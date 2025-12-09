Πάτρα: Συγκέντρωση ενάντια στον φασισμό στην Ταραμπούρα την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου

Κάλεσμα από το Εργατικό Κέντρο Πάτρας, τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ταραμπούρας και το Συντονιστικό Μαθητών

Πλατεία Ταραμπούρα Πάτρών
09 Δεκ. 2025 14:28
Pelop News

Κάλεσμα προς τους εργαζόμενους, τους ανέργους, τη νεολαία και τους κατοίκους της Πάτρας απευθύνουν το Εργατικό Κέντρο Πάτρας, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Εργατικών Κατοικιών Ταραμπούρας και το Συντονιστικό Μαθητών Πάτρας, ενόψει της συγκέντρωσης που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου, στις 7 μ.μ., στην Πλατεία Εργατικών Κατοικιών Ταραμπούρας.

Η κινητοποίηση πραγματοποιείται την ημέρα που η εισαγγελέας του Εφετείου Αθηνών καταθέτει την πρότασή της για την ενοχή ή μη των καταδικασμένων μελών της Χρυσής Αυγής, ενώ μεγάλο μέρος των ηγετικών στελεχών της οργάνωσης παραμένει εκτός φυλακής.

Αντίδραση μετά τα φασιστικά συνθήματα σε σχολείο της περιοχής

Το κάλεσμα έρχεται λίγες ημέρες μετά το περιστατικό στο 10ο Γυμνάσιο Ταραμπούρας, όπου μαθητές, κάτοικοι και ο Πολιτιστικός Σύλλογος προχώρησαν άμεσα στη διαγραφή φασιστικών συνθημάτων που είχαν γραφτεί στους τοίχους του σχολείου.
Σύμφωνα με τους διοργανωτές, η άμεση κινητοποίηση της τοπικής κοινωνίας ανέδειξε –όπως αναφέρουν– την ξεκάθαρη στάση μαθητών και κατοίκων απέναντι στη διάδοση τέτοιου είδους μηνυμάτων.

Αναφορές στην υπόθεση της Χρυσής Αυγής

Οι φορείς που απευθύνουν το κάλεσμα υπογραμμίζουν ότι, τα προηγούμενα χρόνια, εργαζόμενοι και κάτοικοι της περιοχής είχαν αντιδράσει δυναμικά σε περιστατικά παρουσίας και δράσης της Χρυσής Αυγής σε χώρους δουλειάς και στις Εργατικές Κατοικίες.
Παράλληλα, εκφράζουν την άποψη ότι η ιδεολογία και η εγκληματική δράση της οργάνωσης είναι αλληλένδετες και καλούν τη νέα γενιά να γνωρίζει το ιστορικό και τις συνθήκες ενίσχυσης της.

Επιπλέον, ζητούν την επιστροφή όλων των καταδικασμένων της υπόθεσης στη φυλακή, ασκώντας κριτική σε δικαστικές αποφάσεις που –όπως σημειώνουν– οδήγησαν σε μειώσεις ποινών, παραγραφές και αποφυλακίσεις.

Κριτική στο κράτος και στο θεσμικό πλαίσιο

Στο κείμενό τους, οι διοργανωτές αναφέρονται και στον τρόπο λειτουργίας του κράτους και της δικαιοσύνης, υποστηρίζοντας ότι οι αποφάσεις για την υπόθεση της Χρυσής Αυγής συνυπάρχουν με αυστηρές παρεμβάσεις απέναντι σε απεργίες, εργαζόμενους, αγρότες και κινήματα προστασίας της κατοικίας.
Ασκούν, επιπλέον, κριτική στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα μετανάστευσης, πολεμικών συγκρούσεων και αντιμετώπισης ακροδεξιών φαινομένων.

«Η απάντηση είναι η συλλογική δράση», τονίζουν οι φορείς

Όπως επισημαίνουν, οι ναζιστικές και φασιστικές ιδέες δεν έχουν θέση σε χώρους όπου ζουν, μορφώνονται και εργάζονται οι πολίτες. Τονίζουν ότι η οργανωμένη δράση του εργατικού κινήματος και της κοινωνίας μπορεί να λειτουργήσει ως ανάχωμα απέναντι σε τέτοια φαινόμενα, προτάσσοντας την αλληλεγγύη και την υπεράσπιση των κοινωνικών και δημοκρατικών δικαιωμάτων.

Η συγκέντρωση της Παρασκευής

Η συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί για:

Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου, στις 7 μ.μ.
Πλατεία Εργατικών Κατοικιών Ταραμπούρας

Οι διοργανωτές καλούν τους πολίτες της Πάτρας να συμμετάσχουν.

