Πάτρα: Ρήξη Δήμου-Υπουργείου για το τρένο

Τη συμμετοχή του Δήμου Πατρέων στην Ομάδα Εργασίας για τη διέλευση του τρένου στην Πάτρα απορρίπτει ο δήμαρχος Κώστας Πελετίδης, με επιστολή του προς τον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών Κώστας Κυρανάκης.

Ο δήμαρχος χαρακτηρίζει την Ομάδα «προσχηματική» και ξεκαθαρίζει ότι ο Δήμος δεν προτίθεται να νομιμοποιήσει, με τη συμμετοχή του, διαδικασίες που –όπως υποστηρίζει– δεν οδηγούν σε λύση υπέρ της πόλης.

Στην επιστολή του, ο κ. Πελετίδης επισημαίνει ότι η θέση του Δήμου Πατρέων είναι διαχρονικά διατυπωμένη και σαφής: η σιδηροδρομική γραμμή πρέπει να διέλθει υπόγεια από το Ρίο έως το νέο λιμάνι.

Όπως τονίζει, πρόκειται για πάγιο αίτημα του πατραϊκού λαού και των θεσμικών οργάνων του Δήμου εδώ και δεκαετίες, με στόχο να αποφευχθεί η διχοτόμηση του αστικού ιστού και να αποδοθεί στην πόλη το παραλιακό μέτωπο.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο, η υπογειοποίηση σε όλο το μήκος από το Ρίο μέχρι το νέο λιμάνι συνάδει με τον Γενικό Πολεοδομικό Σχεδιασμό και τη μελέτη Ανάπλασης του Παραλιακού Μετώπου, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη. Αντίθετα, η διατήρηση ή επέκταση επιφανειακής ή υπέργειας γραμμής θα αποκόψει ουσιαστικά την πόλη από τη θάλασσα, με αρνητικές συνέπειες για την ποιότητα ζωής των κατοίκων και την αναπτυξιακή προοπτική της Πάτρας. Υπενθυμίζει, μάλιστα, ότι η υφιστάμενη επιφανειακή γραμμή, που κατασκευάστηκε το 1888, εξακολουθεί να επιβαρύνει τον αστικό ιστό.

Ο κ. Πελετίδης αναφέρεται και στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα στις 11 Δεκεμβρίου 2025, κατά την οποία –όπως σημειώνει– ο αναπληρωτής υπουργός παρουσίασε πρόταση για υπογειοποίηση από τον Άγιο Διονύσιο έως το νέο λιμάνι και ταυτόχρονη λειτουργία υπέργειας μονής γραμμής προαστιακού, στην οποία θα μπορούσε να κινείται και εμπορικός σιδηρόδρομος. Ωστόσο, όπως επισημαίνει, παρά τις δεσμεύσεις για αποστολή αναλυτικής πρότασης και συγκεκριμένων στοιχείων, μέχρι σήμερα δεν έχει περιέλθει στον Δήμο επίσημο έγγραφο, παρά μόνο προφορικές περιγραφές.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος δηλώνει ότι δεν θα συμβάλει σε διαδικασίες που ενδέχεται να δεσμεύσουν αρνητικά το μέλλον της πόλης για τις επόμενες δεκαετίες. Αντιθέτως, επαναβεβαιώνει τη βούλησή του να στηρίξει με κάθε τρόπο την πλήρη υπογειοποίηση της γραμμής, ακόμη και σε οικονομικό επίπεδο, αξιοποιώντας χρηματοδοτικά εργαλεία για αστική αναζωογόνηση και δράσεις που συνδέονται με τη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης.

Όπως υπογραμμίζεται, η υπογειοποίηση από το Ρίο έως το νέο λιμάνι, σε συνδυασμό με τη δημιουργία γραμμικού πάρκου στην επιφάνεια και τη λειτουργία προαστιακού σιδηροδρόμου, θα μπορούσε να συμβάλει ουσιαστικά στην περιβαλλοντική, κυκλοφοριακή και αισθητική αναβάθμιση της Πάτρας, καθώς και στην επίτευξη των στόχων μείωσης εκπομπών έως το 2030.

