Πάτρα: Στον ανακριτή ο 82χρονος μαιευτήρας που κατηγορείται για πορνογραφία ανηλίκων

Δεν έκανε δηλώσεις κατά την είσοδό του στο Δικαστικό Μέγαρο Πατρών

Πάτρα: Στον ανακριτή ο 82χρονος μαιευτήρας που κατηγορείται για πορνογραφία ανηλίκων
09 Μαρ. 2026 13:31
Pelop News

Το κατώφλι του Δικαστικού Μεγάρου της Πάτρας πέρασε πριν από λίγο ο 82χρονος συνταξιούχος μαιευτήρας, ο οποίος κατηγορείται για υπόθεση πορνογραφίας ανηλίκων μέσω διαδικτύου.

Ο κατηγορούμενος είχε συλληφθεί στην Πάτρα και οδηγήθηκε αρχικά στον εισαγγελέα, ο οποίος του άσκησε δίωξη και τον παρέπεμψε στον ανακριτή. Ο 82χρονος είχε λάβει προθεσμία για να απολογηθεί σήμερα και εμφανίστηκε πριν από λίγο στο Δικαστικό Μέγαρο, χωρίς να προχωρήσει σε οποιαδήποτε δήλωση.

Διαβάστε επίσης: Πάτρα: Στον ανακριτή ο 82χρονος γιατρός – Τι υποστηρίζει η υπεράσπισή του

Η έρευνα της Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, σε βάρος του 82χρονου σχηματίστηκε δικογραφία στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας για πορνογραφία ανηλίκων μέσω διαδικτύου από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος.

Η υπόθεση προέκυψε έπειτα από στοιχεία που διαβιβάστηκαν από τον οργανισμό NCMEC (National Center for Missing and Exploited Children) των Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με τα οποία χρήστης του διαδικτύου φέρεται να είχε μεταφορτώσει υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.

Ακολούθησε εκτεταμένη αστυνομική έρευνα, κατά την οποία ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία του κατηγορούμενου και εντοπίστηκε ο τόπος κατοικίας του σε περιοχή της Αχαΐας.

Έρευνα στο σπίτι και κατασχέσεις

Το πρωί της Παρασκευής 6 Μαρτίου 2026 πραγματοποιήθηκε έρευνα στην οικία του, παρουσία δικαστικού λειτουργού, από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πάτρας.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν μία συσκευή κινητού τηλεφώνου, ένας εξωτερικός σκληρός δίσκος καθώς και δύο εσωτερικοί σκληροί δίσκοι ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Εντοπίστηκε υλικό κακοποίησης ανηλίκων

Από την επιτόπια ψηφιακή έρευνα που πραγματοποιήθηκε στα κατασχεθέντα μέσα αποθήκευσης δεδομένων, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., πιστοποιήθηκε η εμπλοκή του 82χρονου στην υπόθεση.

Όπως αναφέρεται, εντοπίστηκε μεγάλος αριθμός φωτογραφιών και βίντεο που απεικονίζουν σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων ηλικίας κάτω των 12 ετών. Επιπλέον, βρέθηκαν αρχεία που είχαν παραχθεί πρωτογενώς και φέρονται να απεικονίζουν συγγενικά του ανήλικα πρόσωπα σε γυμνές ή ημίγυμνες στάσεις.

Τα ψηφιακά πειστήρια που κατασχέθηκαν θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για περαιτέρω εργαστηριακή εξέταση, ενώ η έρευνα των αρχών για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:26 «Δώστε άσυλο στις ποδοσφαιρίστριες του Ιράν, εάν επιστρέψουν ίσως τις σκοτώσουν»! Το μήνυμα Τραμπ στην Αυστραλία
17:24 Δύο «τελικοί» παραμονής για τον ΝΟΠ
17:18 Στη Σούδα ο Μακρόν, τον υποδέχεται ο Δένδιας
17:16 Μυστράς: Η επιβλητική καστροπολιτεία
17:12 Τον λήστεψαν, τον ξυλοκόπησαν και του πήραν το διαβατήριο!
17:08 ΠΑΟΚ: Κλείνει εντός εβδομάδας η συμφωνία για το Καυτανζόγλειο
17:00 Πάτρα – Καταγγελία Γονέων για Ειδικό Σχολείο Αυτισμού: «Προστατεύστε τα παιδιά μας»
16:52 Ενίσχυση του ΕΣΥ: Νέες προσλήψεις γιατρών και μέτρα στήριξης νοσοκομείων – Προκήρυξη σε 20 μέρες
16:44 Θεσσαλονίκη: Προφυλακίστηκε ο 28χρονος που ανάγκαζε 13χρονη να του στέλνει γυμνές φωτογραφίες και βίντεο
16:36 Κομισιόν: Η Ευρώπη ασφαλής στον εφοδιασμό ενέργειας παρά την κρίση στη Μέση Ανατολή
16:31 Γιώργος Χρονάς: «Οι λέξεις είναι δωρεάν, αλλά είναι και ακριβές» – Μια βραδιά στην Πάτρα για την αυτοβιογραφία και την ποίησή του
16:28 Κάποια φωτεινά παραδείγματα
16:20 Νέα στοιχεία για απόπειρες δολοφονίας Τραμπ με εμπλοκή Ιράν – Οι Φρουροί της Επανάστασης στρατολογούσαν «ομάδες θανάτου»
16:12 Καταγγελίες στα social media για εκφοβισμό μετά τον θάνατο καθηγήτριας στη Θεσσαλονίκη
16:04 Πάτρα – Ανάπλαση Κάτω Πόλης: Ολοκληρώνεται ο πεζόδρομος της Κανάρη – Ποια τα επόμενα μέτωπα
15:56 Μακρόν: «Όταν επιτίθεται κάποιος στην Κύπρο επιτίθεται σε όλη την Ευρώπη»
15:48 Αίτημα του Συλλόγου Μηχανικών Αιγιαλείας και Καλαβρύτων για παράταση αδειών σεισμόπληκτων κτιρίων
15:40 Στρατηγική πυξίδα με καθαρές γραμμές και εθνική ευθύνη
15:27 Προειδοποίηση Μητσοτάκη για ασύμμετρες απειλές λόγω πολέμου – Τι είπε ο Μακρόν και ο Χριστοδουλίδης μετά την τριμερή στην Πάφο
15:24 Χρηματιστήριο Αθηνών: Νέα πτώση με απώλειες 1,5% για τον Γενικό Δείκτη
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 09.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ