Πάτρα: Συνελήφθη ιδιοκτήτρια καταστήματος για πώληση αλκοόλ σε ανήλικους, υπάλληλοι επιτέθηκαν στους αστυνομικούς

Συνελήφθη στην Πάτρα ιδιοκτήτρια καταστήματος που πώλησε αλκοόλ σε ανήλικη, ενώ υπάλληλοι αντέδρασαν λεκτικά και επιτέθηκαν στους αστυνομικούς.

07 Δεκ. 2025 12:32
Pelop News

Στη σύλληψη της ιδιοκτήτριας ενός καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος προχώρησαν τα ξημερώματα αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, καθώς πώλησε αλκοολούχο ποτό σε ανήλικη.

Κατά τον έλεγχο, οι αστυνομικοί εντόπισαν ένα 15χρονο κορίτσι στο οποίο είχε πωληθεί το ποτό. Παράλληλα, υπάλληλος του καταστήματος και ένας ακόμη άνδρας επιτέθηκαν λεκτικά στους αστυνομικούς και προέβαλαν αντίσταση, με αποτέλεσμα να συλληφθούν και αυτοί.

Σημειώνεται ότι η ιδιοκτήτρια είχε συλληφθεί μόλις πριν λίγες ημέρες για το ίδιο αδίκημα, σε σχετική υπόθεση που είχε καταγραφεί στις 30 Νοεμβρίου 2025.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος των κατηγορουμένων για παραβάσεις της νομοθεσίας σχετικά με την προστασία ανηλίκων και για εξύβριση και βία κατά υπαλλήλων, θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.

