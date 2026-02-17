Πάτρα – Καλλιθέα: Κλειστοί δρόμοι και σοβαρές φθορές στο οδικό δίκτυο λόγω κακοκαιρίας ΦΩΤΟ

Σημαντικά προβλήματα στο οδικό δίκτυο της Καλλιθέας έχουν προκαλέσει οι έντονες καιρικές συνθήκες των τελευταίων ημερών, με καθιζήσεις και εκτεταμένες φθορές σε βασικούς δρόμους της περιοχής. Για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί ενημέρωσε ο πρόεδρος της Κοινότητας Καλλιθέας, Γιάννης Μπακαλάρος, κάνοντας λόγο για σοβαρές ζημιές που έχουν ήδη οδηγήσει στο κλείσιμο κομβικών οδικών αξόνων.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, εκτός κυκλοφορίας παραμένουν οι εξής δρόμοι:

Η οδός Διαμαντή (στη θέση «Γωνιά») με κατεύθυνση προς το γήπεδο (θέση «Μπαφίστρα»).

Ο δρόμος από το εξωκλήσι του Αγίου Γεωργίου προς τη Μέτζενα.

Ο δρόμος από την πράσινη δεξαμενή πυρασφάλειας στην Άνω Καλλιθέα προς την περιοχή Τουρλιάκους.

Οι ζημιές που έχουν καταγραφεί αφορούν κυρίως καθιζήσεις του οδοστρώματος και έντονες διαβρώσεις, οι οποίες καθιστούν επικίνδυνη τη διέλευση οχημάτων. Οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν προχωρήσει σε σήμανση και απαγόρευση κυκλοφορίας όπου κρίνεται απαραίτητο, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των πολιτών.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Κοινότητας, και στην οδό Μυκηνών, καθώς και στην οδό Παυσανία με κατεύθυνση προς το κοιμητήριο. Στην τελευταία περίπτωση έχει απαγορευτεί τόσο η άνοδος όσο και η κάθοδος των οχημάτων, λόγω αυξημένου κινδύνου περαιτέρω υποχώρησης του εδάφους.

Ο κ. Μπακαλάρος επισήμανε ότι το πρόβλημα στην οδό Παυσανία είναι γνωστό και έχει ήδη δρομολογηθεί η οριστική του αντιμετώπιση. Όπως ανέφερε, η αντιστήριξη του δρόμου έχει ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα 2026 του Δήμος Πατρέων, με προϋπολογισμό που προσεγγίζει τις 200.000 ευρώ. Το έργο προχωρά μετά από συνεργασία της Κοινότητας Καλλιθέας με τον Δήμο, παρά τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει η δημοτική αρχή.

«Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να αποκατασταθούν το συντομότερο δυνατόν οι ζημιές και να επανέλθει η ομαλή κυκλοφορία», τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής και της περιουσίας των κατοίκων αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα.

Οι κάτοικοι καλούνται να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή στις μετακινήσεις τους, να αποφεύγουν τους κλειστούς δρόμους και να συμμορφώνονται με τη σήμανση και τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών, μέχρι την πλήρη αποκατάσταση των προβλημάτων στο οδικό δίκτυο της περιοχής.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



