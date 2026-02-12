Πάτρα: Ψηφιακό άλμα στα δικαστήρια – Τέρμα το… χαρτομάνι – Ξεκινά σήμερα το ολοκληρωμένο σύστημα «Σόλων»

Ο «Σόλων» εγκαταστάθηκε στο Δικαστικό Μέγαρο της Πάτρας και από σήμερα λειτουργεί κανονικά.

Η σημερινή ημέρα είναι ξεχωριστή για τη Θέμιδα της αχαϊκής πρωτεύουσας, γιατί παροπλίζεται ο… αραμπάς και πλέον ο εκσυγχρονισμός έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο. Τέρμα, με άλλα λόγια, η γραφειοκρατία και το… χαρτομάνι, αφού σχεδόν τα πάντα θα λειτουργούν πλέον ηλεκτρονικά.

«ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ»

Τις τελευταίες ημέρες, όλοι εντός του Δικαστικού Μεγάρου, από τους εισαγγελικούς και δικαστικούς λειτουργούς, μέχρι τον τελευταίο υπάλληλο, μυήθηκαν στον νέο τρόπο επιχειρησιακής λειτουργίας των πολιτικών και των ποινικών δικαστηρίων της Πάτρας. Η αχαϊκή πρωτεύουσα είναι βέβαια από τις… τελευταίες πόλεις που υπήχθη στο κλειστό σύστημα διαχείρισης των υποθέσεων της πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, αλλά τελικά κάλλιο αργά παρά ποτέ.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

Από σήμερα, λοιπόν, θα αναζητούνται ηλεκτρονικά τα πινάκια και τα εκθέματα, θα κατατίθενται με τον ίδιο τρόπο οι αιτήσεις για την έκδοση και την παραλαβή πιστοποιητικών και γενικώς κάθε εργασία θα υλοποιείται με ηλεκτρονική «σφραγίδα» (δικόγραφα, παρακολούθηση πορείας υποθέσεων κ.ο.κ)

Η εφαρμογή του «Σόλωνα» και στην Πάτρα αποσκοπεί όπως είναι ευνόητο στην επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες, τους επαγγελματίες και τους φορείς του δημόσιου τομέα. Ας σημειωθεί ότι για τον ίδιο σκοπό ο «Σόλων» των Δικαστηρίων της Πάτρας είναι ήδη διασυνδεδεμένος με τα πληροφοριακά συστήματα άλλων φορέων.

ΣΤΗΝ ΕΡΜΟΥ

Στο μεταξύ, στο ίδιο πλαίσιο λειτουργικής αναβάθμισης των Δικαστηρίων της Πάτρας και των αγαστών σχέσεων της τοπικής Δικαιοσύνης με την ΕΛΑΣ εντάσσεται και η αυριανή σύσκεψη εργασίας στο Αστυνομικό Μέγαρο της οδού Ερμού.

Η εφημερίδα «Πελοπόννησος» προ 10ημέρου είχε αναγγείλει ότι πρόκειται να αναλάβει σχετική πρωτοβουλία ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Πατρών, Ευάγγελος Μάστακας, στοχεύοντας στη διατήρηση και καλυτέρευση των συνθηκών συνεργασίας της ΕΛΑΣ Δυτικής Ελλάδας και Αχαΐας με την τοπική Δικαιοσύνη.

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

Στην ευρεία αυριανή σύσκεψη αναμένεται να επικαιροποιηθούν οι άξονες δράσης, καθώς και οι προτεραιότητες των διοικητικών αρχών της περιοχής. Το κοινό έγκλημα, η παραβατικότητα και η βία ανηλίκων, το οργανωμένο και πολυπλόκαμο οικονομικό έγκλημα, οι ηλεκτρονικές απάτες, η ενδοοικογενειακή βία, τα ναρκωτικά και τα νυχτερινά ξεκαθαρίσματα λογαριασμών είναι τα ζέοντα ζητήματα που βρίσκονται στην κοινή λίστα των δύο Αρχών και αναμένεται να ληφθούν αποφάσεις, αλλά και να δοθούν οδηγίες από τον κ. Μάστακα, ο οποίος, παρεμπιπτόντως, δείχνει ιδιαίτερη ευαισθησία και για τα τροχαία ατυχήματα στην περιοχή και μελετά τρόπους παρέμβασης για τη απομείωσή τους.

Ας σημειωθεί, τέλος, ότι η αυριανή σύσκεψη αποτελεί την απαρχή μιας σειράς πρωτοβουλιών του προϊσταμένου της Εισαγγελίας Εφετών, με στόχο την ακόμη πιο εύρυθμη λειτουργία της τοπικής Δικαιοσύνης, αλλά και την ανάδειξη των εξωστρεφών στοιχείων της στη σχέση της με την κοινωνία.

