Πάτρα: Στον ανακριτή ο 82χρονος μαιευτήρας που κατηγορείται για πορνογραφία ανηλίκων

Το κατώφλι του Δικαστικού Μεγάρου της Πάτρας πέρασε πριν από λίγο ο 82χρονος συνταξιούχος μαιευτήρας, ο οποίος κατηγορείται για υπόθεση πορνογραφίας ανηλίκων μέσω διαδικτύου.

Ο κατηγορούμενος είχε συλληφθεί στην Πάτρα και οδηγήθηκε αρχικά στον εισαγγελέα, ο οποίος του άσκησε δίωξη και τον παρέπεμψε στον ανακριτή. Ο 82χρονος είχε λάβει προθεσμία για να απολογηθεί σήμερα και εμφανίστηκε πριν από λίγο στο Δικαστικό Μέγαρο, χωρίς να προχωρήσει σε οποιαδήποτε δήλωση.

Η έρευνα της Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, σε βάρος του 82χρονου σχηματίστηκε δικογραφία στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας για πορνογραφία ανηλίκων μέσω διαδικτύου από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος.

Η υπόθεση προέκυψε έπειτα από στοιχεία που διαβιβάστηκαν από τον οργανισμό NCMEC (National Center for Missing and Exploited Children) των Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με τα οποία χρήστης του διαδικτύου φέρεται να είχε μεταφορτώσει υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.

Ακολούθησε εκτεταμένη αστυνομική έρευνα, κατά την οποία ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία του κατηγορούμενου και εντοπίστηκε ο τόπος κατοικίας του σε περιοχή της Αχαΐας.

Έρευνα στο σπίτι και κατασχέσεις

Το πρωί της Παρασκευής 6 Μαρτίου 2026 πραγματοποιήθηκε έρευνα στην οικία του, παρουσία δικαστικού λειτουργού, από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πάτρας.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν μία συσκευή κινητού τηλεφώνου, ένας εξωτερικός σκληρός δίσκος καθώς και δύο εσωτερικοί σκληροί δίσκοι ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Εντοπίστηκε υλικό κακοποίησης ανηλίκων

Από την επιτόπια ψηφιακή έρευνα που πραγματοποιήθηκε στα κατασχεθέντα μέσα αποθήκευσης δεδομένων, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., πιστοποιήθηκε η εμπλοκή του 82χρονου στην υπόθεση.

Όπως αναφέρεται, εντοπίστηκε μεγάλος αριθμός φωτογραφιών και βίντεο που απεικονίζουν σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων ηλικίας κάτω των 12 ετών. Επιπλέον, βρέθηκαν αρχεία που είχαν παραχθεί πρωτογενώς και φέρονται να απεικονίζουν συγγενικά του ανήλικα πρόσωπα σε γυμνές ή ημίγυμνες στάσεις.

Τα ψηφιακά πειστήρια που κατασχέθηκαν θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για περαιτέρω εργαστηριακή εξέταση, ενώ η έρευνα των αρχών για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη.

