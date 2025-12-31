Πάτρα: Στις φλόγες εν κινήσει αυτοκίνητο, η αντίδραση του οδηγού ΦΩΤΟ

Κινητοποίηση στην Πυροσβεστική για φωτιά σε αυτοκίνητο που εκινείτο στην Πατρών – Τριπόλεως «111».

Η φωτιά ξέσπασε στο εν κινήσει όχημα στο ύψος της διασταύρωσης Κουρλαμπά, στο ρεύμα προς Πάτρα, βραδινές ώρες της Τρίτης 30/12/2025, όταν, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, τυλίχθηκε στις φλόγες.

Ο οδηγός πρόλαβε εγκαίρως να απομακρυνθεί από το αυτοκίνητο.

Στο σημείο επιχείρησαν 4 πυροσβέστες με 2 οχήματα.

Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε ΙΧΕ όχημα σε περιοχή δήμου Ερυμάνθου Αχαΐας. Επιχείρησαν 4 #πυροσβέστες με 2 οχήματα.

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) December 30, 2025

