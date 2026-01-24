Πάτρα: Τα παιδιά πρωταγωνιστές χάρισαν μια αξέχαστη «Αθλητική Καρναβαλιάδα» ΦΩΤΟ

24 Ιαν. 2026 20:44
Ο Αθλητισμός και το Καρναβάλι πάνε χέρι-χέρι. Και ειδικά όταν τα παιδιά, το μέλλον του Καρναβαλιού μας και της πόλης μας γίνονται πρωταγωνιστές, ο καλός «καρναβαλικός» καιρός μας συνεπαίρνει και χαρίζει σε όλους μας χαμόγελα χαράς και ελπίδας.

Κάπως έτσι εξελίχτηκαν τα πράγματα στην Αθλητική Καρναβαλιάδα που διοργάνωσε με απόλυτη επιτυχία η ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας στο πλαίσιο του Καρναβαλιού των Μικρών με τη συμμετοχή παιδιών από αθλητικούς συλλόγους-ακαδημίες και δημοτικά σχολεία της πόλης μας στις αθλητικές εγκαταστάσεις Atlas Arena στα Δεμένικα. Μικροί και μεγάλοι ανταποκρίθηκαν αθρόα στο κάλεσμα στήνοντας το ωραιότερο, γεμάτα ζωντάνια και νιάτα καρναβαλικό πάρτι επί αθλητικού γηπέδου.

Το γήπεδο των εγκαταστάσεων φόρεσε τα γιορτινά καρναβαλικά του και με σύμμαχο τις πολύ καλές καιρικές συνθήκες μεταμορφώθηκε σε πεδίο χαράς, διασκέδασης, αθλητικών δεξιοτήτων και άμιλλας. Ένας πραγματικός χείμαρρος συμμετοχής από μεταμφιεσμένα παιδιά που προέρχονταν από τις Αθλητικές Ακαδημίες: Άτλας, Αθλόραμα, Ολυμπιάδα, Δάφνη Πατρών, Πάτρα 2005, Αετός Πελεκάνος, Δίας και από διάφορα Δημοτικά της πόλης που ήρθαν στον χώρο του Atlas Arena.

Τα αθλήματα που εμφανίστηκαν ήταν: Ποδόσφαιρο, Φόρμουλα, Τένις, Μπάσκετ, Σκυταλοδρομία, Σακοδρομία, Κρίκοι και Bowling. Οι μικροί καρναβαλιστές αθλητές ηλικιών  6 έως 12 ετών πήραν την «Καρναβαλιάδα» στα χέρια τους αφήνοντας τις καλύτερες υποσχέσεις για ένα Καρναβάλι χαράς και γνήσιου κεφιού, μακριά από παθητικές συμπεριφορές και υποκατάστατα διασκέδασης.

Η τελάλισσα του Πατρινού Καρναβαλιού Μαρία Αγουρίδη έδινε τον καρναβαλικό παλμό σε όλη την εκδήλωση σε συνεργασία με τον DJ Γιάννη Θανόπουλο από τον Σύλλογο Δισκοθετών Πάτρας που με την μουσική του χάρισε κέφι στους μικρούς μας φίλους και τους γονείς τους.

Τελειώνοντας οι ομάδες τα αθλήματα, δόθηκαν αναμνηστικά συμμετοχής και μια γλυκιά έκπληξη που δεν είναι άλλη από την σοκολάτα του Πατρινού Καρναβαλιού, το πιο ωραίο γλυκό του Καρναβαλιού μας.

Η ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας ευχαριστεί τον Αλέξανδρο Κυρσανίδη για την διάθεση του χώρου Atlas Arena, τον Θεόδωρο Αργυράτο (Αντιπρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής Παμπελοποννησιακού Σταδίου), τον Τόλη Αποστολόπουλο και τη Σοφία Αποστολοπούλου από το Αθλόραμα για τον σχεδιασμό – διοργάνωση των αθλημάτων που συμμετείχαν οι μικροί μας φίλοι, καθώς και τους Μαριάντζελα Μπιρλή και Άντζελα Ρόδη, γυμνάστριες  από το Αθλόραμα για την διεξαγωγή των αθλημάτων. Επίσης τον Ερυθρό Σταυρό που είναι  πάντα δίπλα μας σε κάθε εκδήλωση της ΚΕΔΗΠ  και φυσικά τους Εθελοντές του Πατρινού Καρναβαλιού που συμβάλλουν στην επιτυχή και ασφαλή διεξαγωγή των εκδηλώσεων.

Το ραντεβού του Καρναβαλιού των Μικρών ανανεώνεται για αύριο Κυριακή 25 Ιανουαρίου στις 11πμ στην πλατεία Ντε Μιράντα στο Στάδιο της Παναχαϊκής με τη 2η Καρναβαλούπολη.

 

*Το Καρναβάλι των Μικρών 2026 πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.).

