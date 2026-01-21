Πάτρα: Πάνω από 80 κλήσεις για κοπές δένδρων στην Πυροσβεστική

Σε περισσότερες από 80 περιπτώσεις, επενέβησαν οι άνδρες της Πυροσβεστικής, στην Πάτρα, τις τελευταίες ώρες, για κοπές δένδρων μετά από πτώση.

Στον «πάγο» η Αχαΐα με κλειστά σχολεία και δομές, στο «πόδι» η Πολιτική Προστασία

Οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην Πάτρα και στην ευρύτερη περιφέρεια, από χθες το πρωί Τρίτη 20/01/2026, είχαν ως αποτέλεσμα συνεχείς πτώσεις δένδρων. Σε αρκετές μάλιστα περιπτώσεις δένδρα «κατέρρευσαν» σε σταθμευμένα ΙΧ.

Έντονη κακοκαιρία σαρώνει τη χώρα: Ισχυρές καταιγίδες, πυκνά χιόνια και θυελλώδεις άνεμοι μέχρι αύριο, η πρόγνωση για την Πάτρα

Σύμφωνα με την ενημέρωση τουο pelop.gr, από την Πυροσβεστική, οι κλήσεις που δέχθηκε το τηλεφωνικό κέντρο της Πυροσβεστικής, αφορούν σε περιοχές στο κέντρο της Πάτρας και του Ρίου.

Απαγορευτικό απόπλου σε Ζάκυνθο, Κεφαλονιά και Κυλλήνη

