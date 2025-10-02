Πάτρα: Σοβαρό επεισόδιο σε καφενείο με τραυματία!

Ένα αρκετά σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε σήμερα (2/10/2025) στην Πάτρα στην οδό Ναυαρίνου και Μαξίμου, ενώ στην περιοχή προκλήθηκε μεγάλη αναστάτωση.

Μάλιστα σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένα άτομο φάνηκε να ήταν σε κατάσταση εκτός ελέγχου και φέρεται να επιτέθηκε σε θαμώνες καφενείου. Ακολούθως από την επίθεση υπήρξε ένας τραυματίας, χωρίς ωστόσο να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας του.

Πάντως τα αίτια για το επεισόδιο παραμένουν άγνωστα μέχρι στιγμής, ενώ κάτοικοι και αυτόπτες μάρτυρες ειδοποίησαν άμεσα την Αστυνομία. Στ

η συνέχεια στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ., καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Πλέον η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση.

