Οι αληθινές “γέφυρες” είναι αυτές που ανοίγουν δρόμους για τα όνειρα και τις προσδοκίες όλων των παιδιών και, η Γέφυρα Ρίου- Αντιρρίου εμφορείται από αυτή τη φιλοσοφία».

 

