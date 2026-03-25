Πάτρα: Ψάλτης ο…«αθώος φαντομάς» – Η περίφημη υπεξαίρεση των 3 εκατομμυρίων ευρώ από την Αγροτική Τράπεζα

25 Μαρ. 2026 11:00
Pelop News

Είναι φορές που μια αδιασταύρωτη πληροφορία, μια δημοσιογραφική επιπολαιότητα, ένας αυθαίρετος συσχετισμός οδηγεί σε διαστρέβλωση της πραγματικότητας, αλλά αποτελεί ταυτόχρονα και την αφορμή για να έλθει στο προσκήνιο μια αδιανόητη κατάληξη ενός μεγάλου σκανδάλου, που είχε συνταράξει την πατραϊκή κοινωνία στις αρχές του αιώνα!

Ολα τα «αλλόκοτα» ξεκίνησαν από τη σύλληψη μιας τραπεζικής υπαλλήλου, σε βάρος της οποίας εκκρεμούσε από το 2024 τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων.

ΑΣΧΕΤΗ 
Η σύλληψη έγινε από την Ασφάλεια της Πάτρας και ένεκα δημοσιογραφικής βιασύνης συνδέθηκε με την περίφημη υπεξαίρεση των 3 εκατομμυρίων ευρώ, που είχε γίνει τη διετία 2001-2003 στο υποκατάστημα της Αγροτικής Τράπεζας, της οδού Δημ. Γούναρη.
Ωστόσο, η 64χρονη τραπεζική υπάλληλος ουδεμία σχέση είχε με την ανωτέρω υπόθεση, ούτε φυσικά με τον «φαντομά» διευθυντή του υποκαταστήματος, τον οποίον θα βρούμε μπροστά μας στη συνέχεια του ρεπορτάζ.

ΣΤΗ ΘΗΒΑ
Η συλληφθείσα υπηρετούσε το 2005 στο κατάστημα της Αγροτικής Τράπεζας επί της οδού Αγίου Ανδρέου, όταν κατηγορήθηκε ότι ήταν πρόξενος σκανδάλου με συνάλλαγμα του καταστήματος. Προσωρινά τότε είχε μετατεθεί στο υποκατάστημα των Ζαρουχλεΐκων, ενώ η υπεξαίρεση πήρε τον δρόμο της Δικαιοσύνης. Εν τέλει, πριν δύο χρόνια τελεσιδίκησε η υπόθεσή της στο Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων της Πάτρας, που την καταδίκασε σε κάθειρξη 5 χρόνων. Κατόπιν σχετικού εντάλματος συνελήφθη την Κυριακή από την Ασφάλεια της Πάτρας και οδηγήθηκε στις γυναικείες φυλακές της Θήβας να εκτίσει την ποινή της.

ΦΑΝΤΟΜΑΣ
Εν τέλει, ο εσφαλμένος συσχετισμός της 64ης τραπεζικής υπαλλήλου με το σκάνδαλο του υποκαταστήματος της οδού Δημ. Γούναρη, αποτέλεσε την αφορμή ώστε να οδηγηθεί η δημοσιογραφική έρευνα σε μια απίστευτη κατάληξη του «ξεχασμένου» σκανδάλου. Ο διευθυντής, που είχε κατηγορηθεί το 2003 από την ΑΤΕ ότι υπεξαίρεσε 3 εκατομμύρια ευρώ, ουδέποτε εντοπίστηκε προκειμένου να δικαστεί για διέφυγε στο εξωτερικό, ενώ σήμερα έχει επιστρέψει και διαμένει στην Πάτρα, χωρίς να αντιμετωπίζει τον κίνδυνο του εδωλίου και της κάθειρξης αφού το αδίκημα έχει παραγραφεί!

ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
Οταν η ΑΤΕ ξεσκέπασε το οικονομικό σκάνδαλο, ο διευθυντής έγινε άφαντος και τα επόμενα χρόνια οργίαζαν οι φήμες ότι είχε καταφύγει σε χώρες της Λατινικής Αμερικής (Βενεζουέλα, Βραζιλία, Αργεντινή), όπου πάντως δεν είχε καταφέρει να τον εντοπίσει η Ιντερπόλ…
Ο «φαντομάς» διευθυντής έκανε τη ζωή του εκτός Ελλάδος, αλλά στην Πάτρα η σύζυγός του, τα αδέρφια και οι νύφες του βίωσαν μια πολύχρονη δικαστική περιπέτεια, κατάφεραν όμως να αποδείξουν ότι δεν είχαν σχέση με την υπόθεση και αθωώθηκαν.
Τα συγγενικά του πρόσωπα κατηγορήθηκαν από την ΑΤΕ διότι τα χρήματα που υπεξαιρούσε ο διευθυντής διοχετεύονταν και σε δικούς τους προθεσμιακούς λογαριασμούς, που είχε ανοίξει για λογαριασμό τους ο «εγκέφαλος» της απάτης.

ΤΟ ΤΕΧΝΑΣΜΑ
Επί δύο χρόνια ο τελευταίος ακολουθούσε το ίδιο τέχνασμα. Εκανε προθεσμιακές, αλλά προχρονολογημένες καταθέσεις και από τους πολλούς προθεσμιακούς λογαριασμούς του ίδιου και των συγγενών του τραβούσε τους τεχνητά δημιουργηθέντες τόκους.
Εκείνη την περίοδο, ο τότε συνήγορος υπεράσπισης του διευθυντή, Γιάννης Μαράτος είχε εξηγήσει στην «Π» ότι ο εντολέας του ήταν δέσμιος του πάθους του. Επαιζε στοίχημα σε διάφορα πρακτορεία ΠΡΟΠΟ της Πάτρας και έχανε πολλά χρήματα.
Σημειωτέων ότι λόγω της «τζογαδόρικης» εξάρτησής του κινδύνευσαν να χαρακτηριστούν συνεργοί του και ιδιοκτήτες πρακτορειών ΠΡΟΠΟ. Η Αγροτική Τράπεζα εστράφη δικαστικά και εναντίον τους, αλλά αθωώθηκαν. Καταδικάστηκε μόνο μια υπάλληλος της ΑΤΕ σε δύο χρόνια φυλάκιση με αναστολή (όχι φυσικά η προφυλακισθείσα προχθές), ενώ σε δεύτερο βαθμό αθωώθηκε.

ΜΕΛΟΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ
Κοντολογίς, μετά από 23 χρόνια απ’ όταν ξέσπασε το σκάνδαλο ούτε ο «φαντομάς διευθυντής», ούτε κάποιος άλλος βαρύνεται με κάποια δικαστική καταδίκη, ενώ τα 3 εκατομμύρια ευρώ «φαγώθηκαν» κατά την περιπλάνηση του εγκέφαλου της κομπίνας στη Λατινική Αμερική. Συνολικά, απουσίασε από την Ελλάδα 22 χρόνια. Εφυγε στα 55 του και επέστρεψε στα 77. Ο εν λόγω γονιός μιας πολύτεκνης οικογένειας με βαθιά θρησκευτική παράδοση, έχει αφιερώσει το υπόλοιπο της ζωής του στον Θεό. Κάποιοι ελάχιστοι φίλοι του, που αναγνωρίζουν τη γερασμένη φιγούρα του, τον ακούνε να ψέλνει ως μέλος χορωδίας σε μια από τις εκκλησίες της Πάτρας.

