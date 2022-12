Πάτρα: Τα μουσικά σχήματα του Ορφέα τιμούν τα 130 χρόνια της Φιλαρμονικής Εταιρείας στις 13 Δεκεμβρίου

Τα 130 χρόνια της Φιλαρμονικής Εταιρείας Πατρών τιμούν τα μουσικά σύνολα του Ορφέα Πατρών με μία συναυλία την ερχόμενη Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου και ώρα 8 το βράδυ, στην αίθουσα της Φιλαρμονικής Εταιρείας (Ρήγα Φεραίου 7, Πάτρα).

Η είσοδος είναι δωρεάν, με προσκλήσεις.

Το πρόγραμμα της συναυλίας:

ΑΝΔΡΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ

Απολυτίκιο Χριστουγέννων – Θεμιστοκλής Πολυκρατης

Λάμπει τ’ αστέρι – Αλέκος Λαϊνας

Χριστούγεννα – Ηλίας Παπαδόπουλος

Διεύθυνση: Φίλιππος Παπαδόπουλος

ΑΦΗΓΗΣΗ

Άννα Δενδρινού

«Το ταξίδι της χιονονιφάδας» της Πηνελόπης Βασιλειάδου

ΜΙΚΤΟ ΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ «CORO AVANTI!»

Gaudete – Piae Cantiones Επεξεργασία & Αγγλικοί στίχοι:

Stephen Hartfield

Irish blessing Παραδοσιακό Ιρλανδίας – επεξεργασία Bob Chilcott

Greensleeves – Επεξεργασία & Αγγλικοί στίχοι: Stephen Hartfield

Mille Cherubini in Coro – Solo: Νίκος Παπακώστας Franz Schubert

Panis Angelicus – Solo: Ιωάννα Παπαγεωργίου César Frank

The lord bless you and keep you – John Rutter

When the Saints Go Marching In – Παραδοσιακό Αμερικής, επεξεργασία John Rutter

Dolcissima Maria Gioacchino Rossini – Solo: Ιωάννα Αναγνωστοπούλου – Ιμανίμογλου

Τι νυχτιά (Άγια νύχτα) – Franz Gruber

We wish you a merry Christmas – Arthur Sydney Warrell

Feliz Navidad – Jose Feliciano

Διεύθυνση: Λίνα Γερονίκου

Συνοδεία: Μαρία Τρακαδά