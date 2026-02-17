Κακοκαιρία στην Αχαΐα: Ξανά κλειστή η Ακτή Δυμαίων στην Πάτρα – Προβλήματα σε Ερύμανθο και Καλάβρυτα

Η έντονη βροχόπτωση των τελευταίων ημερών δημιούργησε ξανά σοβαρά προβλήματα στην Ακτή Δυμαίων στην Πάτρα, με αποτέλεσμα το κλείσιμο και των δύο ρευμάτων κυκλοφορίας. Η παραλιακή οδός πλημμύρισε ξανά, λίγες ώρες μετά από προσωρινή βελτίωση της κατάστασης, ενώ τα νερά επεκτάθηκαν και στα γύρω στενά, επηρεάζοντας κατοίκους και επαγγελματίες, κυρίως κοντά στα καταστήματα Royal και Praktiker.

Σοβαρές επιπτώσεις σε κυκλοφορία και υποδομές

Το κλείσιμο της Ακτής Δυμαίων προκάλεσε κυκλοφοριακό χάος σε κεντρικούς και περιφερειακούς δρόμους. Στην περιοχή Κουκούλι – Αγίου Ιωάννη Πράτσικα, οι οδηγοί χρειάστηκαν έως και μία ώρα για να διανύσουν μικρές αποστάσεις, ενώ αντίστοιχα στα Ζαρουχλέικα και στα Βραχνέικα παρατηρήθηκε μεγάλη συμφόρηση λόγω εκτροπής της κυκλοφορίας.

Σοβαρή είναι επίσης η ανησυχία για δημόσια υγεία, καθώς η έντονη βροχόπτωση αναδεικνύει προβλήματα στο αποχετευτικό δίκτυο και προκαλεί εμφάνιση λυμάτων σε ορισμένα σημεία.

Συνεχείς συσκέψεις χωρίς αποφάσεις

Με πρωτοβουλία του αντιπεριφερειάρχη Φ. Ζαΐμη πραγματοποιήθηκε χθες σύσκεψη με συμμετοχή εκπροσώπων του ΟΛΠΑ και της Περιφέρειας, χωρίς όμως να παραστεί εκπρόσωπος του Δήμου Πατρέων. Όπως τόνισε ο κ. Ζαΐμης, το πρόβλημα απαιτεί συντονισμένη παρέμβαση πολλών φορέων και τεχνική μελέτη για τη μόνιμη λύση του, ενώ εξετάστηκε και η κατασκευή αντλιοστασίου.

Ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΠ, Διονύσης Κλάδης, ξεκαθάρισε ότι η ευθύνη δεν ανήκει στο Δήμο, ενώ ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΛΠΑ, Παναγιώτης Αναστασόπουλος, δήλωσε ότι το λιμάνι συνεργάζεται με την Περιφέρεια για να βρεθεί λύση.

Σοβαρές καταστροφές στον Δήμο Ερυμάνθου

Παράλληλα, ο Δήμος Ερυμάνθου κηρύχθηκε ξανά σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω των συνεχιζόμενων πλημμυρικών φαινομένων. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα έχουν προκαλέσει κατολισθήσεις, καθιζήσεις οδοστρωμάτων, φθορές σε τεχνικά έργα και ολοσχερείς καταστροφές σε αγροτικές καλλιέργειες.

Ο δήμαρχος Θόδωρος Μπαρής τόνισε ότι η κακοκαιρία υπερβαίνει τις αντοχές των υποδομών και ότι η προτεραιότητα είναι η ασφάλεια των πολιτών και η ταχεία αποκατάσταση των ζημιών, ενώ όλος ο μηχανισμός του Δήμου παραμένει σε επιφυλακή.

