Πάτρα: Συμμετοχή του 34ου Νηπιαγωγείου  στην εορταστική εκδήλωση της “Φλόγας”

Πιστοί στο ετήσιο ραντεβού αλληλεγγύης, μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς του 34ου Νηπιαγωγείου, σε συνεργασία με το 48ο Δημοτικό Σχολείο Πάτρας, έδωσαν δυναμικό «παρών» στην εορταστική εκδήλωση της Φλόγας, που πραγματοποιήθηκε στις 6 Δεκεμβρίου 2025, στην Πάτρα.

Οι χειροποίητες κατασκευές που διατέθηκαν στο παζάρι της εκδήλωσης, είχαν δημιουργηθεί μέσα από πρωινά αλλά και απογευματινά εργαστήρια στο νηπιαγωγείο, όπου συμμετείχαν από κοινού εκπαιδευτικοί, γονείς και μαθητές και των δύο σχολείων. Η συνεργασία αυτή όχι μόνο ενίσχυσε την καλλιτεχνική έκφραση και τη δημιουργικότητα των παιδιών, αλλά ανέδειξε και τη δύναμη της σχολικής κοινότητας όταν ενώνει τις δυνάμεις της για έναν κοινό σκοπό.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι μαθητές του νηπιαγωγείου και του δημοτικού δεν έμειναν μόνο στη δημιουργία των κατασκευών, αλλά συμμετείχαν ενεργά και στην πώλησή τους, αναλαμβάνοντας με χαρά ρόλους, επικοινωνώντας με το κοινό και συμβάλλοντας ουσιαστικά στην επιτυχία της προσπάθειας.

Μάλιστα, οι μαθητές του νηπιαγωγείου, μαζί με τις εκπαιδευτικούς, είχαν ετοιμάσει μια ξεχωριστή έκπληξη για μικρούς και μεγάλους: ένα photobooth, όπου οι επισκέπτες μπορούσαν να βγάλουν πολλές αναμνηστικές φωτογραφίες, προσθέτοντας ακόμη περισσότερο κέφι και χαρά στην εκδήλωση.

Η παρουσία και η συνεισφορά όλων συνέβαλαν ουσιαστικά στην ενίσχυση του πολύτιμου έργου της Φλόγας, που στηρίζει παιδιά με νεοπλασματικές ασθένειες και τις οικογένειές τους. Η δράση ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία και ανανέωση του ραντεβού για την επόμενη χρονιά, με ακόμη περισσότερη δημιουργικότητα, συμμετοχή και διάθεση προσφοράς.

