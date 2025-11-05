Πάτρα: Την Κυριακή 9/11 η Συνδιάσκεψη του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ Αχαΐας

Η Συνδιάσκεψη του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ Αχαΐας θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Δυτικής Ελλάδας, στην Πάτρα.

05 Νοέ. 2025 9:24
Pelop News

Την Κυριακή 9/11/2025, θα πραγματοποιηθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Αχαΐας η  Νομαρχιακή Συνδιάσκεψή, στην οποία θα αναλυθεί η τρέχουσα πολιτική κατάσταση με εξειδίκευση στα θέματα που αφορούν τον νομό.

Η Συνδιάσκεψη έχει προγραμματιστεί για τις 11 το πρωί στην αίθουσα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Δυτικής Ελλάδας.

Θα ακολουθήσει η ανάδειξη των νέων οργάνων του κόμματος, δηλαδή Νομαρχιακής Επιτροπής, Περιφερειακής Επιτροπής και συντονιστικών των οργανώσεων μελών.

Η συνδιάσκεψη θα ξεκινήσει με χαιρετισμούς από εκπροσώπους των παραγωγικών φορέων και επιμελητηρίων της περιοχής.

Την εισήγηση για τις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις θα παρουσιάσει ο βουλευτής Αχαΐας και τομεάρχης Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Ανδρέας Παναγιωτόπουλος. Θα εστιάσει σε θέματα που αφορούν την ακρίβεια, δημόσια υγεία, εργασιακά δικαιώματα, τη δημοκρατική θωράκιση και κυρίως στην ανάγκη να υπάρχει στη χώρα προοδευτική διέξοδος.

Θα ακολουθήσουν παρεμβάσεις μελών του κόμματος.

Οπως αναφέρεται σε ανακοίνωση: «Η συνδιάσκεψη πραγματοποιείται σε μια συγκυρία που τα πολιτικά αδιέξοδα είναι έντονα και απαιτούν λύσεις.

Η κυβερνητική ανεπάρκεια και διαφθορά με τα σκάνδαλα που μονοπωλούν την καθημερινότητα, την έντονη ακρίβεια, σε συνδυασμό με την έλλειψη δημοκρατίας και δικαιοσύνης, οδηγούν τον κόσμο σε απόγνωση. Μέσα σε αυτό το κλίμα ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ προβάλει ως δύναμη αντίστασης και ανατροπής σε συνεργασία με τις ευρύτερες προοδευτικές δυνάμεις.

Οι εργασίες αυτές φιλοδοξούν να σηματοδοτήσουν μια νέα αφετηρία για το κόμμα.
Καλούμε όλα τα μέλη μας να συμβάλλουν δημιουργικά με την ενεργό συμμετοχή τους σε αυτή τη δημοκρατική διαδικασία».
