Πάτρα: Προβληματίζει η παραβατικότητα ανηλίκων – Σειρά συλλήψεων για κλοπές, ναρκωτικά και τροχαίο

Η Αστυνομία προχώρησε σε συλλήψεις για τρεις διαφορετικές περιπτώσεις αδικημάτων

Πάτρα: Προβληματίζει η παραβατικότητα ανηλίκων - Σειρά συλλήψεων για κλοπές, ναρκωτικά και τροχαίο
29 Σεπ. 2025 11:48
Pelop News

Πολλαπλές συλλήψεις σημειώθηκαν στην Πάτρα το τελευταίο 24ωρο, στο πλαίσιο των αστυνομικών ελέγχων για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας.

Χθες το απόγευμα, αστυνομικοί του Τμήματος Άμεσης Δράσης συνέλαβαν δύο 16χρονους, οι οποίοι αφαίρεσαν από κοινού μοτοσυκλέτα ιδιοκτησίας ημεδαπού. Για το περιστατικό συνελήφθη και η μητέρα του ενός ανήλικου, καθώς κατηγορείται για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Σήμερα τα ξημερώματα, στην ίδια πόλη, συνελήφθησαν τρεις ενήλικοι και ένας 17χρονος, μετά από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε έξω από σχολικό συγκρότημα. Στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μικροποσότητα κάνναβης καθώς και ένα αυτοσχέδιο τσιγάρο με μείγμα καπνού και κάνναβης.

Επιπλέον, χθες το βράδυ, συνελήφθη ένας 16χρονος, ο οποίος οδηγώντας αυτοκίνητο ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών – Πατρών και εγκατέλειψε τον τόπο του συμβάντος. Μαζί του συνελήφθη και ένας ημεδαπός άνδρας, που εμφανίστηκε στο σημείο και δήλωσε ψευδώς ότι ήταν εκείνος ο οδηγός του οχήματος.
