Πάτρα: Στις 23/11 η Συνδιάσκεψη του ΠΑΣΟΚ, παρών ο Ανδρουλάκης

Στην Πάτρα, στις 23/11/2025 παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη, θα πραγματοποιηθεί η Συνδιάσκεψη του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ για την ανάδειξη των ζητημάτων που απασχολούν τους Νομούς Αχαΐας, Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών.

Η διαδικασία ξεκινάει στις 16:00 και ως τις 20:00 θα διεξαχθούν οι 4 ξεχωριστές θεματικές ενότητες στις δυο αίθουσες του Συνεδριακού.

Αμέσως μετά θα ακολουθήσει η κεντρική ομιλία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη στο μεγάλο αμφιθέατρο.

Οι 4 ενότητες που θα αναπτυχθούν είναι οι εξής:

1. ΞΑΝΑΖΩΝΤΑΝΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΓΗ ΜΑΣ: Επένδυση στους ανθρώπους, στην γη, στις υποδομές.

2. ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ: Παραγωγή Εθνικού Πλούτου και Αναδιανομή

3. ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ: Υγεία – Κοινωνική Προστασία ως καρδιά της κοινωνίας και της οικονομίας

4. ΠΑΙΔΕΙΑ – ΜΗΤΡΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: Η Δυτική Ελλάδα στη πρωτοπορία σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

Υπεύθυνοι σε οργανωτικό επίπεδο για την συνδιάσκεψη της Δυτικής Ελλάδας είναι οι Παύλος Γερουλάνος, Ιωάννης Τσίμαρης και Ιωάννης Βαρδακαστάνης.

Η Άννα Διαμαντοπούλου (Υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού) έχει αναλάβει την σύσταση των ομάδων εργασίας όσον αφορά τις πολιτικές θέσεις που θα αναπτυχθούν στην συνδιάσκεψη.

Θα συμμετέχουν με ενεργό ρόλο ως κεντρικοί ομιλητές οι τρεις Βουλευτές των νομών της Δυτικής Ελλάδας, Γιώργος Παπανδρέου (Αχαΐα), Μιχαλης Κατρίνης (Ηλεία), Χριστίνα Σταρακά (Αιτωλοακαρνανία).

«Καλούμε όλους τους φίλους, τα μέλη και τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ να παρευρεθούν και να συμμετέχουν ενεργά σε μια πολιτική διαδικασία που έχει ως στόχο η παράταξη μας να αφήσει ανεξίτηλο το στίγμα της στην Δυτική Ελλάδα», αναφέρεται σε ανακοίνωση.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



