Πάτρα: Πρωτοφανείς βανδαλισμοί στα γραφεία του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Λεύκας ΦΩΤΟ

Εικόνα εκτεταμένης καταστροφής αντίκρισαν προχθές το πρωί τα μέλη του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Λεύκας στην Πάτρα, όταν προσέγγισαν τους χώρους των γραφείων και των εντευκτηρίων του συλλόγου και διαπίστωσαν νέο περιστατικό βανδαλισμών, με σοβαρές υλικές ζημιές στο κτίριο και στον εξοπλισμό.

Σπασμένα τζάμια, παραβιασμένες και κατεστραμμένες εσωτερικές πόρτες, αναποδογυρισμένα έπιπλα και αντικείμενα, καθώς και εκτεταμένες φθορές στους εσωτερικούς χώρους, συνθέτουν την εικόνα που άφησαν πίσω τους οι δράστες. Παράλληλα, στην πρόσοψη του κτιρίου έχουν γραφτεί συνθήματα σε όλη την επιφάνειά της, αλλοιώνοντας πλήρως την εξωτερική εικόνα του χώρου.

Στον εσωτερικό χώρο, σύμφωνα με την αυτοψία, επιχειρήθηκε επίσης καταστροφή μηχανήματος αυτόματου πωλητή, χωρίς ωστόσο να ολοκληρωθεί η ζημιά. Παρά το μέγεθος των φθορών, δεν καταγράφηκε αφαίρεση αντικειμένων, ηλεκτρονικού εξοπλισμού ή χρημάτων από τα γραφεία, γεγονός που προκαλεί πρόσθετα ερωτήματα για τα κίνητρα της επίθεσης.

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μία σειρά επαναλαμβανόμενων φθορών που, σύμφωνα με τα μέλη του συλλόγου, έχουν σημειωθεί τόσο στο κτίριο, όσο και στον περιβάλλοντα χώρο το προηγούμενο διάστημα. Μεταξύ αυτών αναφέρονται καταστροφές σε εξωτερικές υποδομές, φθορές και εμπρησμοί κάδων απορριμμάτων, καθώς και ζημιές σε στοιχεία της πλατείας και σε σήματα της Τροχαίας.

Ο πρόεδρος του συλλόγου Χρήστος Σαλαμούρας, μιλώντας στην «Π», περιέγραψε την κατάσταση ως «τεράστια καταστροφή» και υποστήριξε ότι υπάρχουν μαρτυρίες κατοίκων για πέντε συγκεκριμένα άτομα που κινήθηκαν στην περιοχή κατά τη διάρκεια της νύχτας, εκ των οποίων τα τρία φέρονται –σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες– να έχουν ταυτοποιηθεί.

Οπως ανέφερε, ο σύλλογος έχει ήδη προχωρήσει σε κατάθεση μήνυσης κατ’ αγνώστων και θα κινηθεί νομικά για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης, ενώ εξετάζεται και η διεκδίκηση αποζημιώσεων για τις ζημιές που έχουν προκληθεί. Το ύψος των ζημιών, ανέρχονται περίπου σε 3.000 ευρώ.

Ο κ. Σαλαμούρας σημείωσε χαρακτηριστικά:

«Απορούμε, δεν υπάρχουν γονείς για αυτά τα παιδιά που προέβησαν σε αυτές τις καταστροφές. Εχουν σπάσει κάδους, έχουν κάψει κάδους, δεν υπάρχει καμία ευθύνη και παιδεία από τους γονείς. Αυτή τη φορά θα ζητήσουμε αποζημιώσεις από τους γονείς των παιδιών».

Παράλληλα πρόσθεσε ότι «δεν είναι η πρώτη φορά» που ο σύλλογος γίνεται στόχος παρόμοιων ενεργειών, επισημαίνοντας πως οι ζημιές επαναλαμβάνονται συστηματικά και δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία του χώρου.

Ενεργός πολιτιστικός φορέας με εκατοντάδες μέλη

Ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Λεύκας αποτελεί έναν από τους πιο δραστήριους πολιτιστικούς φορείς της περιοχής, με τμήματα χορού, ζωγραφικής και συνεχή παρουσία σε πολιτιστικές δράσεις, αριθμώντας εκατοντάδες μέλη κάθε ηλικίας.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι μόνο στο χορευτικό τμήμα, οι ενήλικοι και ανήλικοι χορευτές, ανέρχονται σε περίπου 130 άτομα.

Τα επαναλαμβανόμενα περιστατικά βανδαλισμών, όπως επισημαίνουν μέλη και κάτοικοι, δεν πλήττουν μόνο τις υποδομές, αλλά και τη συνολική πολιτιστική δραστηριότητα του συλλόγου, δημιουργώντας έντονο προβληματισμό στην τοπική κοινωνία για την ασφάλεια και τη διαφύλαξη των δημόσιων χώρων.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



