Πάτρα: Στέλεχος των Ενόπλων Δυνάμεων ο αγνοούμενος ψαροντουφεκάς

Με αμείωτη ένταση συνεχίζονται οι έρευνες για τρίτη ημέρα σήμερα Τρίτη 21/10/2025, από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πατρών για τον εντοπισμό του 35χρονου ψαροντουφεκά που αγνοείται από το Σάββατο, στη θαλάσσια περιοχή του Ρίου, στο ύψος του Κάστρου.

Πάτρα – Αγνοούμενος ψαροντουφεκάς: Τι εντοπίστηκε από το Λιμενικό

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του pelop.gr, πρόκειται για υπαξιωματικό της Πολεμικής Αεροπορίας που υπηρετεί στην 116 Πτέρυγα Μάχης, στον Αραξο. Μετά την ταυτοποίηση των στοιχείων ενημερώθηκε αρμοδίως και η Υπηρεσία του.

Πάτρα: Τι προηγήθηκε της εξαφάνισης του αγνούμενου ψαροντουφεκά

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗΣ

Ο νεαρός πατρινός ψαροντουφεκάς, σύμφωνα με πληροφορίες του pelop.gr, έφθασε στην περιοχή του Κάστρου πλησίον της γέφυρας Ρίου – Αντιρρίου, πρωινές ώρες του Σαββάτου και σύμφωνα με μαρτυρία εθεάθη να «βουτά» στη θαλάσσια περιοχή φέροντας πλήρη εξοπλισμό για υποβρύχιο ψάρεμα.

Οι ώρες όμως περνούσαν, με τη μητέρα του μετά τις άκαρπες προσπάθειες επικοινωνίας με τον γιό της, περίπου στις 8 το βράδυ του Σαββάτου, να επικοινωνεί με τις Αρχές δηλώνοντας την εξαφάνισή του.

Αμεσα σήμανε συναγερμός στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Πατρών και ξεκίνησαν οι έρευνες.

ΟΙ ΕΡΕΥΝΕΣ

Στις έρευνες που πραγματοποιούνται σε θάλασσα και στεριά συμμετέχουν δύτες, ιδιώτες αλιείς και εθελοντικές ομάδες διάσωσης. Στην ακτή, όπου σύμφωνα με μαρτυρία εθεάθη για τελευταία φορά, ο 35χρονος βρέθηκαν προσωπικά του αντικείμενα.

«Εχουμε επιστρατεύσει κάθε δυνατό μέσο» ανέφεραν στο pelop.gr, πηγές του Λιμενικού, την ώρα που έχει διερευνθεί η περίμετρος των ερευνών, δεδομένου πως στο σημείο υπάρχουν ισχυρά ρεύματα.

