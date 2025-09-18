Πάτρα: Πλήθος πιστών στον εορτασμό της Αγίας Σοφίας και των θυγατέρων της ΦΩΤΟ

Η Πάτρα τίμησε πανηγυρικά τη μνήμη της Αγίας Σοφίας και των τριών θυγατέρων της, Πίστεως, Ελπίδος και Αγάπης, με κέντρο τον Ιερό Ναό Αγίας Σοφίας, όπου πλήθος πιστών συμμετείχε στις ιερές ακολουθίες.

18 Σεπ. 2025 12:33
Pelop News

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα εορτάστηκε στην Πάτρα η μνήμη της Αγίας Σοφίας και των τριών θυγατέρων της, Πίστεως, Ελπίδος και Αγάπης. Επίκεντρο του εορτασμού αποτέλεσε ο μεγαλοπρεπής Ιερός Ναός Αγίας Σοφίας, όπου συνέρρευσαν πλήθη πιστών για να τιμήσουν τις Αγίες Μάρτυρες.

Στον πανηγυρικό εσπερινό χοροστάτησε και μίλησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρών κ. Χρυσόστομος, συγχοροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κερνίτσης κ. Χρυσάνθου. Ο Μητροπολίτης, με αφορμή τα ονόματα των Αγίων, αναφέρθηκε στη θεία σοφία και τόνισε την ανεκτίμητη αξία της πίστης, της ελπίδας και της αγάπης.

Ανήμερα της εορτής, ο Σεβασμιώτατος προέστη της Θείας Λειτουργίας και στο κήρυγμά του μίλησε για την υπέρτατη προτεραιότητα της αγάπης προς τον Θεό, φέρνοντας ως παράδειγμα την Αγία Σοφία, η οποία ενίσχυσε τις θυγατέρες της στον δρόμο του μαρτυρίου.

Ο Μητροπολίτης Πατρών εξήρε επίσης τους δασκάλους και τους γονείς που καθοδήγησαν τα παιδιά τους στον εκκλησιασμό, ευχόμενος πρόοδο και προκοπή.

Το απόγευμα τελέστηκε ο μεθέορτος εσπερινός, η ιερά Παράκληση και η λιτάνευση της εικόνας των Αγίων. Στις ακολουθίες προέστη ο Σεβασμιώτατος, με τη συγχοροστασία του Επισκόπου Κερνίτσης.

Ο κ. Χρυσόστομος αναφέρθηκε στην εμβληματική προσωπικότητα του κτήτορα του ναού, μακαριστού π. Ερμολάου Μασσαρά, ενώ ευχήθηκε υγεία και ευλογία στον προϊστάμενο του ναού, π. Προκόπιο Κόρδα, στους συνεφημερίους του, το εκκλησιαστικό συμβούλιο, τους ιεροψάλτες, τη Φιλόπτωχο Αδελφότητα, τους εθελοντές και όλους τους ενορίτες.

