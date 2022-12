Πάτρα: Όλα είναι έτοιμα για τη μεγάλη συναυλία «Christmas Surprise»

Μίμοι ντυμένοι ξωτικά και Αη-Βασίληδες που θα υποδέχονται και καλωσορίζουν μικρούς και μεγάλους, Χριστουγεννιάτικες μουσικές, ήχοι και χρώματα αγάπης, μνήμες από τα χρόνια της αθωότητας θα «μπερδευτούν» γλυκά το βράδυ της Παρασκευής 23 Δεκεμβρίου στο κινηματοθέατρο «Πάνθεον», όπου στις 8.00 το βράδυ θα ξεκινήσει η μεγάλη Χριστουγεννιάτικη συναυλία «Christmas surprise» την οποία διοργανώνουν ο Πολιτιστικός Οργανισμός και ο Δήμος της Πάτρας.

Οι καθηγητές του Δημοτικού Ωδείου Πατρών «Μίκης θεοδωράκης» με καλεσμένους ξεχωριστούς μουσικούς, θα παρουσιάσουν ένα φανταστικό εορταστικό πρόγραμμα το οποίο περιλαμβάνει τζαζ μουσική , διασκευές γνωστών χριστουγεννιάτικων μελωδιών και μελωδιών από γνωστές παιδικές ταινίες του Disney με μορφή musical, κλασσική μουσική και κομμάτια από την πιο παιδική δεκαετία της ζωής μας, τη «δεκαετία του ‘80».

Οι Αναστάσιος Πάππας (πιάνο), Σωτήρης Ντούβας (κρουστά), Βιλέν Καραπετιάν (μπάσο), Δημήτρης Σουκαράς (κιθάρα), το Σύνολο Εγχόρδων του Δημοτικού Ωδείου Πατρών και η Marianna Bredee, «κινούμενοι» στο πνεύμα των ημερών, θα αγγίξουν και αναδείξουν όμορφες ανθρώπινες και ταυτόχρονα ευαίσθητες… χορδές.

Στη διάρκεια της συναυλία θα ακουστούν οι εξής συνθέσεις: • J. S. Bach – Air On The G String (J. Loussier piano trio arr.), • Konstantin Vilensky – Variations on themes by Bach, • Claude Bolling – Jazz à La Française, 1/ À La Française, 2/ Blue Kiss from Brazil, • Queen – Bohemian Rhapsody (6:30), • Christmas Fantasy (Ποτ-πουρι με διασκευές σε γνωστά κομμάτια από ταινίες του Ντίσνεϊ, Ποτ-πουρι με χορευτικά κομμάτια από τη δεκαετία του 80 μαζί με μοντέρνα Χριστουγεννιάτικα και το Silent night σε διασκευή

Η ανταπόκριση του κοινού που θα παρακολουθήσει τη συναυλία είναι μεγάλη και τα εισιτήρια που έχουν απομείνει διατίθενται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ticketservices.gr και στα φυσικά σημεία πώλησης Βιβλιοπωλείο Ροδόπουλος (Κορίνθου 274, τηλ. 2610-273-287), Δισκοπωλείο JOE RECORDS (Καραϊσκάκη 134, Πάτρα, τηλ. 2610.620.673)

Τιμή εισιτηρίου: Γενική είσοδος 5.00 € – Άνεργοι, άτομα με αναπηρία και ο συνοδός τους είσοδος δωρεάν.