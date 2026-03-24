Πάτρα: Συνελήφθη οδηγός με αναδιπλούμενο σουγιά σε αστυνομικό έλεγχο

Στα χέρια της αστυνομίας βρέθηκε χθες το μεσημέρι στην Πάτρα ένας ημεδαπός άνδρας, έπειτα από έλεγχο που πραγματοποίησαν αστυνομικοί του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών.

Σύμφωνα με την αστυνομική ενημέρωση, κατά τον έλεγχο στο αυτοκίνητο που οδηγούσε ο άνδρας, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε ένας αναδιπλούμενος σουγιάς.

Μετά το εύρημα, οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψή του, ενώ η υπόθεση ακολουθεί τη νόμιμη διαδικασία.

