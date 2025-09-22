Πάτρα: Συνελήφθη ανήλικος για κατοχή ναρκωτικών

Για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών συνελήφθη ανήλικος, χθες το απόγευμα, στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης ένας 17χρονος, διότι στη θέα των αστυνομικών απέρριψε στο έδαφος 7,9 γραμμάρια κάνναβης, τα οποία εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν από τους αστυνομικούς.

Επιπλέον σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος της μητέρας του ανήλικου για

παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

