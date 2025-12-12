Η Πάτρα σε σταυροδρόμι για το μέλλον της: Ωρα αποφάσεων για το τρένο

Η Πάτρα βρίσκεται, πλέον, μπροστά στη λήψη μίας από τις πιο κρίσιμες αποφάσεις στην ιστορία της.

Αυτό, τουλάχιστον, αποτυπώθηκε ξεκάθαρα στη χθεσινή διαβούλευση του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών Κώστα Κυρανάκη με τους φορείς της περιοχής (δημοτική αρχή και αντιπολίτευση, ΟΛΠΑ, Επιμελητήριο, ΤΕΕ, Εμπορικός Σύλλογος κ.ά.) για το τρένο. Η συνάντηση στη Γεωργική Σχολή, που αρκετές στιγμές είχε και τις εντάσεις της, αποκάλυψε τρεις άξονες κι άλλες τρεις αλήθειες.

Οι άξονες, όπως τους παρουσίασε ο Κώστας Κυρανάκης, ήταν οι εξής:

Πρώτος άξονας: Η επιβατική σύνδεση. Το σύγχρονο ηλεκτρικό τρένο θα φτάσει στην Πάτρα, συνδέοντας την πόλη με το ευρωπαϊκό δίκτυο. Με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση μέχρι το Ρίον το 2028 και στη συνέχεια με επέκταση του επιβατικού σταθμού μέχρι την οδό Κανελλόπουλου.

Δεύτερος άξονας: Η ανάπλαση στον αστικό ιστό. Παρά τις εντάσεις που υπήρξαν, στο τέλος διαπιστώθηκε σύγκληση για να καλυφθεί η ανάγκη να διαμορφωθεί το παραλιακό μέτωπο με τρόπο τέτοιο, ώστε να «πέσει ο φράχτης» και οι Πατρινοί να έχουν πρόσβαση στη θάλασσα και να έχουν έναν χώρο πρασίνου που θα φιλοξενεί οικογένειες. Η αστική τροχιοδρομική χάραξη θα γίνει με τη λειτουργία light train-τραμ, το οποίο δεν θα φέρει βαρύ υλικό. Παράλληλα, στον επόμενο κύκλο του προγράμματος CEF τον Μάρτιο θα διεκδικηθεί μονή υπόγεια σήραγγα μεταξύ Αγίου Διονυσίου και Αγίου Ανδρέα για το εμπορικό τρένο. Σε αυτή τη διεκδίκηση κλήθηκαν φορείς να συνδιαμορφώσουν την τελική πρόταση που θα κατατεθεί σε 3,5 μήνες από σήμερα.

Και τρίτος άξονας: Το τρένο θα καταλήξει, πλέον, υπέργειο στο νέο λιμάνι, στο ύψος της πρώην «Πειραϊκής-Πατραϊκής».

Πάμε τώρα στις αλήθειες.

Πρώτη αλήθεια: Τι μπορεί και τι δεν μπορεί να γίνει. Για πρώτη φορά, και μάλιστα από επίσημα κυβερνητικά χείλη, ακούστηκε ότι η πλήρης υπογειοποίηση της νέας σιδηροδρομικής γραμμής στην Πάτρα δεν μπορεί να γίνει. Μία παραδοχή που έλειπε, αφού επί χρόνια η συζήτηση βρισκόταν παγιδευμένη ανάμεσα σε πολιτικές δεσμεύσεις, θολές υποσχέσεις και προσδοκίες που ποτέ δεν «έδεναν» με την πραγματικότητα. Αυτό που μπορεί να γίνει, όπως το αποδέχθηκε και ο ίδιος ο αναπληρωτής υπουργός, είναι κάτι διαφορετικό, αλλά καλαίσθητο και το κυριότερο: Ρεαλιστικό, βάσει των διαθέσιμων χρηματοδοτικών πόρων.

Δεύτερη αλήθεια: Η μη σύνδεση με ΒΙΠΕ και Αραξο. Η προφορική κυβερνητική πρόταση που παρουσιάστηκε είναι εμφανώς «κολοβή». Δεν μπορεί να υπάρξει σοβαρό σιδηροδρομικό δίκτυο που να μη «δένει» με την παραγωγική του βάση και τα σημεία εισόδου-εξόδου της περιοχής. Υπό αυτήν την έννοια, λοιπόν, μπορεί να έγιναν κάποια βήματα προς τον ρεαλισμό, όμως, ταυτόχρονα, παραμένει κι ένας βηματισμός που δεν ευνοεί την οικονομική ζωή της πόλης.

Και τρίτη αλήθεια: Η κλεψύδρα που κυλάει αντίστροφα. Το επόμενο τρίμηνο είναι κρίσιμο. Αυτοδιοίκηση και φορείς πρέπει να «τρέξουν» για να καταλήξουν σε μία κοινώς αποδεκτή και ρεαλιστική λύση.

Πού κατέληξε η συζήτηση; Οτι το τρένο θα φτάσει στην Πάτρα, ότι η κυβέρνηση θα διεκδικήσει την υπογειοποίηση για τη διακίνηση εμπορικών προϊόντων στο νέο λιμάνι και ότι επιδιώκει τη συνδιαμόρφωση της τελικής πρότασης προς την Ευρώπη, μαζί με την τοπική κοινωνία. Απομένει η αποστολή κι εγγράφως της τελικής εισήγησης προς τον Δήμο Πατρέων, την ΠΔΕ και τους τελικούς φορείς για να «τρέξουν» οι διαδικασίες.

Ζητούμενο, επιτέλους, είναι να συμφωνήσουν όλες οι εμπλεκόμενες πλευρές και να συνεργαστούν, προκειμένου η Πάτρα να έχει και πάλι τρένο μετά από δύο περίπου δεκαετίες. Αυτό ακριβώς ανέφερε και ο Κώστας Κυρανάκης: Οτι «η συνεργασία όλων των φορέων θα φέρει το καλύτερο αποτέλεσμα».

ΙΑΣΟΝΑΣ ΦΩΤΗΛΑΣ: «Η Πάτρα χρειάζεται το τρένο»

«Ας συμφωνήσουμε στο βασικό: Η Πάτρα χρειάζεται το τρένο. Χρειάζεται το τρένο με τον πλέον σύντομο στην υλοποίηση, ασφαλή στη διέλευση, αλλά εφικτό τρόπο. Το να λέμε πως, ή θα γίνουν πράξη τα μαξιμαλιστικά όνειρα, ή δεν θα έχουμε τρένο ποτέ, αδικεί και την πόλη και τους πολίτες της Πάτρας, της Αχαΐας και της Πελοποννήσου». Αυτή ήταν η τοποθέτηση του Ιάσονα Φωτήλα αμέσως μετά το τέλος της χθεσινής σύσκεψης.

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ: «Ωρα ευθύνης»

«Τo νέο τρένο πρέπει να φτάσει στην Πάτρα, γι΄ αυτό και είναι ώρα να αναμετρηθούμε όλοι με την ευθύνη του αποτελέσματος και του μέλλοντος της πόλης». Αυτό ήταν το μήνυμα που έστειλε ο περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης, αμέσως μετά τη χθεσινή σύσκεψη, ζητώντας, ταυτόχρονα (ειδικά σε στιγμές έντασης κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης) «η υπόθεση τρένο να αποφορτιστεί πολιτικά, γιατί είναι έργο που αφορά όλη την πόλη». Παράλληλα, πρόσθεσε τα εξής: «Ακούσαμε ότι το τρένο θα φτάσει στο Ρίο στις αρχές του 2028. Και επίσης, μία νέα πρόταση για τη διέλευση από το κεντρικό μέτωπο της πόλης, που διασφαλίζει την ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών προς τη θάλασσα, που δημιουργεί μία νέα αστική ανάπλαση με παράλληλη χρήση σύγχρονου τραμ, αλλά και προβλέπει ξεχωριστή μονή υπόγεια σήραγγα για τη χρήση εμπορικής αμαξοστοιχίας που θα φτάνει στο νέο λιμάνι. Ζήτησα και περιμένουμε την επίσημη κατάθεση της πρότασης που έχει μελετηθεί και προκοστολογηθεί, για να υπάρξει καλύτερη αξιολόγηση, επίλυση αποριών και περαιτέρω “χτίσιμο” του διαλόγου και της συναίνεσης που έχει ανάγκη αυτό το μεγάλο έργο». Και ο Ν. Φαρμάκης κατέληξε ως εξής: «Η Πάτρα, στη μακρά ιστορική πορεία της, αναπτύχθηκε κάθε φορά που ανέπτυξε τις μεταφορικές υποδομές της. Γι΄ αυτό και το χρόνιο έλλειμμα σιδηροδρομικής σύνδεσης αποτελεί μία σοβαρή “αναπηρία” που πρέπει να θεραπευτεί. Η Πάτρα, ως διοικητικό κέντρο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδα και μία σύγχρονη μητρόπολη, το δικαιούται!».

ΚΩΣΤΑΣ ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ: «Προαποφασισμένες προτάσεις»

Για «παρουσίαση προαποφασισμένων προτάσεων που βαφτίστηκε διαβούλευση» έκανε λόγο η δημοτική αρχή σε ανακοίνωση που εξέδωσε μετά τη χθεσινή συνάντηση. Και πρόσθεσε ότι «η κυβέρνηση έπαιξε με τη νοημοσύνη μας, βαφτίζοντας το κρέας ψάρι». Είναι χαρακτηριστικό ότι στη διάρκεια της συνάντησης ανέβηκαν πολλές φορές οι τόνοι μεταξύ Κώστα Πελετίδη και Κώστα Κυρανάκη, με τον δήμαρχο Πατρέων να αναφέρει χαρακτηριστικά ότι «δεν μετέχουμε ως Δήμος σε μία συζήτηση που μας θέλει να περιμένουμε την Ευρωπαϊκή Ενωση…», προσθέτοντας ότι «δεν δεχόμαστε ότι η πόλη μας δεν θα έχει τη μεγάλη επένδυση του τρένου, όπως πρέπει». Παρ’όλα αυτά, η διαβούλευση έκλεισε με τον Κώστα Πελετίδη να αναφέρει ότι ο Δήμος Πατρέων θα περιμένει τις γραπτές προτάσεις του υπουργείου. Στην ανακοίνωση, βέβαια, της δημοτικής αρχής, έγινε λόγος για «υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα της κυβέρνησης» και για «κοροϊδία του πατραϊκού λαού». Οπως αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Είναι απαράδεκτοι για δύο λόγους: Πρώτον, επειδή δεν ικανοποιούν το δίκαιο αίτημα της πόλης, για υπογειοποίηση του τρένου, για γραμμικό πάρκο και προαστιακό, και δεύτερον, επειδή νομίζουν ότι μπορούν να μας κοροϊδέψουν με την πρότασή τους που θα βάλει ταφόπλακα στην υπόγεια διέλευση και θα επιτρέπει στην εμπορική αμαξοστοιχία να διέρχεται επιφανειακά στο παραλιακό μέτωπο».

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΟΥΛΟΥΔΗΣ: «Σύνδεση με ΒΙΠΕ, Αραξο και δυτική Πελοπόννησο»

«Η πολύ μεγάλη καθυστέρηση μέχρι τη σημερινή (σ. χθεσινή) συζήτηση δεν γίνεται σε ουδέτερο έδαφος και φέρνει πολύ μεγάλο έλλειμμα στην παραγωγή τοπικού ΑΕΠ και της τοπικής ανάπτυξης» δήλωσε στην τοποθέτησή του ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας Θεόδωρος Λουλούδης. «Οσο η συζήτηση προχωράει χωρίς λύση, τόσο η οικονομία της περιοχής επιδεινώνεται σε σχέση με άλλες περιοχές. Θα είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να υπήρχε μία σχετική μελέτη. Εμείς θα θέλαμε να είμαστε μέλος αυτής της προσπάθειας. Η κύρια οικονομική δραστηριότητα της περιοχής εκφράζεται σε μεγάλο βαθμό στο λιμάνι, στη ΒΙΠΕ, στο αεροδρόμιο του Αράξου και στην επέκταση στη Δυτική Πελοπόννησο, με την Πάτρα ως μητρόπολη στη διακίνηση προϊόντων. Οι πολίτες της περιοχής, λοιπόν, δεν χρειάζονται μόνο ελεύθερο χώρο, αλλά κι επιχειρήσεις και ανταγωνιστική οικονομία. Ανταγωνιστική οικονομία χωρίς τους παραπάνω σταθμούς δεν μπορεί να υπάρχει».

