Πάτρα: Συμμετοχή του 34ου Νηπιαγωγείου  στην εορταστική εκδήλωση της “Φλόγας”

Πάτρα: Συμμετοχή του 34ου Νηπιαγωγείου  στην εορταστική εκδήλωση της "Φλόγας"
08 Δεκ. 2025 13:54
Pelop News

Πιστοί στο ετήσιο ραντεβού αλληλεγγύης, μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς του 34ου Νηπιαγωγείου, σε συνεργασία με το 48ο Δημοτικό Σχολείο Πάτρας, έδωσαν δυναμικό «παρών» στην εορταστική εκδήλωση της Φλόγας, που πραγματοποιήθηκε στις 6 Δεκεμβρίου 2025, στην Πάτρα.

Οι χειροποίητες κατασκευές που διατέθηκαν στο παζάρι της εκδήλωσης, είχαν δημιουργηθεί μέσα από πρωινά αλλά και απογευματινά εργαστήρια στο νηπιαγωγείο, όπου συμμετείχαν από κοινού εκπαιδευτικοί, γονείς και μαθητές και των δύο σχολείων. Η συνεργασία αυτή όχι μόνο ενίσχυσε την καλλιτεχνική έκφραση και τη δημιουργικότητα των παιδιών, αλλά ανέδειξε και τη δύναμη της σχολικής κοινότητας όταν ενώνει τις δυνάμεις της για έναν κοινό σκοπό.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι μαθητές του νηπιαγωγείου και του δημοτικού δεν έμειναν μόνο στη δημιουργία των κατασκευών, αλλά συμμετείχαν ενεργά και στην πώλησή τους, αναλαμβάνοντας με χαρά ρόλους, επικοινωνώντας με το κοινό και συμβάλλοντας ουσιαστικά στην επιτυχία της προσπάθειας.

Μάλιστα, οι μαθητές του νηπιαγωγείου, μαζί με τις εκπαιδευτικούς, είχαν ετοιμάσει μια ξεχωριστή έκπληξη για μικρούς και μεγάλους: ένα photobooth, όπου οι επισκέπτες μπορούσαν να βγάλουν πολλές αναμνηστικές φωτογραφίες, προσθέτοντας ακόμη περισσότερο κέφι και χαρά στην εκδήλωση.

Η παρουσία και η συνεισφορά όλων συνέβαλαν ουσιαστικά στην ενίσχυση του πολύτιμου έργου της Φλόγας, που στηρίζει παιδιά με νεοπλασματικές ασθένειες και τις οικογένειές τους. Η δράση ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία και ανανέωση του ραντεβού για την επόμενη χρονιά, με ακόμη περισσότερη δημιουργικότητα, συμμετοχή και διάθεση προσφοράς.

 

Πάτρα: Συμμετοχή του 34ου Νηπιαγωγείου  στην εορταστική εκδήλωση της "Φλόγας"

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:58 Η Οργανωτική Επιτροπή του Μουντιάλ 2026 αφιερώνει την αναμέτρηση Αίγυπτος – Ιράν στην ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα!
23:39 Αλεξάνδρεια: Βρέθηκε στον βυθό σκάφος αναψυχής που βούλιαξε πριν 2.000 χρόνια! ΒΙΝΤΕΟ
23:21 «16 χρόνια που έφυγε ο Μανώλης μας για τους ουρανούς»! Συγκινεί ο σχεδιαστής Ερωτόκριτος για τον γιο του
23:01 Μουρτζούκου: Ζητά να ακυρωθεί η προδικασία για τον θάνατο του Παναγιωτάκη
22:55 Καρδιά: Ποιοι ασθενείς διατρέχουν έως και 7 φορές υψηλότερο κίνδυνο να «φύγουν» ξαφνικά!
22:50 Καλύβια Αττικής: Ελεγχόμενη έκρηξη, εντοπίστηκε εμπρηστικός μηχανισμός
22:45 Γκατσίνοβιτς: Βαρύ διάστρεμμα με μερική ρήξη συνδέσμων στο ΑΕΚ-Ατρόμητος
22:35 Τσιτσιπάς: Ο λόγος που ακόμη δεν το έχει παραδώσει το δίπλωμά του στην αστυνομία
22:30 Η συνάντηση Σίσι και Χαφτάρ στο Κάιρο για την οριοθέτηση ΑΟΖ μεταξύ Αιγύπτου και Λιβύης
22:20 Τα Αραχωβίτικα/Ακταίο πήραν το ντέρμπι με τον Κεραυνό, τι συνέβη στη 10η αγωνιστική της Α1 ΕΣΚΑ-Η, ΦΩΤΟ
22:10 «Ζητάμε συγγνώμη από τους αστυνομικούς» λέει ο πρόεδρος Κτηνοτροφικού Συλλόγου Χανιών
22:00 Τρομερό ντεμπούτο Σμιθ, σούπερ Παρασκευόπουλος, σπουδαίο «διπλό» του Κόροιβου
21:51 Παραμένει κλειστή η Νέα Εθνική οδός στο ύψος της Κ. Αχαΐας
21:41 Άγιος Στέφανος: Στις φυλακές βρέθηκαν 8 αυτοσχέδια μαχαίρια, συνελήφθη 30χρονος κρατούμενος αιγυπτιακής καταγωγής
21:31 «Κάθε ημέρα καταγράφεται σημαντική βελτίωση της κατάστασής του», αισιοδοξία για τον 18χρονο Μάριο
21:20 Περίπατος για την Αχαϊκή με πρωταγωνιστή τον Κουλούρη
21:11 Τραμπ: Αποφάσισε να κάνει τα γενέθλιά του «εθνική επέτειο»!
21:00 Τα νέα δεδομένα με τους αγρότες, τα αιτήματά τους και ποια είναι τα μέτρα που συζητά η Κυβέρνηση
20:50 Σαμαράς: Αυτοί που βρίσκονται στα μπλόκα δεν κερδίζουν κάθε τόσο το Τζόκερ
20:41 Νίκη Παναιτωλικού στις Σέρρες και αγγίζει τα play-offs!
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 09/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ