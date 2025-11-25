Πάτρα: Παρουσίαση δυο συλλογών διηγημάτων του Λευτέρη Τσιρώνη την Πέμπτη

Δύο συλλογές διηγημάτων του Λευτέρη Τσιρώνη παρουσιάζονται
την Πέμπτη 27/11/2025, στην Πάτρα.

25 Νοέ. 2025 11:17
Pelop News

Δύο συλλογές διηγημάτων του Λευτέρη Τσιρώνη παρουσιάζουν οι εκδόσεις Το Δόντι, ο Πανηπειρωτικός Σύλλογος Πατρών και ο Δικηγορικός Σύλλογος Πατρών την Πέμπτη, 27/11/2025 στις 7:30 μ.μ. στην αίθουσα του Πανηπειρωτικού (Μουρούζη 14-16, Πάτρα).

Πρόκειται για τα βιβλία «Το βρόχινο νερό» και «Το νυφικό βάφτηκε μαύρο» που περιλαμβάνουν ιστορίες από την Άρτα, την Αθήνα και την Πάτρα, ξεκινώντας από τα χρόνια του Μεσοπολέμου και φτάνοντας ως την Ελλάδα της δεκαετίας του ’70.

Μαζί με τον συγγραφέα, θα μιλήσουν οι:

– Ειρήνη Μπόμπολη, φιλόλογος, ποιήτρια, πεζογράφος

– Βαρβάρα Χριστιά, πολιτικός μηχανικός, ποιήτρια

Την εκδήλωση θα πλαισιώσει μουσικά η Μαντώ Κάτσιου, μέλος του Πανηπειρωτικού Συλλόγου Πατρών, που θα τραγουδήσει a capella ηπειρώτικα τραγούδια.

Θα παρουσιάσει η δημοσιογράφος και ραδιοφωνική παραγωγός Ελευθερία Στεργιοπούλου, η οποία θα διαβάσει αποσπάσματα από τα βιβλία.

Ο Λευτέρης Τσιρώνης γεννήθηκε το 1957 στην Άρτα και κατάγεται από τη Μικροσπηλιά του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων. Εργάστηκε ως δικηγόρος από το 1983, επί εξαετία στην Πάτρα, και ως έμμισθος Υποθηκοφύλακας Πατρών και Διευθυντής του Κτηματολογικού Γραφείου Δυτικής Ελλάδος από το 1989 έως το 2022. Έχει κερδίσει τον Έπαινο του Φιλολογικού Συλλόγου «Ο Παρνασσός» στον ΛΕ΄ Λογοτεχνικό Διαγωνισμό (2018), το Α΄ Βραβείο Διηγήματος (2018) και το Α΄ Βραβείο Μυθιστορήματος (2024) της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών, καθώς και σειρά ακόμα βραβείων της ίδιας Ένωσης. Το 2019 απέσπασε το Γ΄ Βραβείο στον Παγκόσμιο Διαγωνισμό του Πολιτιστικού Ομίλου Κυπρίων Ελλάδος. Από τις εκδόσεις «Το Δόντι» κυκλοφορούν επίσης οι συλλογές διηγημάτων του: «Το ξύρισμα της Κυριακής και «Τρίτη Ανάσταση».

