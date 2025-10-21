Πάτρα: Στέλεχος των Ενόπλων Δυνάμεων ο αγνοούμενος ψαροντουφεκάς

Για τρίτη ημέρα συνεχίζονται σήμερα Τρίτη 21/10/2025, οι έρευνες του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πατρών, για τον 35χρονο αγνοούμενο ψαροντουφεκά, στο Ρίο.

Πάτρα: Στέλεχος των Ενόπλων Δυνάμεων ο αγνοούμενος ψαροντουφεκάς
21 Οκτ. 2025 9:05
Pelop News

Με αμείωτη ένταση συνεχίζονται οι έρευνες για τρίτη ημέρα σήμερα Τρίτη 21/10/2025, από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πατρών για τον εντοπισμό του 35χρονου ψαροντουφεκά που αγνοείται από το Σάββατο, στη θαλάσσια περιοχή του Ρίου, στο ύψος του Κάστρου.

Πάτρα – Αγνοούμενος ψαροντουφεκάς: Τι εντοπίστηκε από το Λιμενικό

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του pelop.gr, πρόκειται για υπαξιωματικό της Πολεμικής Αεροπορίας που υπηρετεί στην 116 Πτέρυγα Μάχης, στον Αραξο. Μετά την ταυτοποίηση των στοιχείων ενημερώθηκε αρμοδίως και η Υπηρεσία του.

Πάτρα: Τι προηγήθηκε της εξαφάνισης του αγνούμενου ψαροντουφεκά

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗΣ

Ο νεαρός πατρινός ψαροντουφεκάς, σύμφωνα με πληροφορίες του pelop.gr, έφθασε στην περιοχή του Κάστρου πλησίον της γέφυρας Ρίου – Αντιρρίου, πρωινές ώρες του Σαββάτου  και σύμφωνα με μαρτυρία εθεάθη να «βουτά» στη θαλάσσια περιοχή φέροντας πλήρη εξοπλισμό για υποβρύχιο ψάρεμα.

Πάτρα: Στέλεχος των Ενόπλων Δυνάμεων ο αγνοούμενος ψαροντουφεκάς

Οι ώρες όμως περνούσαν, με τη μητέρα του μετά τις άκαρπες προσπάθειες επικοινωνίας με τον γιό της, περίπου στις 8 το βράδυ του Σαββάτου, να επικοινωνεί με τις Αρχές δηλώνοντας την εξαφάνισή του.

Αμεσα σήμανε συναγερμός στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Πατρών και ξεκίνησαν οι έρευνες.

ΟΙ ΕΡΕΥΝΕΣ

Στις έρευνες που πραγματοποιούνται σε θάλασσα και στεριά συμμετέχουν δύτες, ιδιώτες αλιείς και εθελοντικές ομάδες διάσωσης. Στην ακτή, όπου σύμφωνα με μαρτυρία εθεάθη για τελευταία φορά, ο 35χρονος βρέθηκαν προσωπικά του αντικείμενα.

«Εχουμε επιστρατεύσει κάθε δυνατό μέσο» ανέφεραν στο pelop.gr, πηγές του Λιμενικού, την ώρα που έχει διερευνθεί η περίμετρος των ερευνών, δεδομένου πως στο σημείο υπάρχουν ισχυρά ρεύματα.

Πάτρα: Στέλεχος των Ενόπλων Δυνάμεων ο αγνοούμενος ψαροντουφεκάς

 

 
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:14 Πολυθρόνα για τέσσερις στην Α1 ΕΣΚΑ-Η, ΦΩΤΟ
11:09 Την Κυριακή (26/10) αλλάζει η ώρα-Τέσσερις μύθοι για την διαδικασία
11:00 Δείτε ΖΩΝΤΑΝΑ το 2o RGC Αν. Μακεδονίας-Θράκης: Διήμερο διαλόγου για την ανάπτυξη
10:54 ΓΑΔΑ: Εμφανίστηκε ο αστυνομικός που κατηγορήθηκε από την πρώην, επίσης αστυνομικό, σύντροφό του για ξυλοδαρμό!
10:53 Ακόμα να καλυφτεί η τρύπα στον πεζόδρομο
10:52 ΠΑΣΟΚ: Κατέθεσε ένσταση αντισυνταγματικότητας για την τροπολογία του Αγνωστου Στρατιώτη
10:48 Αυτός είναι ο δράστης, που παραδόθηκε, για τη δολοφονία του 37χρονου στο Μπουρνάζι
10:48 Φλωρίδης: «Δεν μπορεί να διχάζει το εθνικό μνημείο»
10:42 Ενα μεγάλο μπράβο στην Ολυμπιάδα
10:37 Δυτική Αχαΐα: Εκσκαφέας εμβόλισε αυτοκίνητο, εγκλωβισμός ατόμων
10:36 Οδοντωτός Σιδηρόδρομος: Μόνο το υπουργείο έχει τη δύναμη να παρέμβει…
10:29 Με ποια κριτήρια θα δοθεί το επίδομα των 250 ευρώ σε 1.4 εκ. δικαιούχους
10:27 Ο Σαρκοζί με κοστούμι και γραβάτα πηγαίνει στη φυλακή χέρι-χέρι με την Κάρλα Μπρούνι! ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ
10:20 Λύκειο Αιγείρας: «Time to Move – Ανακαλύπτοντας τις Ευκαιρίες στην Ευρώπη» ΦΩΤΟ
10:19 Νίκες για Αιολο, ΠΓΕ και Ερυθρό Αστέρα στο πρωτάθλημα της Β΄ Εθνικής Γυναικών
10:19 Γαλλία: Άρχισε η δίκη για τη φρικτή δολοφονία 12χρονου κοριτσίου
10:11 Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια
10:03 Θανάσης Κοντογεώργης: Το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη είναι στον πυρήνα της συλλογικής μας μνήμης και δεν χωρούν αντιπαραθέσεις
10:03 Νέος Κόσμος: Άγρια συμπλοκή, τρεις στο νοσοκομείο και 5 συλλήψεις
9:57 Φιλαρμονική Εταιρία Ωδείου Πατρών: Ο Γιάννης Ευσταθόπουλος στη Σχολη Κιθάρας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 21/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ