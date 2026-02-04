Πάτρα: Συνάντηση Πελετίδη – Γραφάκου για αποχέτευση και Βιολογικό Καθαρισμό στον Δήμο Πατρέων

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης εξετάστηκαν αναλυτικά οι ανάγκες του Δήμου Πατρέων που αφορούν τόσο τα έργα αποχέτευσης όσο και τη λειτουργία και αναβάθμιση του Βιολογικού Καθαρισμού.

Πάτρα: Συνάντηση Πελετίδη – Γραφάκου για αποχέτευση και Βιολογικό Καθαρισμό στον Δήμο Πατρέων
04 Φεβ. 2026 15:08
Pelop News

Συνάντηση με επίκεντρο τη χρηματοδότηση έργων αποχέτευσης και τη λειτουργία του Βιολογικού Καθαρισμού πραγματοποιήθηκε σήμερα μεταξύ του Δημάρχου Πατρέων, Κώστα Πελετίδη, και του Γενικού Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων, Μανώλη Γραφάκου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης εξετάστηκαν αναλυτικά οι ανάγκες του Δήμου Πατρέων που αφορούν τόσο τα έργα αποχέτευσης όσο και τη λειτουργία και αναβάθμιση του Βιολογικού Καθαρισμού. Ο Γενικός Γραμματέας ενημερώθηκε εκτενώς από τον Δήμαρχο και τα στελέχη της ΔΕΥΑ Πατρών (ΔΕΥΑΠ) για την υφιστάμενη κατάσταση και τις απαιτούμενες παρεμβάσεις.

Επίσκεψη στον Βιολογικό Καθαρισμό

Στη συνέχεια, παρουσία και του προέδρου της ΔΕΥΑΠ, Διονύση Κλάδη, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στις εγκαταστάσεις του Βιολογικού Καθαρισμού, όπου ο κ. Γραφάκος είχε την ευκαιρία να διαπιστώσει από κοντά το επίπεδο λειτουργίας της μονάδας, καθώς και την υψηλή κατάρτιση και την επιμέλεια του ανθρώπινου δυναμικού της ΔΕΥΑΠ.

Ιεράρχηση χρηματοδοτικών αναγκών και νέες δράσεις ΕΣΠΑ

Κατά τις επαφές έγινε ιεράρχηση των αναγκών που απαιτούν χρηματοδότηση, ενώ συμφωνήθηκε να πραγματοποιηθεί νέα συνάντηση το προσεχές διάστημα, προκειμένου να δρομολογηθούν οι απαραίτητες ενέργειες.

Παράλληλα, ο Γενικός Γραμματέας ενημέρωσε τη δημοτική αρχή για την προδημοσίευση της δράσης «Σύνδεση με το Δίκτυο Αποχέτευσης», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021–2027 του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία προβλέπει επιδότηση των συνδέσεων με το αποχετευτικό δίκτυο.

Ζητήματα Πανεπιστημίου Πατρών και ΠΓΝΠ

Νωρίτερα, ο κ. Γραφάκος είχε συνάντηση με αντιπροσωπεία της Πρυτανείας του Πανεπιστημίου Πατρών, όπου συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν την ύδρευση, την αποχέτευση και τον βιολογικό καθαρισμό του Ιδρύματος.

Ο Δήμαρχος Πατρέων υπογράμμισε ότι τα ζητήματα που αφορούν το Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών (ΠΓΝΠ) αποτελούν και ζητήματα του Δήμου, επισημαίνοντας ότι έχουν ήδη τεθεί εγγράφως υπόψη του αρμόδιου Υπουργείου, ενώ ο Δήμος δηλώνει πρόθυμος να συμβάλει ενεργά στην επίλυσή τους.

