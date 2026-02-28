Πάτρα: Σφοδρή σύγκρουση δικύκλων – Δύο τραυματίες

Τροχαίο με δύο τραυματίες σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής σε κεντρικό σημείο της Πάτρας. Δύο δίκυκλα συγκρούστηκαν στη διασταύρωση Κεφαλληνίας και Πέντε Πηγαδίων, με τους οδηγούς να εκτινάσσονται στο οδόστρωμα.

28 Φεβ. 2026 10:58
Pelop News

Αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ της Παρασκευής στην Πάτρα, όταν δύο δίκυκλα συγκρούστηκαν στη διασταύρωση των οδών Κεφαλληνίας και Πέντε Πηγαδίων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το ένα από τα οχήματα οδηγούσε διανομέας που κινούνταν στην περιοχή. Κάτω από συνθήκες που ερευνώνται από τις αρχές, τα δύο μηχανάκια συγκρούστηκαν με σφοδρότητα, με αποτέλεσμα οι αναβάτες να εκτιναχθούν στο οδόστρωμα και να τραυματιστούν.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί της Τροχαίας, οι οποίοι ρύθμισαν την κυκλοφορία και κατέγραψαν τα στοιχεία του συμβάντος, ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τους τραυματίες για την παροχή πρώτων βοηθειών και τη διακομιδή τους σε νοσηλευτικό ίδρυμα.

Τα ακριβή αίτια του τροχαίου διερευνώνται.

