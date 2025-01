Πάτρα: Συνεδριάζει στις 4 Φεβρουαρίου η δημοτική επιτροπή

Συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Πατρέων, στο κτίριο Λαδόπουλου, την Τρίτη 4 Φεβρουαρίου, ώρα 09:00.

Τα θέματα που θα απασχολήσουν τους συμμετέχοντες είναι τα εξή;:

1. Α) Μονοδρόμηση της οδού Αριστόξενου στο τμήμα της από την οδό Αριστοτέλους έως την οδό Φαίδωνος, Β) Καθορισμός εκ περιτροπής, ανά μήνα, στάθμευσης επί της οδού Αριστόξενου από την οδό Αριστοτέλους έως την οδό Φαίδωνος, Γ) Χορήγηση αποκλειστικής θέσης στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ επί της οδού Αριστόξενου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αριστοτέλους και Φαίδωνος (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου – Αντ/ρχος, Κ. Καραντζιάς – Αρμ. Δ/ντής)

2. Έγκριση συμμετοχής Δήμου Πατρέων στην υποβολή πρότασης με τίτλο «Digital solutions to foster participative design, planning and management of buildings, neighbourhoods and urban districts (CITIZEN-CHARGE)» στην Πρόσκληση του Προγράμματος HORIZON-CL5-2024-D4-02-05 (εισηγητής: Α. Αγγελής – Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου – Αρμ. Δ/ντής)

3. Έγκριση του από 23-01-2025 Πρακτικού του αρμοδίου Γνωμοδοτικού Οργάνου που αφορά: α) στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των Οικονομικών Προσφορών των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων και β) στην ανάδειξη «προσωρινών αναδόχων του Ηλεκτρονικού Διεθνή Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού Προμήθειας για το Υποέργο 4 «Δράσεις Έξυπνης πόλης για την Οικονομική Ανάπτυξη και Οριζόντιες Δράσεις» της Πράξης «ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ – ΥΠΟΕΡΓΟ 1- ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΥΠΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SSC ΓΙΑ ΕΝΑ ΒΙΩΣΙΜΟ & ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΣΤΙΚΟ ΜΕΛΛΟΝ» με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5174070 στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, Πυλώνας Ανάκαμψης (Pillar): 2. Ψηφιακή μετάβαση, Άξονας (Component): 2.2 Ψηφιακός μετασχηματισμός του Κράτους, Τίτλος Δράσης (Measure): 16854 Έξυπνες Πόλεις, Υπουργείο Ευθύνης: Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμή ανά τμήμα, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 882.310,00€ (συμπ/νου ΦΠΑ) (εισηγητής: Α. Αγγελής – Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου – Αρμ. Δ/ντής)

4. Έγκριση του από 27/01/2025 πρακτικoύ του αρμόδιου Γνωμοδοτικού Οργάνου που αφορά στην αποσφράγιση – αξιολόγηση των δικαιολογητικών της Τεχνικής προσφοράς του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια – εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Συστήματος – Φ/Β 50KW στο κτίριο του 6ου ΕΠΑ.Λ (τέρμα οδού Αγ. Σοφίας) για την τροφοδοσία της Κοινότητας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, υλοποίηση του έργου EnerCmed του Προγράμματος Interreg – Euro MED» συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 60.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (εισηγητής: Π. Πετρόπουλος – Αντ/ρχος, Α. Αγγελοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια α.α.)

5. 1) Έγκριση της από 15-01-2025 γνωμοδότησης της επιτροπής αξιολόγησης της Διεύθυνσης Αστικών Απορριμμάτων Ανακύκλωσης και Μηχανολογικού Εξοπλισμού και 2) Ματαίωση της Διαγωνιστικής Διαδικασίας για τη σύναψη σύμβασης για το Τμήμα Β Ομάδα προμήθειας Β-Λιπαντικά, του διαγωνισμού για την Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Πατρέων των Νομικών του Προσώπων και των Σχολικών του Επιτροπών» και ως εκ τούτου Ακύρωση της αριθ. 191/12-03-2024 Απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής (εισηγητής: Μ. Αναστασίου – Αντ/ρχος, Π. Λέμης Πετρόπουλος, Δ. Σπηλιοπούλου – Αρμ. Δ/ντές)

6. Παραχώρηση οχημάτων της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Πατρέων – Καρναβάλι Πάτρας, στο Τμήμα Κίνησης Οχημάτων της Δ/νσης Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων, Ανακύκλωσης & Μηχανολογικού Εξοπλισμού του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Μ. Αναστασίου – Αντ/ρχος, Π. Λέμης Πετρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)

7. Έγκριση 2ου Πρακτικού του μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΥ ΒΟΤΣΗ Τ.Κ. ΘΕΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ (2023) προσωρινός μειοδότης (εισηγητής: Π.Μελάς- Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)

8. Έγκριση 1ου Πρακτικού μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου: «ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΟΔΟΥ ΟΙΤΥΛΟΥ χορήγηση εξηγήσεων (εισηγητής: Π.Μελάς- Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)

9. Έγκριση των από 27/01/25 και 28/01/25 Πρακτικών του Αρμοδίου Γνωμοδοτικού Οργάνου, στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού διεθνή ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Παροχή Υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης όλων των Εκτυπωτικών Μηχανημάτων (φωτοτυπικά, πολυμηχανήματα, τηλεομοιοτυπικά, σαρωτές, plotter και εμφακελωτικής μηχανής) όλων των υπηρεσιών του Δήμου Πατρέων καθώς και τοποθέτησης των απαραίτητων αναλωσίμων που είναι απαραίτητα για την εύρυθμη λειτουργία τους – ΕΚΤΟΣ ΧΑΡΤΙΟΥ» (για 24 μήνες) CPV:50313200-4 και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ν. Ξένου Α. Κοζίας – Αρμ. Δ/ντές α.α.)

10. Απαλλαγή Προέδρου Δημοτικής Κοινότητας Τσουκαλαιϊκων, κ. Παπαντωνόπουλου Χρήστου, υπόλογου πάγιας Προκαταβολής έτους 2024 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου – Αρμ. Δ/ντρια)

11. Διαγραφή οφειλής (ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗ ΕΛΕΝΗ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ν. Ξένου – Αρμ. Δ/ντρια α.α.)

12. Διαγραφή οφειλής (ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ με Αρ. Πρωτ. 2370) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ν. Ξένου – Αρμ. Δ/ντρια α.α.)

13. Διαγραφή οφειλής (ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ με Αρ. Πρωτ. 2372) και ορθή επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ν. Ξένου – Αρμ. Δ/ντρια α.α.)

14. Διαγραφή οφειλής (ΑΝΕΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ) και ορθή επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, α.α. Ν. Ξένου – Αρμ. Δ/ντρια)

15. Διαγραφή οφειλής (ΒΑΡΕΛΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ) και ορθή επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ν. Ξένου – Αρμ. Δ/ντρια α.α.)

16. Διαγραφή οφειλής (ΔΕΛΑΚΑ ΠΑΤΡΟΥΛΑ) και ορθή επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ν. Ξένου – Αρμ. Δ/ντρια α.α.)

17. Διαγραφή οφειλής (ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ) και ορθή επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ν. Ξένου – Αρμ. Δ/ντρια α.α.)

18. Διαγραφή οφειλής (ΜΑΡΛΑΦΕΚΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ) και ορθή επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ν. Ξένου – Αρμ. Δ/ντρια α.α.)

19. Διαγραφή οφειλής (ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ) και ορθή επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ν. Ξένου – Αρμ. Δ/ντρια α.α.)

20. Διαγραφή οφειλής (ΝΤΟΥΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ν. Ξένου – Αρμ. Δ/ντρια α.α.)

21. Διαγραφή οφειλής (ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ με Αρ. Πρωτ. 4564Α) και ορθή επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ν. Ξένου – Αρμ. Δ/ντρια α.α. )

22. Διαγραφή οφειλής (ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ με Αρ. Πρωτ. 4564Β) και ορθή επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ν. Ξένου – Αρμ. Δ/ντρια α.α.)

23. Διαγραφή οφειλής (ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ) και ορθή επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ν. Ξένου – Αρμ. Δ/ντρια α.α.)

