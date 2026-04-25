Πάτρα: Συλλήψεις για ναρκωτικά, πιστόλι, φυσίγγια και ζυγαριές ακριβείας

Κατασχέθηκαν αυτοκίνητο και μοτοσυκλέτα

25 Απρ. 2026 21:12
Pelop News

Στην Πάτρα είχαμε συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών κα κατασχέθηκαν πιστόλι, φυσίγγια, ζυγαριές ακριβείας, αυτοκίνητο και μοτοσυκλέτα.

Η σχετική ανακοίνωση της Αστυνομίας έχει ως εξής:

«Συνελήφθησαν διακινητές ναρκωτικών στην Πάτρα

Κατασχέθηκαν περισσότερα από -2- κιλά κάνναβης, πιστόλι, φυσίγγια και
ζυγαριές ακριβείας

Συνελήφθησαν, σήμερα, στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης
Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών,
δύο ημεδαποί άνδρες, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε κακουργηματικού
χαρακτήρα δικογραφία, κατά περίπτωση, για διακίνηση ναρκωτικών, παράβαση
της νομοθεσίας περί όπλων και βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών
προσώπων.

Ειδικότερα, οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της
Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, στο πλαίσιο
αξιοποίησης πληροφορίων, εντόπισαν σήμερα το πρωί, στην Πάτρα, τον ένα
κατηγορούμενο και σε σωματικό έλεγχο που του ενήργησαν, βρήκαν στην
κατοχή του και κατέσχεσαν -14,7- γραμμάρια κάνναβης, το χρηματικό ποσό
των -95- ευρώ και ένα κινητό τηλέφωνο.

Επισημαίνεται ότι ο κατηγορούμενος κατά την δέσμευσή του αντιστάθηκε
σθεναρά, απωθώντας τους αστυνομικούς με τα χέρια.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικία που διέμεναν οι
κατηγορούμενοι, σε έτερη οικία που επισκέπτονταν, καθώς και σε
διαμέρισμα (καβάτζα), όπου εντοπίστηκε έξω από αυτή και συνελήφθη και ο
δεύτερος κατηγορούμενος βρέθηκαν και κατασχέθηκαν :

• -2- κιλά και -320- γραμμάρια κάνναβης
• -2- ζυγαριές ακριβείας
• -1- πιστόλι, παραποιημένο, με σβησμένο αριθμό πλαισίου, με γεμιστήρα
που περιείχε -3- φυσίγγια
• -1- πτυσσόμενο, σιδερένιο γκλοπ,
• -1- αναδιπλούμενος σουγιάς
• -1- θήκη όπλου με -3- φυσίγγια
• -2.230- ευρώ και
• Κινητά τηλέφωνα

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας, ενώ
κατασχέθηκαν ένα αυτοκίνητο και μια μοτοσυκλέτα ως μέσα διευκόλυνσης
διακίνησης ναρκωτικών ουσιών».

