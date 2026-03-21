Πάτρα: Συνελήφθη με λεωφορείο που μετέφερε παράνομα 35 επιβάτες

Στα χέρια της Τροχαίας Πατρών βρέθηκε άνδρας που φέρεται να εκτελούσε επιβατική μεταφορά με λεωφορείο χωρίς να πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις. Η υπόθεση αφορά μεταφορά 35 ατόμων και σχηματισμό δικογραφίας για υποκλοπή μεταφορικού έργου.

Πάτρα: Συνελήφθη με λεωφορείο που μετέφερε παράνομα 35 επιβάτες
21 Μαρ. 2026 13:35
Pelop News

Υπόθεση παράνομης επιβατικής μεταφοράς αποκάλυψε έλεγχος της Τροχαίας στην Πάτρα, που οδήγησε στη σύλληψη ενός οδηγού λεωφορείου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, ο άνδρας εντοπίστηκε στις 20 Μαρτίου να πραγματοποιεί μεταφορά 35 επιβατών, χωρίς να τηρούνται οι προβλεπόμενοι από τη νομοθεσία όροι για την εκτέλεση του συγκεκριμένου μεταφορικού έργου.

Μετά τη διαπίστωση της παράβασης, οι αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Πατρών προχώρησαν στη σύλληψή του, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για υποκλοπή μεταφορικού έργου.

Η υπόθεση παίρνει πλέον τον δρόμο της Δικαιοσύνης, καθώς η δικογραφία θα κατατεθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:24 Κύκλωμα με 240.000 πακέτα λαθραία τσιγάρα έριξε η ΕΛΑΣ – Δύο συλλήψεις, ζημιά 1 εκατ. ευρώ για το Δημόσιο
15:22 Μηνιγγίτιδα στο Κεντ: Αυξάνονται τα περιστατικά, γεμίζουν τα εμβολιαστικά κέντρα
15:15 Από την κρίση στην ανάκαμψη: Τι λέει η ΕΚΤ για την πορεία της ελληνικής οικονομίας
15:15 ΗΠΑ: Πάνω από 8.000 στόχοι έχουν πληγεί στο Ιράν από την έναρξη του πολέμου
15:12 Χαλκιδική: Πατέρας αγνοούμενης φοβάται πως η γυναίκα της κόκκινης βαλίτσας είναι η κόρη του
15:04 Στη δημοσιότητα το βίντεο από τη σύλληψη του Τζάστιν Τίμπερλεϊκ για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ
15:00 e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ποιοι πληρώνονται από 23 έως 27 Μαρτίου
14:53 Συναγερμός στη Χαβάη: Χιλιάδες απομακρύνθηκαν εξαιτίας φόβων για κατάρρευση φράγματος
14:48 Πάτρα: Δύο συλλήψεις για ρευματοκλοπή σε σπίτια – Ζημιά άνω των 2.400 ευρώ
14:46 Βέροια: «Σκόνταψε σε ξύλο και χτύπησε στο τσιμέντο» λέει ο πατέρας του 7χρονου που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση
14:45 Βάνα Μπάρμπα: Η εξομολόγηση για την εμμηνόπαυση και τα χρόνια που τη δοκίμασαν
14:39 Θεσσαλονίκη: Κακουργηματική δίωξη στον γνωστό TikToker για τη σπείρα με τα αναβολικά
14:38 Έλενα Παπαρίζου: Ξανά στο νοσοκομείο μετά την ακύρωση εμφάνισής της
14:36 Λόλα Νταϊφά: Είδε τα κλεμμένα σκουλαρίκια της να βγαίνουν σε δημοπρασία από τη γκαλερί Τσαγκαράκη ΒΙΝΤΕΟ
14:32 Νέα επιδότηση για θέρμανση και θερμοσίφωνα: Τα κρίσιμα σημεία που πρέπει να ξέρετε
14:30 Η δήλωση του Κωνσταντίνου Βασάλου που προκάλεσε αντιδράσεις και η απάντησή του
14:30 Πιο φωτεινή όψη με τη σωστή βαφή: Τι προτείνουν οι ειδικοί
14:24 Δυτική Ελλάδα: Μπαράζ συλλήψεων για ναρκωτικά σε Αίγιο, Πάτρα, Ηλεία, Ανδραβίδα και Αγρίνιο
14:18 «Μπλόκο» στα πρατήρια των Κυκλάδων από 23 Μαρτίου – Αντιδρούν στο πλαφόν
14:15 Το συγκινητικό μήνυμα της Έμα Χέμινγκ για τον Μπρους Γουίλις και τη μάχη με την άνοια
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
