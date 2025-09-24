Πάτρα: Συστράτευση φορέων ενώνουν δυνάμεις κατά της βίας ανηλίκων

Αμεση ήταν η ανταπόκριση στο κάλεσμα του εισαγγελέα Εφετών Πάτρας, για δράση ενάντια στη βία των ανηλίκων, μέσω της πρόληψης. Η τοποθέτηση του Ευάγγελου Μάστακα, μέσα από την «Πελοπόννησο», για το φαινόμενο που προβληματίζει την κοινωνία, έτυχε ευρείας αποδοχής, με πρώτη την τοπική ΕΛΑΣ, η οποία δηλώνει παρούσα.

«Η πρόληψη της βίας εντός της οικογένειας, εντός και εκτός του σχολείου, απαιτεί μία πολιτική, υπηρεσιακή και κοινωνική αλυσίδα συντονισμού. Απαιτεί τη συνεργασία πολλών και διαφορετικών πολιτικών και πρωτοβουλιών. Προϋποθέτει δράσεις στην οικογένεια, στο σχολείο, στον χώρο εργασίας, αλλά και γενικότερα σε επίπεδο κοινωνίας. Κάποιος χρησιμοποίησε την επιτυχημένη, κατά εμέ, έννοια της “στρατηγικής πρόληψης”», είχε σημειώσει σε σχετική του ομιλία στο παρελθόν ο κ. Μάστακας.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ

Ο αστυνομικός διευθυντής Δυτικής Ελλάδας, Θεόδωρος Τσάτσαρης, συμφωνεί με την τοποθέτηση του κ. Μάστακα και ανταποκρίνεται άμεσα στο κάλεσμα που απευθύνει ο εισαγγελέας Εφετών: «Η παραβατικότητα των ανηλίκων αποτελεί ένα πολυδιάστατο και σύνθετο κοινωνικό φαινόμενο, που δεν μπορεί να ερμηνευθεί αποκλειστικά μέσα από το πρίσμα της αστυνομικής αντιμετώπισης. Οι αιτίες της βρίσκονται συχνά σε ευρύτερες κοινωνικές και οικογενειακές συνθήκες, σε ελλείψεις υποστήριξης και σε ανάγκες καθοδήγησης των νέων.

Η περίπτωση των πρόσφατων συλλήψεων ανηλίκων στην Πάτρα, τον Σεπτέμβριο του 2025, αποτελεί δυστυχώς υπενθύμιση ότι η παραβατικότητα των νέων δεν είναι μεμονωμένο περιστατικό, αλλά κοινωνικό φαινόμενο που απαιτεί συνεχή και υπεύθυνη αντιμετώπιση.

Η Ελληνική Αστυνομία στη Δυτική Ελλάδα, αναγνωρίζοντας αυτή τη διάσταση, μπορεί να ενισχύσει τις προληπτικές δράσεις, δίνοντας έμφαση στην ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση και τη συνεργασία με φορείς της εκπαίδευσης, της τοπικής αυτοδιοίκησης και της κοινωνίας των πολιτών.

Ο στόχος της κοινωνίας πρέπει να είναι η πρόληψη συμπεριφορών που οδηγούν σε παραβατικότητα ανηλίκων, γιατί η αντιμετώπιση δεν είναι υπόθεση μόνο της Αστυνομίας, αλλά συλλογική ευθύνη. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι μόνο με συνδυασμό ασφάλειας, εκπαίδευσης και κοινωνικής ευθύνης μπορούμε να περιορίσουμε την παραβατικότητα και να προστατεύσουμε τους νέους, ώστε να έχουν ένα ασφαλές, δημιουργικό μέλλον» τονίζει ο κ. Τσάτσαρης, μιλώντας στην «Πελοπόννησο».

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

Στην Πάτρα λειτουργεί γραφείο ανηλίκων, όπου εξειδικευμένοι αστυνομικοί αναλαμβάνουν να διαχειριστούν τους νεαρούς παραβάτες.

«Οι αστυνομικοί αντιμετωπίζουμε το θέμα με ιδιαίτερη ευαισθησία, γιατί είμαστε και οι ίδιοι γονείς. Τα παιδιά χρειάζονται ιδιαίτερο χειρισμό. Οι συνάδελφοι που υπηρετούν στο γραφείο ανηλίκων αντιμετωπίζουν τους νέους ως παιδιά και όχι ως δράστες. Ο κύριος εισαγγελέας δίνει τη σωστή διάσταση του προβλήματος. Εστιάζει εκεί που πραγματικά πρέπει. Η καταστολή άλλωστε είναι η τελευταία λύση. Η Αστυνομία κάνει περιπολίες και στα σχολεία και όπου συναθροίζονται νέοι. Οταν βλέπει τέτοιο φαινόμενο, επεμβαίνει. Οι εμφανείς περιπολίες λειτουργούν αποτρεπτικά, ώστε να αποφευχθούν επεισόδια μεταξύ ανηλίκων» σημειώνει ο γραμματέας της Ενωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων, Γιώργος Αποστόλου.

Ομως, και εδώ χρειάζεται ενίσχυση, όπως τονίζουν οι συνδικαλιστές αστυνομικοί: «Αυτή τη στιγμή υπηρετούν μόλις τρεις αστυνομικοί. Θα πρέπει να έρθει και νέο προσωπικό, ώστε να ενισχυθούν οι δράσεις που μπορούν να γίνουν με ομιλίες σε σχολεία κ.λπ.» καταλήγει ο κ. Αποστόλου.

ΣΙΜΟΥ: «Ασφαλή σχολεία πρωί και απόγευμα»

«Καταρχάς πρέπει να πούμε ότι όλο αυτό αποτελεί ένα συνολικό πρόβλημα για την κοινωνία μας. Για την ακρίβεια είναι ένας αντικατοπτρισμός της. Οταν οι οικογένειες βιώνουν δύσκολες οικονομικές συνθήκες, αυτό θα έχει μοιραία αντίκτυπο και στα παιδιά. Οταν ένας γονιός θα δουλεύει, πλέον, 13ωρο, πώς θα μπορέσει να έχει ποιοτικό χρόνο με το παιδί του;».

Η προβληματισμός ανήκει στην αντιδήμαρχο Παιδείας του Δήμου Πατρέων Κατερίνα Σίμου, η οποία αναφέρθηκε στη συμμετοχή της δημοτικής αρχής στην προσπάθεια καταπολέμησης του φαινομένου: «Φυσικά και πρέπει να βοηθήσουμε όλοι. Επιβάλλεται να ληφθούν μέτρα, όμως, και από την εκπαιδευτική κοινότητα, αλλά και από τους γονείς. Η ευθύνη πρέπει να είναι σε όλους μας. Το πιο σωστό που θα ζητούσε κάποιος από έναν Δήμο είναι να ανοίγει τα σχολεία για να κοινωνικοποιούνται τα παιδιά. Ομως και το κράτος, ταυτόχρονα, οφείλει να εξασφαλίζει ότι τα σχολεία θα είναι ασφαλή πρωί και απόγευμα και ότι θα διαθέτουν κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους. Η Πολιτεία πρέπει, επιτέλους, να κάνει κάτι παραπάνω για τη νέα γενιά».

ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΤΗΣ: «Πάμε στα σχολεία πολίτες, όχι θεατές»

«Ως Δήμος Αιγιάλειας δηλώνουμε «παρών» σε οποιαδήποτε προσπάθεια καταπολέμησης της σχολικής βίας»,δήλωσε ο αντιδήμαρχος Παιδείας του γειτονικού Δήμου Δημήτρης Ελευθεριώτης και πρόσθεσε τα εξής: «Εχουμε ήδη κάνει σχετικές προσπάθειες. Πηγαίνουμε στα σχολεία και κάνουμε δράσεις για την καταπολέμηση τόσο των εξαρτήσεων, όσο και του σχολικού εκφοβισμού. Ετοιμάζουμε, μάλιστα, και νέα εκδήλωση μέσα στον Οκτώβριο με την τοπική κοινότητα Αιγίου με την παρουσία του Μανώλη Σφακιανάκη. Ο αγώνας αυτός, όμως, θέλει καθημερινή δουλειά. Παράλληλα, στεκόμαστε αρωγοί και στους εκπαιδευτικούς με τις δομές μας, με ψυχολόγους, με πολιτιστικές δράσεις και αθλητικά δρώμενα. Εστιάζουμε με προσοχή επάνω στα τρία «Θήτα»: Τον θύτη, το θύμα και τον θεατή. Εμείς δεν θέλουμε θεατές. Θέλουμε ενεργούς πολίτες με ατομική ευθύνη και ενσυναίσθηση».

ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ: Συνεργασία με τους γονείς

«Θέλουμε να πλησιάσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους γονείς για να προβληματιστούμε όλοι πάνω σε αυτά τα θέματα και πώς θα τα αντιμετωπίσουμε από κοινού. Τα προβλήματα αυτά δεν αντιμετωπίζονται μόνο από το σχολείο. Απαιτείται συνεργασία με την οικογένεια και με την κοινωνία» έχει επισημάνει στην «Π» ο διευθυντής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας Γεώργιος Παπατσίμπας.

Μάλιστα, προς την κατεύθυνση αυτή θα εφαρμοστεί πιο συστηματικά πρόγραμμα ευαισθητοποίησης των γονέων του «Καλλίπολις». «Δυστυχώς, οι γονείς δύσκολα προσέρχονται. Ισως οι άνθρωποι να μην έχουν χρόνο, ίσως να θεωρούν ότι όλα αυτά είναι μάταια ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά ως γονείς έχουμε το καθήκον να προσπαθούμε με όλα τα μέσα να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που έχουν τα παιδιά μας. Διότι στο σχολείο μεταφέρεται αυτό που υπάρχει στην κοινωνία».

ΜΠΟΝΑΝΟΣ: Ανάγκη για δραστικά μέτρα

Μεταξύ αυτών οι οποίοι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της συστράτευσης κατά της βίας μεταξύ ανηλίκων είναι ο αναπληρωτής περιφερειάρχης Χαράλαμπος Μπονάνος.

«Ανταποκρινόμαστε και θα ενισχύσουμε την προσπάθεια αυτή με κάθε τρόπο. Το πρόβλημα αυτό απαιτεί δραστικά και άμεσα μέτρα. Οφείλουμε όλοι μας να συνεργαστούμε ώστε να απαντήσουμε στο μείζον αυτό κοινωνικό ζήτημα. Ως Περιφέρεια έχουμε ξεκινήσει μία σειρά παρεμβάσεων. Ενδεικτικά αναφέρω ότι ξεκινήσαμε συνεργασία με την πρόεδρο της Εθνικής Στρατηγικής Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Βίας και της Παραβατικότητας Ανηλίκων Βάσω Αρτινοπούλου καθώς και τη διοίκηση της εκπαίδευσης ώστε με στοχευμένες ενέργειες να περάσουμε το μήνυμα στους μαθητές. Τονίζω ότι το πρόβλημα απαιτεί όχι θεωρητική, αλλά πρακτική προσέγγιση».

