Πάτρα: Συνεχίζονται οι Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις του Δήμου

Οι εκδηλώσεις που διοργανώνει ο Πολιτιστικός Οργανισμός του Δήμου Πατρέων, οι οποίες θα ολοκληρωθούν τη Δευτέρα 3 Ιανουάριου, συνεχίζονται με ιδιαίτερη επιτυχία.

Το πρόγραμμα των επομένων ημερών έχει ως εξής:

ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Αίθουσα εκδηλώσεων Δημοτικού Ωδείου – ώρα 20:00

“ALL THAT JAZZ”

Gershwin – J. Heifetzen : (3) Preludes, N. Karjinsk : Jazz, W. Grosz : Jazz band, I. Frolov : Piece in Blues Style, G. Gershwin – J. Heifetz : Suite from “Porgy and Bess”, S. Joplin : Ragtime

Συμμετέχουν: Γ. Μαυρίδης (βιολί), Ν. Μεταξά (πιάνο)

Είσοδος με προσκλήσεις από το Δημοτικό Ωδείο τηλ: 2610 271 087

Θεματική Ενότητα θεάτρου Σκιών

TΕΤΑΡΤΗ 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Εργατικό Κέντρο Πάτρας (Κολοκοτρώνη 20) – ώρα 18:00

Παράσταση θεάτρου Σκιών – «Ο Καλικάντζαρος που δεν ήθελε να είναι καλικάντζαρος»

Με τον Χρήστο Καλπουζάνη

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

ΠΕΜΠΤΗ 23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Εργατικό Κέντρο Πάτρας (Κολοκοτρώνη 20) – ώρα 18:00

Παράσταση θεάτρου Σκιών – «Το Χριστουγεννιάτικο Δέντρο του Καραγκιόζη»

Με τον Κων/νο Λαλιώτη

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Εργατικό Κέντρο Πάτρας (Κολοκοτρώνη 20) – ώρα 18:00

Παράσταση θεάτρου Σκιών – «Τα Χριστούγεννα του Παπαδιαμάντη»

Με τον Μπάμπη Μακρή

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Μουσικοχορευτικό Χριστουγεννιάτικο Πρόγραμμα

TΕΤΑΡΤΗ 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ – ώρα 19:30

Μουσικοχορευτικό – Χριστουγεννιάτικο πρόγραμμα στο χριστουγεννιάτικο χωριό. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τραγούδια από την ορχήστρα και την χορωδία του χορευτικού με εορταστικό χαρακτήρα στο πνεύμα των ημερών και το χορευτικό θ΄ αποδώσει παραδοσιακά έθιμα των Χριστουγέννων.

*Συνημμένα φωτο από την παράσταση θεάτρου Σκιών «Τα μπαλωμένα Χριστούγεννα»