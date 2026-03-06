Πάτρα: Παρεμβάσεις οδοποιίας στον δρόμο προς Πιτίτσα – Αυτοψία από τον Χ. Μπονάνο ΦΩΤΟ

Πάτρα: Παρεμβάσεις οδοποιίας στον δρόμο προς Πιτίτσα - Αυτοψία από τον Χ. Μπονάνο ΦΩΤΟ
06 Μαρ. 2026 17:17
Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες ασφαλτόστρωσης στον δρόμο που συνδέει τις περιοχές Αργυρά, Σέλλα και Πιτίτσα, στο πλαίσιο παρεμβάσεων βελτίωσης του οδικού δικτύου στον περιαστικό ιστό της Πάτρας από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Την πορεία των εργασιών παρακολούθησε ο αναπληρωτής περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Χαράλαμπος Μπονάνος, ο οποίος ανέφερε ότι πρόκειται για μια ακόμη προσεγμένη τεχνική παρέμβαση που υλοποιείται από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας με στόχο τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και της καθημερινότητας των πολιτών.

Όπως σημείωσε, η συγκεκριμένη διαδρομή αποκτά ιδιαίτερη σημασία και λόγω της εγγύτητάς της με τη διαδρομή του ιστορικού αγώνα ανάβασης που πραγματοποιείται στην περιοχή, γεγονός που καθιστά αναγκαία την καλή κατάσταση του οδοστρώματος.

Ο κ. Μπονάνος τόνισε ότι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας παρακολουθεί συστηματικά την εξέλιξη των έργων, ενθαρρύνοντας την έγκαιρη και αξιόπιστη ολοκλήρωσή τους από την Τεχνική Υπηρεσία της Περιφέρειας. Όπως υπογράμμισε, τα έργα υλοποιούνται μέσω διαγωνιστικών διαδικασιών και με τη συμμετοχή εργολάβων που διαθέτουν εμπειρία στην εκτέλεση δημοσίων έργων.

«Η συχνή παρακολούθηση και η ενθάρρυνση για την ολοκλήρωση των έργων με αξιοπιστία αποτελεί βασική προτεραιότητα», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι οι παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο θα συνεχιστούν και το επόμενο διάστημα.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με τον αναπληρωτή περιφερειάρχη, συνεχίζει τον σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων που ενισχύουν τις υποδομές και βελτιώνουν την προσβασιμότητα σε περιοχές γύρω από την Πάτρα, με στόχο την αναβάθμιση της καθημερινότητας των κατοίκων.

