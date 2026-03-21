Πάτρα: Συνελήφθη με λεωφορείο που μετέφερε παράνομα 35 επιβάτες

Υπόθεση παράνομης επιβατικής μεταφοράς αποκάλυψε έλεγχος της Τροχαίας στην Πάτρα, που οδήγησε στη σύλληψη ενός οδηγού λεωφορείου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, ο άνδρας εντοπίστηκε στις 20 Μαρτίου να πραγματοποιεί μεταφορά 35 επιβατών, χωρίς να τηρούνται οι προβλεπόμενοι από τη νομοθεσία όροι για την εκτέλεση του συγκεκριμένου μεταφορικού έργου.

Μετά τη διαπίστωση της παράβασης, οι αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Πατρών προχώρησαν στη σύλληψή του, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για υποκλοπή μεταφορικού έργου.

Η υπόθεση παίρνει πλέον τον δρόμο της Δικαιοσύνης, καθώς η δικογραφία θα κατατεθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.

