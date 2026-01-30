Πάτρα: Σήμερα η κηδεία του Πέτρου Καθρέπτα του ΝΟΠ

Στο Α’ Δημοτικό Κοιμητήριο Πατρών θα τελεστεί η κηδεία του προέδρου του ΝΟΠ, Πέτρου Καθρέπτα σήμερα Παρασκευή 30/01/2026.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 3 το μεσημέρι. ο Πέτρος Καθρέπτας έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 81 ετών.

Το Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου που συγκλήθηκε εκτάκτως αποφάσισε τα ακόλουθα:

– Να κατατεθεί στεφάνι προς τιμήν του εκλιπόντος αγαπητού Προέδρου Π.Καθρέπτα.

– Να αναβληθούν οι προπονήσεις των αθλητικών τμημάτων του Ομίλου την Παρασκευή μεταξύ των ωρών 14:00-17:00

– Να παραμείνει κλειστή η Γραμματεία του Ομίλου την Παρασκευή μεταξύ των ωρών 14:00-17:00

– Να αναρτηθεί μεσίστια η σημαία στο κολυμβητήριο του ΝΟΠ «Επ.Πετραλιάς».

– Να παραστεί στη εξόδιο τελετή η ανδρική και γυναικεία ομάδα, καθώς και τα μέλη του ΔΣ του ΝΟΠ.

– Να καλεστούν οι αθλητές και αθλήτριες, οι προπονητές, οι υπεύθυνοι των τμημάτων και των ομάδων, τα μέλη και οι φίλοι του ΝΟΠ να παρεβρεθούν στην εξόδιο τελετή αποδίδοντας ύστατο φόρο τιμής στο εκλιπόντα πρόεδρο Π.Καθρέπτα.

– Να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στους επόμενους εντός έδρας αγώνες της γυναικείας και της ανδρικής ομάδας που συμμετέχουν στα πρωταθλήματα υδατοσφαίρισης της Α1 κατηγορίας.

– Να γίνουν οι σχετικές αναγγελίες στον τοπικό τύπο και μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

– Επιπλέον ενέργειες στην μνήμη του εκλιπόντος Προέδρου Π.Καθρέπτα θα συζητηθούν και θα ανακοινωθούν σε επόμενη συνεδρίαση.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



