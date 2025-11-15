Πάτρα: Ποινή κάθειρξης 6 ετών για εγκατάλειψη νεογέννητων κουταβιών, το διοικητικό πρόστιμο 150.000 ευρώ!

Η καταδίκη ήρθε από το Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων Αχαΐας. Συγκεκριμένα επιβλήθηκε σε γυναίκα ποινή κάθειρξης έξι ετών για την εγκατάλειψη των νεογέννητων και έξι μηνών για τη μη τήρηση των κανόνων ευζωίας.

Ναρκωτικά και ρευματοκλοπή στην Πάτρα, παραπήγματα στην Ηλεία

Η συγκεκριμένη γυναίκα το καλοκαίρι του 2022 εγκατέλειψε πέντε νεογέννητα κουτάβια μέσα σε χάρτινο κουτί στο Σκαγιοπούλειο Πάρκο της Πάτρας.

Από το δικαστήριο κρίθηκε ότι τα ζώα ανήκαν πράγματι στην κατηγορία των νεογέννητων και ότι η κατηγορούμενη ενήργησε με δόλο, γνωρίζοντας πως η εγκατάλειψη ισοδυναμούσε με έκθεσή τους σε άμεσο κίνδυνο.

Εκείνο το διάστημα τα κουτάβια εντοπίστηκαν τότε από εθελόντρια. Μάλιστα το Β΄ Αστυνομικό Τμήμα Πατρών είχε επιβάλει διοικητικό πρόστιμο 150.000 ευρώ για την εγκατάλειψη και επιπλέον 1.300 ευρώ για μη τήρηση κανόνων ευζωίας, καθώς το ενήλικο ζώο που τα γέννησε δεν έφερε τσιπ ούτε ενημερωμένο κτηνιατρικό βιβλιάριο.

Από την πλευρά του Σύλλογος «Η Πάτρα για όλα τα ζώα» είχε δηλώσει παράσταση υποστήριξης της κατηγορίας κατά την ανάκριση και βρέθηκε ξανά στο ακροατήριο, στηρίζοντας τη διαδικασία.

Μάλιστα ιδιαίτερη βαρύτητα στην κρίση του δικαστηρίου είχε η Εγκύκλιος 44059/11.8.25 της Ειδικής Γραμματείας του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία αποσαφηνίζει τις δυσκολίες στον ηλικιακό προσδιορισμό νεογέννητων ζώων και κατατέθηκε ως αναγνωστέο έγγραφο από την Πολιτική Αγωγή.

Βέβαια με ενέργειες του Συλλόγου, τόσο η μητέρα όσο και τα κουτάβια βρήκαν οικογένειες και έχουν υιοθετηθεί.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



