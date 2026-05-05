Πάτρα: Παρουσιάστηκε ο ψηφιακός e-ΕΦΚΑ – Βήμα μπροστά για την αγορά, δηλώνει ο Κατσιγιάννης

Στην εκδήλωση παρουσίασης του νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του e-ΕΦΚΑ συμμετείχε ο Πρόεδρος του Εμπορικού και Εισαγωγικού Συλλόγου Πάτρας, κ. Μάκης Κατσιγιάννης, υπογραμμίζοντας τη σημασία του ψηφιακού εκσυγχρονισμού για την καθημερινότητα πολιτών και επιχειρήσεων.

Όπως τόνισε, το νέο σύστημα αποτελεί ένα ουσιαστικό βήμα προς έναν πιο σύγχρονο και λειτουργικό δημόσιο τομέα, με άμεσο αντίκτυπο ιδιαίτερα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καθώς συμβάλλει στην απλοποίηση διαδικασιών και στην εξοικονόμηση πολύτιμου χρόνου.

Παράλληλα, επεσήμανε ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν τη βάση της οικονομίας και χρειάζονται ένα πιο απλό και αποτελεσματικό περιβάλλον λειτουργίας.

«Ο πραγματικός στόχος του ψηφιακού εκσυγχρονισμού είναι η ουσιαστική βελτίωση της καθημερινότητας πολιτών και επιχειρήσεων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Κατσιγιάννης σημείωσε, τέλος, ότι ο Εμπορικός και Εισαγωγικός Σύλλογος Πάτρας θα συνεχίσει να συμβάλλει ενεργά, με προτάσεις και συνεργασία, ώστε οι αλλαγές να έχουν ουσιαστικό αποτέλεσμα στην πράξη.

