Πάτρα: Ούτε σταγόνα νερού στην Ακτή Δυμαίων μετά από μέρες ΦΩΤΟ

Κανονικά δεν θα έπρεπε να αποτελεί είδηση. Ωστόσο, μετά από ημέρες κατά τις οποίες η Ακτή Δυμαίων ήταν πλημμυρισμένη και παρέμενε κλειστή για αρκετές ώρες καθημερινά, η πλήρης αποκατάσταση της κυκλοφορίας αποκτά ιδιαίτερη σημασία.

Ο παραλιακός δρόμος της Πάτρας είναι πλέον ανοικτός και χωρίς ίχνος νερού, επιτρέποντας την απρόσκοπτη διέλευση των οχημάτων. Τις προηγούμενες ημέρες, η συσσώρευση υδάτων είχε καταστήσει επικίνδυνη τη διέλευση, με αποτέλεσμα να αποφασίζεται επανειλημμένα το κλείσιμο του δρόμου από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές για λόγους ασφαλείας.

Η εικόνα σήμερα είναι εντελώς διαφορετική. Η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά, ενώ το οδόστρωμα έχει καθαριστεί πλήρως από τα λιμνάζοντα ύδατα που είχαν δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα σε οδηγούς και επαγγελματίες της περιοχής.

Καθοριστικό ρόλο στην αποκατάσταση έπαιξαν οι παρεμβάσεις των αρμόδιων υπηρεσιών, που προχώρησαν σε ενέργειες για την αποστράγγιση και τη διαχείριση των υδάτων, αλλά και η αισθητή βελτίωση των καιρικών συνθηκών που επικρατούν σήμερα στην Πάτρα. Η απουσία βροχοπτώσεων και η σταθεροποίηση του καιρού συνέβαλαν ουσιαστικά στην οριστική υποχώρηση των φαινομένων.

Τα πρόσφατα περιστατικά ανέδειξαν για ακόμη μία φορά την ευαλωτότητα του συγκεκριμένου οδικού άξονα σε έντονα καιρικά φαινόμενα, καθώς πρόκειται για μία από τις βασικότερες εισόδους και εξόδους της πόλης, με ιδιαίτερα αυξημένο κυκλοφοριακό φόρτο.

Πλέον, η κατάσταση έχει ομαλοποιηθεί πλήρως. Η Ακτή Δυμαίων λειτουργεί κανονικά, δίνοντας «ανάσα» στην καθημερινότητα των πολιτών και επαναφέροντας την κυκλοφορία σε φυσιολογικούς ρυθμούς.