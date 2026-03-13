Πάτρα: Πρόσκληση Κυρανάκη για να συνεδριάσει η Ομάδα Εργασίας για το τρένο – Τι είχαν δηλώσει Πελετίδης και Καραχάλιος

Σε τροχιά διαβούλευσης μπαίνει εκ νέου το ζήτημα της σιδηροδρομικής έλευσης στην Πάτρα, καθώς ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης απηύθυνε πρόσκληση προς τους τοπικούς φορείς για τη συμμετοχή τους στην πρώτη συνεδρίαση της Κοινής Ομάδας Εργασίας που θα επεξεργαστεί την οριστική πρόταση για τη διέλευση του κεντρικού σιδηροδρομικού δικτύου έως το λιμάνι της πόλης.

Η συνεδρίαση έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 18 Μαρτίου στις 11:00 το πρωί και θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Σιδηρόδρομοι Ελλάδος Μ.Α.Ε., στην Αθήνα. Στόχος της συνάντησης είναι η έναρξη των εργασιών της ομάδας, ο καθορισμός του πλαισίου λειτουργίας της και η πρώτη αποτύπωση των βασικών τεχνικών και θεσμικών ζητημάτων που σχετίζονται με το έργο με στόχο να υποβληθεί πρόταση χρηματοδότησης εντός του 2026.

Τρεις μήνες χωρίς πρόοδο

Το θέμα της νέας πρότασης για το τρένο της Πάτρα παρέμενε ανοιχτό εδώ και μήνες. Όπως είχε γράψει προ ημερών η εφημερίδα Πελοπόννησος, από τον Δεκέμβριο μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει ορατή πρόοδος στην κατάθεση νέας πρότασης χρηματοδότησης για το έργο.

Στις 11 Δεκεμβρίου 2025 ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών είχε επισκεφθεί την Πάτρα και είχε συναντηθεί με εκπροσώπους φορέων της περιοχής. Στη συνάντηση εκείνη είχε παρουσιάσει προφορικά μια νέα προσέγγιση για τη σιδηροδρομική σύνδεση της πόλης, η οποία προέβλεπε υπογειοποιημένο τμήμα της γραμμής από τον Άγιο Διονύσιο έως τον Άγιο Ανδρέα, σε συνδυασμό με επιφανειακή λειτουργία τύπου light train.

Τότε είχε συμφωνηθεί να ακολουθήσει νέα συνάντηση σε μορφή διαβούλευσης, ώστε μέχρι τον Μάρτιο να διαμορφωθεί η πρόταση χρηματοδότησης που θα κατατεθεί για το έργο.

Ο Δήμος Πατρέων με ανακοίνωσή του στα τέλη Φεβρουαρίου είχε ξεκαθαρίσει πως δεν θα πάρει μέρος στη συνάντηση εργασίας καθώς δεν του έχουν δοθεί γραπτώς οι νέες προτάσεις του Υπουργείου αλλά και οι προτάσεις χρηματοδότησης που είχαν υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είχαν αρνητική κατάληξη.

Παράλληλα, ο πρόεδρος του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας Βαγγέλης Καραχάλιος είχε δηλώσει στην «Π» πως έθετε παρόμοιες προϋποθέσεις για να πάρει μέρος στη συνάντηση.

Στόχος η οριστική λύση

Η σύσταση της Κοινής Ομάδας Εργασίας έχει ως βασικό στόχο τη διαμόρφωση μιας οριστικής και εφαρμόσιμης λύσης για τη διέλευση και λειτουργία του κεντρικού σιδηροδρομικού δικτύου έως το λιμάνι της Πάτρας. Στην πρώτη συνεδρίαση αναμένεται να τεθούν οι βάσεις για την έναρξη των εργασιών, καθώς και το πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων.

Παράλληλα θα γίνει μια αρχική καταγραφή των βασικών τεχνικών και θεσμικών παραμέτρων που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη, προκειμένου να διαμορφωθεί μια ολοκληρωμένη πρόταση για το έργο της σιδηροδρομικής σύνδεσης.

Η διαδικασία θεωρείται κρίσιμη, καθώς στόχος είναι η κατάρτιση μιας ενιαίας και τεχνικά τεκμηριωμένης πρότασης, η οποία θα υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έως το 2026.

Συμμετοχή φορέων

Στην ομάδα εργασίας συμμετέχουν εκπρόσωποι των εμπλεκόμενων φορέων, με στόχο –όπως επισημαίνεται στην πρόσκληση– τη σύνθεση της τεχνικής γνώσης, της τοπικής εμπειρίας και της εθνικής στρατηγικής για ένα από τα σημαντικότερα έργα υποδομής της περιοχής.

Στην πρόσκληση τονίζεται ότι η συμβολή όλων των συμμετεχόντων είναι καθοριστική, ώστε να διαμορφωθεί μια ώριμη και τεχνικά τεκμηριωμένη πρόταση που θα αποτελέσει τη βάση για την οριστική λύση του ζητήματος της σιδηροδρομικής σύνδεσης της Πάτρας με το εθνικό δίκτυο.

Αναλυτικά η πρόσκληση για την Ομάδα Εργασίας αναφέρει:

Πρόσκληση σε Συνεδρίαση της Κοινής Ομάδας Εργασίας για την οριστική πρόταση σιδηροδρομικής έλευσης στην Πάτρα

Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι

Σε συνέχεια της πρόσκλησης για τη συγκρότηση της Κοινής Ομάδας Εργασίας με αντικείμενο τη διαμόρφωση της οριστικής και εφαρμόσιμης λύσης για τη διέλευση και λειτουργία του κεντρικού σιδηροδρομικού δικτύου έως το λιμάνι της Πάτρας και κατόπιν του ορισμού των εκπροσώπων των εμπλεκόμενων φορέων, σας προσκαλούμε στην πρώτη συνεδρίαση της Ομάδας Εργασίας.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 18 Μαρτίου, στις 11:00 π.μ., στα γραφεία της ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Μ.Α.Ε., επί της οδού Καρόλου 1 στον 8ο όροφο και θα έχει ως στόχο την έναρξη των εργασιών της Ομάδας, τον καθορισμό του πλαισίου λειτουργίας της, καθώς και την αρχική αποτύπωση των βασικών τεχνικών και θεσμικών παραμέτρων που θα ληφθούν υπόψη για τη διαμόρφωση της τελικής πρότασης.

Η συμβολή όλων των συμμετεχόντων είναι καθοριστικής σημασίας, προκειμένου να επιτευχθεί η σύνθεση της τεχνικής γνώσης, της τοπικής εμπειρίας και της εθνικής στρατηγικής, με στόχο την κατάρτιση μιας ενιαίας, ώριμης και τεχνικά τεκμηριωμένης πρότασης που θα υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή εντός του 2026.

Παρακαλούμε για τη συμμετοχή σας.

