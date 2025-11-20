Πάτρα: Συνεδριάζει τη Δευτέρα το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης

Με πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη την πρώτη φάση του Στρατηγικού Σχεδιασμού 2025-2028 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, συνεδριάζει τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 15.00 το Περιφερειακό Συμβούλιο.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ενώ θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω υπηρεσίας livestreaming, από τον σύνδεσμο: https://new.diavlos.grnet.gr/el/epresence-conference/7042

Η ατζέντα

ΘΕΜΑ 1ο «Έγκριση Στρατηγικού Σχεδιασμού 2025-2028» – Α’ Φάση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

(Σχ. η 2054/2025 (ΑΔΑ: 6ΜΒ27Λ6-ΘΗΠ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.).

(εισηγητής: Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας κ. Φαρμάκης Νεκτάριος)

ΘΕΜΑ 2ο Μετακίνηση των Φοιτητών από και προς το Πανεπιστήμιο Πατρών με το αστικό ΚΤΕΛ Πάτρας.

Κατόπιν αιτήματος των Επικεφαλής και των Περιφερειακών Συμβούλων των Παρατάξεων:

1) «Νέα Δυτική Ελλάδα – Ενωμένοι Μπορούμε»

2) «ΜΑΖΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ – ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ»

3) «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»

ΘΕΜΑ 3ο Έγκριση Δ’ τροποποίησης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2025.

(Σχ. η 2348/2025 (ΑΔΑ: ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.).

(εισηγητής: Πρόεδρος Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. κ. Μπονάνος Χαράλαμπος, Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας)

Ειδικός Αγορητής: Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικής Πολιτικής και Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Δ.Ε. κ. Κατσακιώρης Νικόλαος.

ΘΕΜΑ 4ο Έγκριση Έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το Γ’ τρίμηνο 2025.

(Σχ. η 2183/2025 (ΑΔΑ: Ε8ΞΗ7Λ6-ΞΙΚ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.).

(εισηγητής: Πρόεδρος Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. κ. Μπονάνος Χαράλαμπος, Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας)

Ειδικός Αγορητής: Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικής Πολιτικής και Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Δ.Ε. κ. Κατσακιώρης Νικόλαος

ΘΕΜΑ 5ο Έγκριση του Προγράμματος Προμηθειών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2026.

(Σχ. η 2125/2025 (ΑΔΑ: ΨΧΔΗ7Λ6-Κ8Ο) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.).

(εισηγητής: Πρόεδρος Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. κ. Μπονάνος Χαράλαμπος, Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας)

Ειδικός Αγορητής: Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικής Πολιτικής και Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Δ.Ε. κ. Κατσακιώρης Νικόλαος

ΘΕΜΑ 6ο Έγκριση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 15 του Ν.5143 (ΦΕΚ 161Α΄/11-10-2024) της καταβολής αναλογίας του ποσού των τριακοσίων (300) ευρώ ανά εργαζόμενο και συνολικά έως του ποσού των 8.200,00 € για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα από την λήξη της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔΟΠΕΗ/288211/6952/12-09-2024 (ΑΔΑΜ: 24SYMV015410129) σύμβασης στις 11/09/2025 και έως 31/12/2025, αντί του ενός (1) λίτρου παροχής γάλακτος σε ημερήσια βάση, στους δικαιούχους Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.),στους μόνιμους υπαλλήλους, στους υπαλλήλους με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου της Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε. και σε όσους υπαλλήλους της ΠΔΕ παρέχουν εργασία εντός της χωρικής αρμοδιότητάς της, αντίστοιχης με τους μήνες εργασίας τους.

(εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε. κ. Κοροβέσης Νικόλαος)

ΘΕΜΑ 7ο Ορισμός δύο εκπροσώπων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (τακτικού και αναπληρωτή) για τη συγκρότηση της Επιτροπής του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. 2123/36/19-10-2001 (ΦΕΚ 1438/Β’/01) απόφασης του ΥΕΝ, για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων, στις θαλάσσιες περιοχές δικαιοδοσίας του Λιμεναρχείου Κατακόλου.

(εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε. κ. Κοροβέσης Νικόλαος)

ΘΕΜΑ 8ο Α) Έγκριση σύναψης Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με απώτερο στόχο την κλινική επιτήρηση και την εργαστηριακή διερεύνηση των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων για την ευλογιά των προβάτων.

Β) Εξουσιοδότηση του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης της Π. Δ. Ε. για την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας.

(εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης της Π.Δ.Ε. κ. Φίλιας Ανδρέας)

ΘΕΜΑ 9ο Α) Έγκριση σύναψης Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Επιμελητηρίου Αχαΐας για την προώθηση της δράσης «Ανάπτυξη του τουρισμού της κρουαζιέρας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας».

Β) Ορισμός εκπροσώπου ως μέλος της ομάδας υλοποίησης έργου (άρθρο 6).

Γ) Εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας για την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας.

(εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Τουριστικής Ανάπτυξης της Π.Δ.Ε. κ. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης)

ΘΕΜΑ 10ο Επικύρωση πρακτικών α) 3ης & 4ης ειδικών συνεδριάσεων Λογοδοσίας και β) 10ης, 11ης, 12ης, 13ης & 14ης συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας έτους 2025.

