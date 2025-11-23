Πάτρα: Συλλήψεις σε καταστήματα διασκέδασης για ηχορύπανση

Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν αστυνομικοί του Β’ Αστυνομικού Τμήματος Πατρών, κατά τη διάρκεια ελέγχων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην πόλη.

Στην πρώτη περίπτωση, τα ξημερώματα της Κυριακής, συνελήφθη ένας άνδρας που είχε αναλάβει προσωρινά τη λειτουργία καταστήματος και είχε θέσει σε λειτουργία στερεοφωνικό συγκρότημα με ενισχυτή και ηχεία, προκαλώντας ηχορύπανση και παραβιάζοντας το προβλεπόμενο ωράριο για τη χρήση μουσικών οργάνων.

Λίγες ώρες νωρίτερα, αργά το βράδυ του Σαββάτου, οι αστυνομικοί εντόπισαν σε άλλο κατάστημα της πόλης ακόμη έναν άνδρα, επίσης προσωρινά υπεύθυνο, ο οποίος λειτουργούσε μουσικό εξοπλισμό σε υψηλή ένταση, διαταράσσοντας την κοινή ησυχία των κατοίκων της περιοχής.

Και στις δύο περιπτώσεις σχηματίστηκαν σχετικές δικογραφίες, ενώ οι στοχευμένοι έλεγχοι της ΕΛ.ΑΣ. στην περιοχή συνεχίζονται.

