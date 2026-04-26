Πάτρα: Σύλληψη ιδιοκτήτη καταστήματος για υπέρβαση άδειας μουσικής

Σε σύλληψη προχώρησαν τα ξημερώματα της Κυριακής αστυνομικοί στην Πάτρα, στο πλαίσιο ελέγχων για την τήρηση της νομοθεσίας στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Ειδικότερα, άνδρας συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήμα Άμεσης Δράσης Πατρών, καθώς λειτουργούσε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ως ιδιοκτήτης, παραβιάζοντας τους όρους λειτουργίας μουσικής.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο συλληφθείς είχε θέσει σε λειτουργία στερεοφωνικό συγκρότημα, συνδεδεμένο με ενισχυτή και ηχεία, αναπαράγοντας μουσική καθ’ υπέρβαση της άδειας παράτασης λειτουργίας μουσικών οργάνων που κατείχε.

Οι έλεγχοι της Ελληνικής Αστυνομίας συνεχίζονται με στόχο την αντιμετώπιση παραβάσεων σε μπαρ, κέντρα διασκέδασης και συναφή καταστήματα, ιδίως κατά τις νυχτερινές ώρες.

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών.

