Πάτρα: Συναγερμός από πυρκαγιά στο κέντρο

Συναγερμός πριν από λίγο στο κέντρο της Πάτρας, όπου κατά την διάρκεια εργασιών για την ανακατασκευή του πεζόδρομου στην οδό Καναρη, για άγνωστη αιτία ξέσπασε πυρκαγιά και κόπηκε το ηλεκτρικό ρεύμα στην ευρύτερη περιοχή.

Η πυρκαγιά υπήρξε σε φρεάτιο της ΔΕΗ δίπλα από το εργαστήριο ζαχαροπλαστικής ΛΟΤΣΑΡΗ, περίοικοι κάλεσαν την πυροσβεστική η οποία σε συνεργασία με την ελληνική αστυνομία έχει βάλει κορδέλα και έχει διακόψει την είσοδο στους πεζούς.

Η πυροσβεστική έσβησε άμεσα την φωτιά πριν προλάβει να επεκταθεί με την μυρωδιά καπνού να είναι έντονη.

