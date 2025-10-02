Πάτρα: Σοβαρό επεισόδιο σε καφενείο με τραυματία!

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ., καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για την παροχή πρώτων βοηθειών

Πάτρα: Σοβαρό επεισόδιο σε καφενείο με τραυματία!
02 Οκτ. 2025 22:41
Pelop News

Ένα αρκετά σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε σήμερα (2/10/2025) στην Πάτρα στην οδό Ναυαρίνου και Μαξίμου, ενώ στην περιοχή προκλήθηκε μεγάλη αναστάτωση.

Αναγκαιότητα ο ασφαλής δρόμος προς τις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου

Μάλιστα σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένα άτομο φάνηκε να ήταν σε κατάσταση εκτός ελέγχου και φέρεται να επιτέθηκε σε θαμώνες καφενείου. Ακολούθως από την επίθεση υπήρξε ένας τραυματίας, χωρίς ωστόσο να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας του.

Πάντως τα αίτια για το επεισόδιο παραμένουν άγνωστα μέχρι στιγμής, ενώ κάτοικοι και αυτόπτες μάρτυρες ειδοποίησαν άμεσα την Αστυνομία. Στ

η συνέχεια στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ., καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Πλέον η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:57 Μέσι: Περιοδεία στην Ινδία με ποδόσφαιρο, Bollywood, συναυλίες και φεστιβάλ φαγητού!
23:36 Αυτός είναι ο τρόπους που πρέπει να μιλάτε στον σκύλο σας για να σας καταλαβαίνει!
23:20 Η μάχη του Σεπτεμβρίου στη μικρή οθόνη, οι νικητές και οι χαμένοι!
23:03 «Ο άνθρωπος που μου σκότωσε τα παιδιά μου πρέπει να πληρώσει. Ζητάω μία δίκαια δικαιοσύνη» συγκλονίζει η χαροκαμένη μάνα Ιωάννα Καραχρήστου
23:00 Νετανιάχου: Συνεχάρη το Ναυτικό, τουλάχιστον 400 συλλήψεις
22:55 «Η FIFA δεν μπορεί να λύσει γεωπολιτικά προβλήματα», διπλωματική στάση Ινφαντίνο
22:45 ΗΠΑ: Κυνηγός πυροβόλησε και σκότωσε 17χρονο γιατί τον πέρασε για σκίουρο!
22:41 Πάτρα: Σοβαρό επεισόδιο σε καφενείο με τραυματία!
22:32 Η μεγάλη κλήρωση Τζόκερ
22:20 Μάντσεστερ: Δύο νεκροί και τρεις σοβαρά τραυματίες έξω από συναγωγή, το Ισραήλ κατηγορεί τη Βρετανία για αδράνεια ΦΩΤΟ
22:10 Ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε, αλλά …πνίγηκε στο ΟΑΚΑ
22:00 Οι περιοχές που τα καιρικά φαινόμενα θα είναι έντονα και αύριο (3/10/2025), τι ισχύει για τη Δυτική Ελλάδα
21:46 Η Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση παρούσα στα κρίσιμα ζητήματα Πολιτικής Προστασίας
21:40 Μιρέλα Ρούτσι: «Ο σύζυγός μου δεν θα κάνει πίσω. Δεν έχουμε καμία επίσημη ενημέρωση για την άδεια εκταφής»
21:33 Αναγκαιότητα ο ασφαλής δρόμος προς τις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου
21:23 «Ανοίγει το στόμα δύο φορές και μου κάνει, αχ, αχ και ξεψύχησε το παιδί μας» συγκλονίζει η γιαγιά της δολοφονημένης εγγονής της
21:12 Ο Πούτιν προχωρά σε αντίποινα: Στην κατάσχεση ρωσικών assets θα εθνικοποιήσει δυτικές εταιρείες εν ριπή οφθαλμού!
20:59 Αίγυπτος: Προσπαθεί να πείσει τη Χαμάς να αποδεχθεί το σχέδιο Τραμπ
20:54 Βόλος: Δύο χρόνια φυλακή σε 64χρονη που χτυπούσε τα ανήλικα ανίψια της
20:45 Ιωάννινα: Φυτεία με 1.650 δενδρύλλια κάνναβης με ύψος έως και 3 μ.! ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 2/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ